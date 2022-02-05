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В Калуге снегоуборщики блокируют контейнерные площадки снежными завалами

Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 05.02.2022 08:20 1 230
В Калуге снегоуборщики блокируют контейнерные площадки снежными завалами

В понедельник, 1 февраля, в нашу редакцию позвонили жители с улицы Хрустальной. Они пожаловались, на многострадальную контейнерную площадку у дома №33, завоевавшей дурную славу стараниями главы региона. Ровно за три месяца до этого, 1 ноября, губернатор Владислава ШАПША включил Хрустальную в список мест с большим количеством жалоб жителей.

И вот в ходе снегопадов обнаружилась новая проблема – с некоторых пор жители выносят мусор, рискуя жизнью. А все потому, что… дороги почистили от снега.

Как так получилось, мы выясняли на месте на следующий день после звонка.

На Хрустальной, 33 к нашему приезду к контейнерам уже проторили тропинку, однако по словам местных жителей, которых застали на месте, проблема, действительно была.

- Перед новогодними праздниками мусора возле контейнеров было навалено еще больше, чем в них самих - говорит пенсионер Петр. - Сейчас пройти уже можно, да и то с трудом. На дороге снег почистили, но до сих пор не убрались возле площадок.

 - У нас все привыкли сваливать мусор, где попало и куда дойдешь, - недоумевая продолжает Петр. - Вот я несу все сюда и высыпаю в мусорный бак. Пока людям не подскажешь, не укажешь, так и продолжат мусорить.

Всевидящее око наблюдает за нашими с вами отходами. Но откуда оно бдит невооруженным взглядом не видно.

- Мне приходилось обходить все эти завалы, - говорит пенсионерка Ирина. - Снег весь не уберешь, рабочих не хватает. У меня около дома тоже сугробы, стараюсь по возможности, сбрасывать мусор в контейнеры.

Вечером того же дня нам в Инстаграм прислали и еще одну жалобу. С улицы Постовалова.

На Постовалова, 25 снег с дороги тоже скидывают в сторону мусорных баков.

- У нас регулярно образуется гора снега возле контейнеров, - возмущается местная жительница Наталья. - Почти каждый день с соседями чистим завалы, чтобы мусор можно было спокойно выкинуть.

В пятницу, 4 февраля, в пресс-службе горуправы ответили, что уборка контейнерной площадки по на улице Хрустальной у дома №33 коммунальщиками проведена.

Уважаемые читатели, а у контейнерных площадок вашего дома наблюдаются такие проблемы? Присылайте фото и адреса в комментарии!

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Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 05.02.2022 08:20 1 230
Тэги: коммуналка жкх
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