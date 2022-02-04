В Калуге массово текут крыши домов: кто виноват и что делать?

Жизнь калужанки Татьяны ГАПОНОВОЙ уже третью неделю разбита на шестичасовые промежутки. После каждого она должна слить воду, которая капает у нее с потолка в расставленные по кухне емкости.

- Утром сливаю, потом в обед бегу с работы домой, а ночью ставлю будильник на 2 часа, - рассказывает девушка, которая живет на пятом этаже дома №1 на площади Победы.

Вода потекла у нее прямо из люстры 15 января - после нескольких сильных снегопадов. Лампочки тут же пришлось выкрутить. Уже третью неделю Татьяна не включает свет на кухне и боится, что где-то может случиться короткое замыкание.

- Раньше все было нормально. Я купила квартиру год назад, но до этого тут жили дальние родственники, у них с крышей проблем не было.

Девушка каждый день на связи с управляющей компании. Оставляет заявки, просит почистить крышу, но вода продолжает капать с потолка.

Вода течет прямо из люстры.

Девушке приходится постоянно следить за ситуацией, чтобы не залить соседей снизу.

«Капитальным ремонтом нас порадовали»

Управляющая компания заявляет, что все знает и пытается решить проблему.

- Действия, конечно, принимались, и не один раз, - говорит заместитель директора ООО «ЖРЭУ» Татьяна ПОПКОВА. - И с вышки [чистили], и просто кровельщик залезал. Дом после капитального ремонта. Текут в настоящее время чуть ли не все квартиры верхнего этажа. Мы чистили уже не один раз. И вышка у нас там была, мы козырьки даже повредили магазинам.

Только в доме №1 на площади Победы течет с потолка в восьми квартирах. Причем две из них расположены на четвертом этаже, вода добралась и туда.

Дом №1 на площади Победы, окна которого выходят на Вечный огонь.

Управляющая компания винит во всем капитальный ремонт. Крышу здесь отремонтировали в прошлом году.

- Проблемы были, но не такие, как до капитального ремонта, - уверяет Татьяна Попкова. - Вот честное слово. Даже не побоюсь этого сказать. Они были какие-то незначительные, но мы их устраняли. Капитальным ремонтом нас порадовали. Прошлой зимой они [подрядчик] сдавали кровлю. Они ее обслуживали сами, у них были проблемы, залитые квартиры, они возмещение выплачивали кому-то, а, может быть, до сих пор не выплатили. На тот момент еще не были приняты работы, и это была их зона ответственности.

Татьяна Попкова с ностальгией вспоминает, как делали крыши раньше:

- Другая была технология. А теперь вот проекты разработали, но я не знаю, отклонялись они от них, не отклонялись. Раньше эти кровли были шиферные. Под шифер прокладывали рулонный материал, шифер накладывался, естественно, на полторы волны и 10 сантиметров по узкой части. Плюс еще промазывались швы. Металлические были свесы и желоба металлические. Сейчас кровлю переделывали из профлиста. Но если кровля хорошо сделана, тем более после капитального ремонта, хоть там будет вал снега лежать и льда, она не должна течь.

Слишком много снега

Гарантийный срок после замены покрытия крыши составляет пять лет. В Фонде капремонта Калужской области заявляют, что подрядчик готов устранить все недостатки в разумные сроки. При этом они не спешат брать на себя вину за все протечки крыш.

- Поскольку после капремонта крыша передана на обслуживание управляющей организации, то необходимо чтобы она вышла и провела предварительный осмотр, выявила причину и тогда можно обращаться в Фонд, - говорит главный специалист по связям с общественностью Фонда капремонта Нина БОРИСОВА. - В этом году текут крыши и с ремонтом, и без ремонта. Причина в скопившемся на крыше снеге. Его должна чистить УК. Так что абсолютно не факт, что причина в некачественном ремонте

Фонд также ссылается на разъяснения Госжилинспекции, поступившие в конце декабря. Там, в частности, говорится, что наледь и сосульки на карнизах и в системах водоотведения не являются строительным дефектом, поэтому все это должны устранять управляющие компании.

Поиски виновника

Чьей вины в протечке больше – капремонта или работы УК – будет решать специальная комиссия.

- УК считает, что имели место ошибки в проекте и при производстве работ, - объясняет непростую ситуацию начальник Госжилинспекции Калужской области Алексей ДУЛИШКОВИЧ. - Подрядчик, выполнявший работы, полагает, что протечки образовались ввиду неправильной эксплуатации кровли. УК не реже чем через день очищает кровлю, чтобы минимизировать протечки. Объективно разобраться сможет комиссия ФКР, ГЖИ, управления ЖКХ города, которая начала работать.

Кого признают виновным, тот и будет платить. И за ремонт крыши, и за устранение повреждений в квартирах.

Течет все и везде

Однако уже сейчас можно утверждать, что проблема протечек крыш нынешней зимой в Калужской области достигла гигантских масштабов. По данным на 2 февраля на горячую линию ГЖИ поступило около 2500 сообщений. Из них 2250 – в Калуге. Это 90%.

Среди проблемных домов как те, что недавно отремонтировали, так и те, до которых Фонд капремонта доберется только в 2031 году.

Эти кадры из дома №82 на улице Плеханова прислала наша читательница Дарья Курносенкова.

Что делать, если у вас потекла крыша

- При протечке нужно обращаться в УК, они обязаны принять меры к устранению этой ситуации, составить акт, - говорит Алексей Дулишкович. - Если не принимаются меры, то обращаться в ГЖИ. Но нужно понимать, мы - надзорный орган, а не аварийная служба и устранить аварию ни сил, ни средств, ни полномочий не имеем. Наш инструмент - выездная проверка на основании официального обращения, выдача предписания и контроль исполнения.

Контакты управляющей компании указаны у каждого на квитанции, которая ежемесячно приходит в почтовый ящик. Если квартире нанесен урон, то возмещать деньги должна как раз УК. А уже потом по цепочке разбираться с Фондом капремонта, если есть причины.

Телефоны круглосуточный горячий линии Госжилинспекции: 8-800-450-01-01; 8(4842) 27-77-77.

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