Блогер-миллионник Денис Бубнов: «Сейчас я подойду к калужской школе, на спор, и там будет трындец»

Со времен общения с создателями сериала «Новичок» я пыталась узнать, есть ли в Калуге блогеры-миллионники. Искала на разных интернет площадках, но находила только коучей или мастеров ногтевого сервиса с подпиской не более 20 тысяч человек.

Неужели наш город талантами не блещет? Или молодежь слишком ленива, чтобы идти в ногу со временем? Может быть всё проще, и они регион проживания не указывают на своих каналах? В интернете ведь нет границ.

И каково же было моё удивление найти блогера с 5 миллионами подписчиков в соседней с нами области. Чем таким земля тульская отличается от калужской и зависит ли популярность от места проживания?

Разбираемся с Денисом Бубновым создателем канала «Корявый VLOG» на YouTube (1,5 миллиона подписчиков) и топовым Тик-Токером @bubnov_ denis (более 3 миллионов подписчиков).

- Денис, почему в Калуге нет такого популярного блогера, как ты, а в Туле есть? В чем секрет?

- 90% всех российских блогеров – это, несомненно, Москва и Питер. В глубинке, такой как Тула и Калуга, я бы вообще их не разделял, очень мало. У нас за всю историю было, наверное, 3-4 блогера, которые потом в Москву уезжали. По поводу земли, особенностей нет, потому что блогер ведёт свою деятельность, как минимум, по стране, как максимум, по всему миру. Поэтому ты можешь жить где угодно, но здесь вопрос стоит уже в команде. В любом деле нужны единомышленники. Даже для съёмок видео где-то на отдыхе, нужно всех ребят с собой везти и создавать им условия проживания. В среде блогеров большая конкуренция. Это не так всё просто, к сожалению.

- А почему так сложилось, что именно Москва и Питер?

- Когда люди чего-то добиваются, они стремятся переехать в эти большие города. Там очень много возможностей. В частности, у меня есть чаты, в которых блогеры-миллионники. Администрация TikTok сама меня добавила в этот чат, чтобы я также участвовал. У них каждый день съёмки в торговых центрах. Они объединяются, собираются и просто обмениваются аудиторией.

А так как Москва наша столица, поэтому чаще всего едут туда. Например, встречаются там в каком-нибудь торговом центре, записывают вместе ролик, потом отмечают друг друга. И так мы бесплатно меняемся аудиторией. Там круто, там постоянно рост идёт. Когда ты живёшь в Туле или в Калуге, тебе не с кем меняться, у тебя дорога в принципе не проторена, что и как делать вообще непонятно.

Причём, всё моё окружение было поначалу строго против этого всего, а потом уже, конечно, начали писать совсем другое.

Денис Бубнов.

- Под окружением ты кого имеешь ввиду?

- Семья, родственники вообще не понимают, чем я занимаюсь, до сих пор. Хотя сейчас, наверное, уже понимают, потому что какие-то магазины появились, своя линейка одежды, бесплатные рекламные вещи и всё прочее. А до этого не понимали.

Ещё я имею ввиду друзей. У меня была очень хорошая и перспективная работа, кроме этого своя ИПешка по другим делам, а я всё бросил и начал снимать сериалы о котёнке.

Всё! Взрослый мужик, по факту, с телефоном (камеры тогда не было) ползал по асфальту на улице, как будто он котёнок. Ну, не он котёнок, а эта камера, снимал как бы от первого лица котенка. И это смотрелось весьма комично.

Люди думали обо мне - у него в жизни всё было неплохо устроено, а он всё бросил и залез в долги.

- А на что нужны были деньги поначалу?

- Как? Самое главное - это реклама. Потом оборудование. Я купил телефон последней модели, потому что понимал - на него снимать можно, а профессиональная камера слишком дорогая. Ещё зарплата оператору-монтажеру, потому что одному тяжело, и плюс кто-то помимо тебя должен быть в кадре.

Каждый месяц на протяжении более полугода оплачивал рекламу другим блогерам, которые снимают подобный контент, и был в жестком минусе. Минус 100 тысяч в месяц, например. И отдачи никакой. Я тратил на это всё своё время полностью, все свои деньги и первые месяцев 7 получал огромный минус, потом ноль.

На этом этапе многие люди просто бросают. Когда у них минус месяц, четыре, пять. Вроде, как депрессия, а ты дальше, ну ещё один ролик.

Дело в том, что ролик для YouTube - это двое суток работы. Это не TikTok, где 15 секунд снимают и всё готово. Я же сниму один ролик. Потом, ладно у меня деньги на кредитке остались, сниму ещё один. И в итоге как-то так и получилось.

По профессии Денис инженер-мехатроник.

- Как всё началось?

- Я начал снимать взрослый контент. Канал назвал «Корявый VLOG». Я ничего не умел, поэтому корявый. Вообще ноль полный. А VLOG, потому что хотел снимать влоги. Тогда было модно делиться видео о своей жизни.

Первые два года вообще ничего не заходило. Я начал анализировать, читать книги ещё больше литературы об этом. Потом купил разбор моего канала у экспертов. И один парень мне сказал, а ты кто? Я вижу какой-то парень стоит в панаме и что? Если Егор Крид будет снимать влоги, я буду его смотреть. Если ты, то нет. Значит, сначала стань кем-то, сделай свой продукт, а потом мы уже будем смотреть на тебя в твоём влоге.

И я начал делать уже продукт, детские сериалы, они уже начали потихонечку, не сразу, но постепенно залетать.

Всё резко взлетело, когда появился сериал о бездомном котёнке. Он покорил всю Россию очень быстро. Мы сняли 58 серий, и каждый второй ребёнок в Калуге, России и СНГ знает меня по этому сериалу.

Мне сразу начали писать очень популярные люди: «Ты что куришь? Ты наркоман? Как ты это придумал?» Мир глазами котёнка, который находит хозяина, и он попадает в бандитскую историю, которая затягивается на 58 серий. Как? Это вообще откуда?

Этого не было в мире. Поэтому сериал залетел.

Я тогда словил звезду. Ходил и не мог ничего снимать. Потому что, чтобы вы понимали, за полгода у меня прибавилось 20 тысяч подписчиков за деньги. За полгода творчества, плюс денежных вложений, и только 20 тысяч. А с котёнком за один день прирастало по 15 тысяч!

Подписчик на YouTube стоит рублей 30-40, то есть это всё равно, что я вкладывал бы по полмиллиона в день в рекламу. Я ходил и не мог больше ни о чём думать, только о том, какой я крутой. Как есть говорю.

Потом меня жизнь резко опустила. Я не смог удержать позиции и просмотры стали сильно падать. Я сделал вывод, что звездиться это очень плохо и вернулся к обычной жизни. Всё это я прошёл.

Несколько дней я рос быстрее всех в России. Ну, это как?! Как так-то?! Это просто космос! Хорошо, что мне было в тот момент 28 лет. А представляете, когда на людей в 20 лет падает популярность и деньги? Как им сносит голову, как они становятся наркоманами! Например, Юра Дудь, когда к нему в 30 пришла слава, он говорил, что еле выжил, еле справился с этим. А если в 20 она придёт?

- Твоя целевая аудитория именно школьники? Дети?

- 10, 12, 14 лет это на YouTube, в TikTok более взрослые люди смотрят. И Instagram тоже недавно появился. Там взрослая аудитория.

Первая золотая кнопка от Youtube.

- В твоем творчестве есть какой-то смысл? Что ты хочешь донести до людей?

- Изначально моя цель была не навредить. Сейчас такой тренд вообще в мире, помимо ЗОЖа то, что дети сильно контролируются родителями и родители контролируют то, что смотрят дети. Это факт.

Я позже сделал второй канал и начал там чуть-чуть материться. И от меня пошли гигантские отписки даже в основном канале. С тех пор у меня нет ни одного матерного слова уже два года. Я стараюсь чему-то научить их. Именно таким банальным вещам, о которых говорят те же самые родители.

То есть каждый ребёнок, не парясь, смотрит мой контент, каждый родитель понимает, что там он как минимум ничего плохого не нахватается. Никакой пропаганды, никакого мата, а скорее даже там будет пропаганда той же учёбы, но скрытая.

А по поводу того, что хочу донести. Каждый первый вообще не верил, что такое возможно, тем более в глубинке. Но у меня в итоге получилось. Правда!

Все мои знакомые перепробовали и ни у кого не получилось. Все члены моей команды отдельно от меня делали свой канал и не смогли. Прям все! И даже оператор.

- А в Калуге есть у тебя подписчики?

- В любом городе страны нашей есть подписчики. Сейчас я подойду к калужской школе, на спор, и там будет трындец.

Если каждому второму ребёнку 10 лет показать моё фото или сказать Корявый VLOG он будет знать. Можете проверить. В отношении детей я уже уверен. Они даже когда рядом находятся в каком-нибудь магазине, сначала смотрят и даже не могут понять, где меня раньше видели, а потом узнают и, как будто, бога увидели! У них так.

Они начинают подзывать друзей. Говорят: «Мама смотри…» Чаще всего, если они не подходят, то всё время за тобой следят. Это постоянно, так в каждом магазине. Взрослые, конечно, немного пошепчутся и всё.

- Узнают тебя на улицах города?

- Да, абсолютно. Прям, возле любой школы, если пройти, это будет родительское собрание. То есть, прям клубок будет, большой клубок. Везде, где есть дети будет жесть.

Взрослые, конечно, реагируют иначе. Не знаю, как в Калуге, а в Туле менталитет особый. Люди будут шептаться: «Вон смотри, смотри, это он. Лучше бы на завод шел».

Женщинам тяжело с Денисом, не каждая может выдержать конкуренцию.

- Что тобой двигало? Зачем тебе вообще это было нужно?

- Я всегда хотел быть в центре внимания, но при этом всегда боялся, или немного стеснялся что ли.

В школе я играл в театре и всегда выступал, у меня мать учительница русского и литературы. А все мои знакомые строго в тени и не понимают, зачем это нужно.

- Кто ты по профессии?

- Инженер-мехатроник. Мехатроника – это типа сложные роботизированные системы. Например, когда танк едет, его пушка не меняет свою траекторию при любых препятствиях.

- Работать по профессии ты не стал?

- Нет, я много где работал, в основном, на себя. Камеры видеонаблюдения ставил, какие-то были подработки на кладбище, т.е. ограды, памятники устанавливал, в охране часто работал. Потом начал работать в крупную интернет-компании. И там очень сильно вырос, стал лучшим продавцом этой компании в стране. Оформил ИП и меня сделали партнёром Тульского филиала.

Тогда я уже очень хорошо зарабатывал и вот эту работу я оставил ради YouTube. Я ушел, имея популярность в этой компании на всю страну и деньги. Плюс ещё у меня были офисы по компьютерной помощи и продаже телефонов в Туле. Я развивался в разных направлениях и всё это бросил ради YouTube.

- Денис Бубнов - это твоё настоящее имя или псевдоним?

- Конечно, настоящее. У нас на псевдоним ИП нельзя оформить, поэтому использую своё имя.

- У тебя оформлено ИП?

- Без этого никак. Те блогеры, у которых уже есть приличный доход, регистрируются официально. Даже самозанятым не получится быть. Блогер – это только ИПешка. Но поначалу можно без этого обойтись, где-то первые полгода, пока ещё небольшие доходы. А потом уже без ИП никак не получится.

- Пользуешься ли ты идеями других людей? Особенно, в TikTokе. Просто мне твои короткие ролики, чьи-то сильно напоминают…

- Конечно! Прям воруем! TikTok - это площадка, где легализован плагиат. Опять же, что-то мы дополняем, что-то меняем. Почему мы всех и бесим. Наши ролики бывало набирали 50-70 миллионов просмотров. И все бесятся, вот всё украли, а набрали вон как быстро…

А в Instagram, кстати, мне принадлежит самый популярный ролик в СНГ. У него 107 миллионов просмотров. Все были в шоке. Этот ролик был 15 в мире по популярности. На втором месте в России и в СНГ тоже мой ролик, у него 87 миллионов просмотров.

У меня очень спортивный интерес. Я мастер спорта, чемпион России по пауэрлифтингу. Обожаю соревноваться с кем-то. Поэтому у меня цель стать номер 1 в любом деле, за которое бы я ни взялся.

- Какие у тебя дальнейшие планы?

- Я мечтаю играть в кино. Могу признаться, это моя следующая цель и мечта. Я думаю, что если бы я начинал сразу оттуда, то у меня ничего бы не получилось. А играть в театре? Вообще, там безденежье всю жизнь, а в кино это 5 миллионов проб и скорее всего шансов на успех 0,01 %.

Когда я начинал снимать ролики, то говорить не умел нормально не то, что работать на камеру. За это время я освоил мимику по урокам на YouTube, знаю 200 скороговорок наизусть. Сейчас уже справляюсь с актёркой и могу озвучивать фильмы. Меня приглашали сниматься в кино, но не на главные роли. Я отказываюсь, потому что по деньгам сильно проиграю, если соглашусь на роли второго или более дальнего плана. Свой проект приносит больше. Команду я тоже подставить не могу.

- Ты справляешься без продюсера?

- Никогда не было и до сих пор нет. Но очень много предложений поступало и сейчас я рассматриваю одно из них. Все продюсеры предлагают кабальные условия. Контракт на 5 лет. Если что-то пойдёт не так, то у меня отберут имя и всё, что было до подписания договора. То есть Корявый VLOG я тоже могу потерять. Но зато, с ними я бы мог стать ведущим какого-нибудь популярного тревел-шоу, например.

Денис - чемпион России по пауэрлифтингу.

- А семья у тебя есть?

- Мать - да. Отца нет, жены и детей тоже. Отношения были и не одни, но тяжелый очень я партнёр для отношений. Потому что и разъезды, и сейчас очень много соблазнов.

Для девушек это тяжело, потому что ты всё время общаешься с какой-нибудь Клавой Кокой, например, и не каждая это сможет вынести. Тяжело это, тем более в Туле. Мне, наверное, нужно такую же конченную как я, тоже какую-то творческую личность.

- Но ведь девушки, которые у тебя снимаются, довольно красивые. Тоже не выдерживают конкуренции?

- А вот об этом пока не могу говорить. Это очень важные вопросы, которые беспокоят абсолютно всех моих подписчиков.

Кто они? Реально ли это сестра, реально ли там мать, реально ли девушка? Не могу ответить. Отвечу, я думаю, но в своё время. Всё озвучу по правде и сразу обо всём. Многие будут в шоке.

- Чтобы ты посоветовал начинающим блогерам? Как стать миллионниками?

- Первый ролик я выложил, наверное, лет 7 назад, даже 8, а может и 9 назад. И если бы тогда я продолжил, тогда была совсем другая конкуренция и было бы гораздо проще зайти.

Сейчас на YouTube зайти практически невозможно. Чтобы сделать сейчас канал миллионник на YouTube нужно вложить миллионов 40 рублей это минимум. YouTube это очень серьёзно. Это не TikTok. Там порог входа очень большой, потому что пришли телеканалы, поймать теперь мало что можно там.

Я бы реально всем рекомендовал пробовать TikTok. Потому что за этот год там только в России в районе 500 каналов миллионников родилось за год. Представляете, что это такое?

А в YouTube за этот год, знаете сколько каналов-миллионников появилось за год? Ноль! Потому что разного уровня платформы. Если начинать, то только TikTok или с какими-то новыми платформами, которые только выходят. И тогда уже есть шанс получить аудиторию и с ней лезть уже на ютуб или куда-то дальше.

Еще надо верить в себя. Если тебе 10-15 лет, начинай зубрить всё, что связано с медийкой. Актёрское мастерство, дикция, как работает алгоритм у YouTube. Всё это есть в интернете. Начинай готовиться к этому. Год-два всё зубри, смотри все тренды, потом начинай снимать.

У тебя очень много времени. Просто каждый день по 2 часа уделяй этому. Тогда у тебя есть большой шанс. Молодые всем нужны и везде им дорога.

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