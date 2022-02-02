Известный педагог Калуги Сергей Зеленов: «Сегодня школа живет в режиме бессмысленной тотальной отчетности и бессмысленного тотального вранья»

Не успели отгреметь скандалы в школах Обнинска и Белоусова Жуковского района, как очередной случился в Калуге.

Мы уже писали о ситуации в средней школе № 51, где отец одного из учеников обвинил охранника в том, что тот якобы выгнал на улицу ребенка-инвалида.

Была инициирована проверка, найдены видеозаписи, доказывающие невиновность школы, отец ребенка с особенностями развития неверно интерпретировал инцидент и устроил скандал, не разобравшись. Однако после выяснения истины отозвал все претензии к учебному заведению.

Но ведь это далеко не первый случай, когда родители предъявляют претензии к сотрудникам учебных учреждений совершенно безосновательно. Более того, сейчас, в условиях пандемийного стресса, в котором находится все общество, разбор подобных ситуаций становится чуть ли не ежедневной обязанностью руководства почти каждой школы Калуги.

Но сразу возникает вопрос – а какая часть жалоб и претензий действительно имеет под собой основания? Почему в любой ситуации родители занимают безапелляционно обвинительную позицию?

Помимо решения подобных конфликтов, на плечи педагогов ложится немало других задач и проблем. А проблема с кадрами школах Калужской области вообще притча во языцех. Острая нехватка педагогов по большому количеству предметов, огромная загрузка учителей, вал бумажной работы.

Что же сегодня творится в калужских школах? Из-за чего возникают конфликтные ситуации и как решать эту проблему?

Об этом мы поговорили как с действующими, так и с бывшими педагогами калужских школ.

Авторитетное мнение

— Основных проблем в нашей системе, на мой взгляд, несколько, говорит педагог с 49-летним стажем, долгое время возглавлявший среднюю школу № 5 города Калуги Сергей ЗЕЛЕНОВ. – Первая – проблема заработной платы. Она ничтожно мала, и приходится работать на полторы-две ставки, чтобы выживать. Отсюда – усталость, выгорание на работе, когда вечером нет сил даже до дома дойти.

Вторая – молодежь не идет в школу, так как не хочет работать за копейки, не видит для себя никаких перспектив. А пенсионеры не уходят, потому что, выходя на пенсию, они оказываются за чертой бедности. Чтобы выжить, они вынуждены тянуть свою лямку и жевать свой сухарь.

Чтобы решить проблему № 2 – кадры, нужно решить проблему № 1 – зарплата. Учителям стыдно за зарплату учителя, а не государству. Вот в чем беда!

Третья проблема – из области прав и обязанностей. Настало время четко определить права и обязанности учителя, ученика и родителя. Учитель должен отвечать за знания, ученик – за свое поведение в школе, а родители – заниматься ребенком, воспитывать. Каждый должен делать только свое дело и отвечать за свою работу.

Четвертая проблема. Необходима система социальных гарантий, поддержка статуса учителя. За 49 лет своей работы в школе я не помню ни одного случая, чтобы кто-то из учителей получил квартиру, им не выдают дешевые путевки. Сейчас это просто наименее престижная профессия.

На мой взгляд, перечисленное идет от проблемы некачественного управления образованием. Нет у наших управленцев видения будущего на макроуровне, не знают они, к чему идут.

Еще, что задевает, неадекватные дети. Белоусовская школа сейчас у всех на слуху. Я в свое время тоже четыре года боролся с одним учеником, что он творил – одному богу известно, ну явный преступник рос.

Я прошел столько инстанций, доказывая, что он не имеет права учиться с другими детьми, не дает возможности остальным получать знания, написал столько докладов, но в конце концов добился его перевода в соответствующее ему место. Эти вопросы именно директор решает, он стоит за этим.

— Многие учителя жалуются на вал бумажной работы, насколько эти жалобы объективны?

— Отвечу словами моего ученика Александра, выпускника 1975 года, который очень метко высказался обо всей ситуации: «Сегодня школа живет в режиме бессмысленной тотальной отчетности и бессмысленного тотального вранья».

В обязательное введен ворох ненужного. Если на федеральном уровне министр говорит, что отчетов мало, то тут же появляются то управление, то городская управа, то прокуратура, то другие. И всем – дай отчет.

То есть у учителей ворох ненужных дел. Чтобы ситуация изменилась к лучшему, нужно на мгновение остановиться, оценить ситуацию и вспомнить (перенять) лучшее из советской школы.

О чем не расскажет учитель

За исключением сотрудницы Управления образования Калуги, Сергей Зеленов оказался в списке наших спикеров единственным, кто не побоялся говорить в открытую.

В поисках ответов, мы пообщались с преподавателями из разных школ Калуги. Проблем найти педагогов, согласных высказаться, не было, благо я сама педагог по образованию и воспитываю дочку-школьницу.

Так что пообщаться со мной согласились многие знакомые учителя, но абсолютно все пожелали давать комментарии только на условиях анонимности, с требованием не указывать их фамилии.

И услышанное от них во многом подтверждает то, что сказал Сергей Вадимович.

— Большой проблемой является вседозволенность родителей и, как следствие, аналогичное поведение детей, – рассказывает учитель начальных классов со стажем работы 16 лет Наталья П. – Родители обсуждают учителя дома, со знакомыми, тем самым разрушают его авторитет в глазах ребенка, который все это слышит. Они создают родительские чаты в мессенджерах – видели бы вы какие гадости там о нас пишут, думая, что мы об этом не знаем.

Многие перестали заниматься воспитанием своих детей, почему-то считая, что за них это должен делать детский сад, школа, хотя воспитание детей – это их прямая обязанность, а не школы.

Откроем любой учебник по психологии личности и увидим, что в первые три года жизни ребенок копирует поведение взрослых (родителей), а значит, уже именно в этом возрасте закладывается воспитание.

— Что удручает – зарплата педагога, – признается учитель истории со стажем работы более 30 лет Валентин Николаевич. – Чтобы получать 30 000–35 000 рублей нужно иметь высшую категорию и работать от 30 до 36 часов. И это только проведение уроков по предмету, плюс к этому – кружки и факультативы, классное руководство.

Но с такой нагрузкой молодым специалистам сложно получить категорию, готовить детей к олимпиадам, конференциям, самим где-то участвовать.

А для словесника и математика такая нагрузка равна жизни на работе, ведь они вынуждены ежедневно проверять тетради во внерабочее время, так как рабочего на это попросту не хватает. И ведь доплат за это нет.

— Содержание обучающих пособий, порой, оставляет желать лучшего, – говорит о еще одной проблеме учитель русского языка и литературы со стажем работы 12 лет Елена М. – В учебниках нет всего необходимого материала, бывает, что нет обязательных для освоения новой темы закрепляющих упражнений.

Например, в учебниках автора Т. А. Ладыженской за 5 класс тема «Фонетика» не дает полную характеристику, не указывает парность звуков. В другой теме за этот класс для проработки дано всего одно упражнение, да и то совсем не по изученному. В учебнике 6 класса отсутствует один пункт правила на приставки пре- и при-.

Проблемой во взаимодействии становится то, что родители стали диктовать свои правила обучения детей, – говорит Елена, и становится более понятно, что имел ввиду Сергей Зеленов, говоря о необходимости четко разграничить права и обязанности учителей, родителей и учеников. – Вместо того, чтобы совместно решать проблемы, возникшие у ребенка, найти их причины, они обвиняют учителя в некомпетентности. Да, бывают некомпетентные педагоги, но проблемы нужно проговаривать. Если же учитель не идет на контакт, то только потом идти выше. У нас же бегут жаловаться на учителя просто по жалобам ребенка на процесс обучения, очень часто – совсем необоснованным.

— Очень большой объем бумажной работы, – сетует учитель математики со стажем работы более 20 лет Григорий Ж. – Это регулярные отчеты по пройденным темам: причина, почему тема изменена или сокращена. Отчет о контрольных работах, качестве и обученности детей. Они выкладываются в «Сетевой город». Отчеты из-за продления каникул, что стало частым явлением в период пандемии. Мой последний «доклад» разместился на 22 печатных листах.

Официально

Поговорили мы и с представителем управления образования Калуги - начальником отдела общего и дополнительного образования Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ.

В первую очередь спросили об оплате. Какова на данный момент ставка учителя и сколько часов он должен вести?

— Норма часов учебной (преподавательской) работы – 18 часов в неделю. Фактическая нагрузка зависит от учебного плана и контингента конкретной школы. Кроме того, при определении ставки вступает в силу понятие «ученико-час», величина которого может варьироваться, поэтому и ставка учителя-предметника в разных школах будет разная, – поясняет Елена Игоревна.

Мы решили выяснить, насколько обоснованы жалобы учителей на гору отчетности и поинтересовались, сколько отчетов в среднем в месяц делает учитель?

— В управление образования никаких отчетов учитель не предоставляет, но может предоставлять отчет своему непосредственному руководителю. В школах это не только директор, но и завуч, иногда несколько завучей, которые курируют либо предметное направление, либо параллели классов, либо воспитательную работу.

Однако хочу обратить внимание, что все школы Калуги работают в Государственной информационной системе «Сетевой город. Образование». Это та система, в которой размещены электронный журнал и электронный дневник учащегося. В ней автоматически формируются любого рода отчеты. То есть учитель может видеть там любую статистику по своей деятельности, по своим предметам, тематические отчеты система формирует по запросу завучей, руководителей методических объединений, директора школы.

Так же и специалисты управления образования могут увидеть любую интересующую нас аналитическую информацию. Система позволяет минимизировать отчетность. А какие еще дополнительные отчеты требовать – решает сама школа. Повторю, что в управление образования учителя никакие отчеты не сдают.

— Если говорить о каналах связи, то мы в первую очередь работаем с руководителями, – отвечает Елена Зиновьева на наш вопрос о том, как учителя взаимодействуют с чиновниками. – С учителями чаще контактирует подведомственное учреждение МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Стратегия» г. Калуги, куда учителя могут обращаться прежде всего за методической помощью.

Напрямую к нам обращения, конечно, бывают. Каналы связи с управлением образования – телефонный звонок, электронная почта, сайт управления, страницы в различных соцсетях.

Послесловие: массовая логофобия

Среди рассказов педагогов наблюдается один общий лейтмотив. Абсолютно все опрошенные уверены, что многие проблемы разрешатся сами собой, если снизить нагрузку на учителя. Для этого в школы должно приходить больше молодых педагогов.

Как этого достичь? Тут невольно соглашаешься с Сергеем Зеленовым: «Чтобы решить проблему № 2 – кадры, нужно решить проблему № 1 – зарплата». Но дело далеко не только в деньгах. На самом деле наши спикеры рассказали гораздо больше, чем мы опубликовали, но озвучить вам все мы попросту не имеем права.

Потому что по закону «О СМИ» журналисту запрещено публиковать информацию, если человек попросил не предавать ее публичной огласке. Наши спикеры просили об этом, так как боятся, что все подробности могут раскрыть их анонимность и навредить не только им, но завучам, директорам.

Но задумайтесь вот над чем: в какие условия загнаны наши педагоги, если они боятся публично называть свое имя, даже озвучивая, в общем-то, давно известные всем проблемы? Что должно было произойти в нашей системе образования, что даже это вызывает у них страх последствий?

Из сказанного напрашивается вывод, что как минимум в калужском школьном образовании создана система коллективного замалчивания проблем.

Когда учитель боится говорить о них, чтобы не причинить вред завучу, завуч молчит, боясь подставить директора, а директор боится давать комментарии, потому что управление образования имеет право в любой момент снять его с должности без объяснения причин – таковы условия трудового договора, по которому работают все директора калужских школ.

Но можно ли решить проблемы, не озвучивая их? Мы убеждены, что нет. Потому и подняли эту тему, дали высказаться сторонам в надежде, что это положит начало широкой общественной дискуссии, которая хоть немного, но сдвинет с места тот айсберг проблем, в который выросла за эти годы наша система образования.

Все-таки речь идет о наших детях, нашем будущем и все мы должны быть заинтересованы в том, чтобы остановить процесс превращения школы из храма знаний в поле боя всех со всеми.

Уважаемые читатели: родители, учителя, сотрудники системы образования и участники процесса обучения.

Если вам есть что сказать по заданной теме, вы готовы поделиться своими предложениями о выходе из сложившейся в наших школах ситуации, рассказать о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, пишите в комментариях или на почту perekrestok@kp.kaluga.ru. Хоть в открытую, от своего лица, хоть анонимно – как вам будет удобнее.

А мы систематизируем все сказанное вами и обязательно продолжим общественную дискуссию на эту тему.

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