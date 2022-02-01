Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
Снегопады COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

«Учитывая тот парк, который существует, цена не соответствует качеству услуг»: пассажиры Калуги высказались о повышение цены на проезд

Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 01.02.2022 14:11 3 768
«Учитывая тот парк, который существует, цена не соответствует качеству услуг»: пассажиры Калуги высказались о повышение цены на проезд

В Калуге с 1 февраля проезд в автобусах и троллейбусах подорожал до 25 рублей.

На этой неделе уличный опрос калужан касался именно роста цен на билеты.

Задавали, казалось бы, очевидные, но в то же время достаточно актуальные вопросы: «Как часто вы ездите в общественном транспорте, есть ли у вас проездной и что думаете о повышении стоимости?»

Специалист аналитического отдела Ольга ОКИНА  

- Несмотря на то, что работа в шаговой доступности, я пользуюсь общественным транспортом. Бывает езжу к престарелым родителям, проверить все ли в порядке у них.

Вся эта ситуация с повышением цены на проезд грустная и печальная. У меня даже проездного нет. Учитывая тот парк, который существует, цена не соответствует качеству услуг.         

 

Пенсионерка Александра ШАБЛОВА

- На своих двоих уже не походишь, слава Богу, есть проездной. Плачу за него немаленькие деньги, целых 700 рублей. С моей пенсией это очень приличная сумма. Регулярно езжу за продуктами с несколькими пересадками.

Как цены везде повышать, так это всегда пожалуйста. Лучше бы пенсию прибавили.

 

Директор детского учреждения Оксана

- Это естественный процесс. Все повышается, кроме зарплаты. На работу хожу на своих двоих. Служба связана с большим разбросом подразделений, поэтому приходится пользоваться и общественным транспортом. Проездного у меня нет.

Сейчас работаю в центре города, поэтому на транспорт стало уходить гораздо меньше. А когда ездила каждый день туда и обратно конечно тратила больше.

 

Певчая храма Юлия ИГНАТОВИЧ

- На работу езжу два раза в день без пересадок. Зарплата небольшая, проездного нет. Многовато все-таки 25 рублей для меня.

Тяжело, конечно, простым людям жить, а теперь еще и ездить. Стараюсь по возможности пешком ходить, если ситуация и время позволяют.

  

Пенсионерка Валентина ЗАЯЦ 

- У меня ветеранские льготы, езжу по проездному. Очень часто, каждый день катаюсь в общественном транспорте по несколько раз.

Я к тому же еще и ветеран труда, поэтому пенсия позволяет ездить за продуктами и к подругам по несколько раз. К повышению вообще плохо отношусь. Не беспокоятся о нас власти совсем. 

 

Кондуктор Юрий КУВАЕВ

- Думаю, что эта проблема назрела давно. Насколько я слышал, перевозка пассажиров бюджету обходится в 40 рублей.

В других городах тарифы еще выше. Коллеги скептически ко всему этому относятся. Я лично считаю, что 25 рублей - это посильная плата для всех.

 

Студент 3 курса Артем ЗИНЕНКО

- Не так часто пользуюсь общественным транспортом, у меня есть машина. Раньше часто ездил и в маршрутках, и в троллейбусах. Когда сдал на права, надобность в этом отпала.

У родителей тоже есть машина, они общественным транспортом не пользуются.

 

Пенсионерка Анастасия КОНЯШИНА

- Людям без проездного тяжело. Он тоже недешевый с моей то пенсией. Ветерана труда у меня нет. Не наработала столько лет.

Постоянно цены растут. У нас все платно: родиться, учиться, лечиться, бесплатно разрешается только работать.   

 

Фармацевт Ксения БОДРЯГИНА

- Цены поднимаются везде и на все. Это конечно возмутительно и слегка раздражает, мягко говоря.

Придется теперь вставать за пару часов до работы и пешком на своих двоих топать до службы.

 

Пенсионер Юрий

- Ситуация не радует и удручает. Жить становится все тяжелее и дороже. Везде эти ограничения: маски, QR-код. Боюсь, как бы не ввели это в транспорте. Я сам не привит, медотвода нет.

У меня проездной, разумеется, есть. Езжу много и часто. Считаю все эти повышения возмутительными, особенно сейчас в такое тяжелое время пандемии. Пассажиры все равно контактируют с водителями и кондукторами. 

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 01.02.2022 14:11 3 768
Тэги: общество транспорт опрос
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Энергетики «Калугаэнерго» приняли участие в отчете главы Тарусского района
Энергетики и Служба судебных приставов продолжают совместную работу по борьбе с неплатежами за потребленную электрическую энергию
Калужская сбытовая компания получила Паспорт коллективного иммунитета
Филиал «Калугаэнерго» подвел итоги по выявлению незаконного использования электроэнергии за 2021 г.
Калужская сбытовая компания предлагает потребителям перейти на современную электронную квитанцию
За год клиенты ВТБ в Калужской области увеличили спрос на автокредиты на 41%
ВТБ в Калужской области нарастил выдачу кредитов наличными на 20%
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Выбор и покупка подшипников
Внутренний контроль бизнеса
Грузовой автоэлектрик в Москве

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru