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Улыбки на улицах Калуги: ледяные горки, снег и сессия. Что еще радовало калужан в январе

Дарья ИВАНОВА, фото автора
Опубликовано: 01.02.2022 09:47 1 519
Улыбки на улицах Калуги: ледяные горки, снег и сессия. Что еще радовало калужан в январе

Пройти по улицам города и увидеть улыбки людей - как это здорово! Именно это является одной из задач нашего корреспондента Дарьи Ивановой.

По итогам каждого месяца вас ждёт фотоотчёт. Кто-то может найти в нём знакомые лица!

Калужане отгуляли праздники, приступили к работе. Что же заставляет нас улыбаться?

Многие ответили, что снег этой зимой исключительно волшебный.

Студенты закрыли сессию и выбрались впервые на прогулку. Дети в восторге от выходных с родителями и снежных горок.

А одну пару мы застали в момент первого свидания, прекрасно, не так ли?

Уважаемые читатели, а чем вас порадовал этот январь? Пишите в комментариях.

Илона.

Софья.

Александра.

Анастасия.

Семён.

Максим.

Дима.

Алиса.

Светлана и Константин.

Люба и Миша.

Сергей.

Алёна и Дима.

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Дарья ИВАНОВА, фото автора
Опубликовано: 01.02.2022 09:47 1 519
Тэги: общество улыбки месяца
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