«Учитывая тот парк, который существует, цена не соответствует качеству услуг»: пассажиры Калуги высказались о повышение цены на проезд

В Калуге с 1 февраля проезд в автобусах и троллейбусах подорожал до 25 рублей.

На этой неделе уличный опрос калужан касался именно роста цен на билеты.

Задавали, казалось бы, очевидные, но в то же время достаточно актуальные вопросы: «Как часто вы ездите в общественном транспорте, есть ли у вас проездной и что думаете о повышении стоимости?»

Специалист аналитического отдела Ольга ОКИНА

- Несмотря на то, что работа в шаговой доступности, я пользуюсь общественным транспортом. Бывает езжу к престарелым родителям, проверить все ли в порядке у них.

Вся эта ситуация с повышением цены на проезд грустная и печальная. У меня даже проездного нет. Учитывая тот парк, который существует, цена не соответствует качеству услуг.

Пенсионерка Александра ШАБЛОВА

- На своих двоих уже не походишь, слава Богу, есть проездной. Плачу за него немаленькие деньги, целых 700 рублей. С моей пенсией это очень приличная сумма. Регулярно езжу за продуктами с несколькими пересадками.

Как цены везде повышать, так это всегда пожалуйста. Лучше бы пенсию прибавили.

Директор детского учреждения Оксана

- Это естественный процесс. Все повышается, кроме зарплаты. На работу хожу на своих двоих. Служба связана с большим разбросом подразделений, поэтому приходится пользоваться и общественным транспортом. Проездного у меня нет.

Сейчас работаю в центре города, поэтому на транспорт стало уходить гораздо меньше. А когда ездила каждый день туда и обратно конечно тратила больше.

Певчая храма Юлия ИГНАТОВИЧ

- На работу езжу два раза в день без пересадок. Зарплата небольшая, проездного нет. Многовато все-таки 25 рублей для меня.

Тяжело, конечно, простым людям жить, а теперь еще и ездить. Стараюсь по возможности пешком ходить, если ситуация и время позволяют.

Пенсионерка Валентина ЗАЯЦ

- У меня ветеранские льготы, езжу по проездному. Очень часто, каждый день катаюсь в общественном транспорте по несколько раз.

Я к тому же еще и ветеран труда, поэтому пенсия позволяет ездить за продуктами и к подругам по несколько раз. К повышению вообще плохо отношусь. Не беспокоятся о нас власти совсем.

Кондуктор Юрий КУВАЕВ

- Думаю, что эта проблема назрела давно. Насколько я слышал, перевозка пассажиров бюджету обходится в 40 рублей.

В других городах тарифы еще выше. Коллеги скептически ко всему этому относятся. Я лично считаю, что 25 рублей - это посильная плата для всех.

Студент 3 курса Артем ЗИНЕНКО

- Не так часто пользуюсь общественным транспортом, у меня есть машина. Раньше часто ездил и в маршрутках, и в троллейбусах. Когда сдал на права, надобность в этом отпала.

У родителей тоже есть машина, они общественным транспортом не пользуются.

Пенсионерка Анастасия КОНЯШИНА

- Людям без проездного тяжело. Он тоже недешевый с моей то пенсией. Ветерана труда у меня нет. Не наработала столько лет.

Постоянно цены растут. У нас все платно: родиться, учиться, лечиться, бесплатно разрешается только работать.

Фармацевт Ксения БОДРЯГИНА

- Цены поднимаются везде и на все. Это конечно возмутительно и слегка раздражает, мягко говоря.

Придется теперь вставать за пару часов до работы и пешком на своих двоих топать до службы.

Пенсионер Юрий

- Ситуация не радует и удручает. Жить становится все тяжелее и дороже. Везде эти ограничения: маски, QR-код. Боюсь, как бы не ввели это в транспорте. Я сам не привит, медотвода нет.

У меня проездной, разумеется, есть. Езжу много и часто. Считаю все эти повышения возмутительными, особенно сейчас в такое тяжелое время пандемии. Пассажиры все равно контактируют с водителями и кондукторами.

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