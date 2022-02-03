В Калуге больные в очередях к врачам мерзнут на улице

Первый день февраля для многих заболевших калужан начался с очередей в поликлиниках.

Во вторник в социальных сетях появились первые жалобы на то, что на улицах выстроились люди с температурой.

Проверяя эти сообщения, мы прошлись по некоторым клиникам и выяснили, с какими именно трудностями сталкиваются пациенты.

В Калужской городской больнице №5 у входа выстроилась очередь из 25 пациентов. Эта больница стала первой, куда мы пришли.

Мы пообщались с людьми из очереди.

- Нагрузка очень большая на медиках, - говорит специалист эпиднадзора Ольга КОРОЛЕВА. - Резко увеличилось количество больных, у самой температура 37,3 градуса.

- Пациенты вынуждены стоять на улице в мороз, - тяжело дыша, говорит Ольга. - Это все из-за нехватки медицинского персонала, потому что они сами болеют. И больным людям приходится находиться в очереди, стоя на улице, с восьми утра.

Пациенты в Калужской городской клинической больнице №4 имени А.С. Хлюстина ждут, когда закончится обед.

- У нас обед, мы хотим подышать на свежем воздухе, - сказала администратор, не желавшая представляться. - Естественно, много людей каждый день приходит. Сейчас сезон, болеют все.

Другие сотрудники поликлиники, находящиеся у черного входа, отказались разговаривать.

В городской поликлинике № 6 людей немного, но с проблемами они делятся охотно.

- Прежде чем записаться и попасть на операцию, в очереди отстоишь дольше, чем займет сама эта процедура, - недовольно говорит пенсионерка Валентина. - Очень много людей каждый день приходит, некоторые жалуются на высокую температуру и хотят пройти сразу впереди всех. Мне на процедуры скоро идти, надо зайти ко всем нужным врачам. Из-за времени, потраченного в очередях, мало, к кому попадаю.

В городской поликлиники № 8 людей поменьше, чем в пятой, а вот претензий к врачам - больше.

- Когда болела коронавирусом, везде сама бегала, - жалуется пенсионерка Валентина МОРОКО. - Везде очереди, медики не реагируют. Тесты сама сдавала три раза, никто не приезжал, несмотря на то, что у меня держалась высокая температура.

- Никому нет дела до больных, - подчеркивает возмущенная Валентина. - Вот и приходится на старости лет больной на своих двоих бегать, как молодой.

Во время нашего визита очередей тут не было, но ранее из-за них пациенты попасть к медикам не смогли.

- В начале этой недели в большой очереди, стоя почти возле дверей, ждала приема в течение всего дня, - рассказала Алена. - Температура 38 градусов держалась на протяжении всех прошедших выходных. Хотела открыть больничный и получить рекомендации для лечения, но я тогда так и не успела попасть в кабинет врача. Под конец дня стало хуже, поэтому вернулась домой. И вот сейчас пришла снова.

Как ответил на наш запрос Минздрав Калужской области, в поликлиниках открыты дополнительные кабинеты для приёма пациентов с клиникой ОРВИ, медицинские организации могут перераспределять персонал для снижения нагрузки.

Уважаемые читатели, а в вашей поликлинике есть очереди? Пишите в комментариях.

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