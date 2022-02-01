Улыбки на улицах Калуги: ледяные горки, снег и сессия. Что еще радовало калужан в январе
Пройти по улицам города и увидеть улыбки людей - как это здорово! Именно это является одной из задач нашего корреспондента Дарьи Ивановой.
По итогам каждого месяца вас ждёт фотоотчёт. Кто-то может найти в нём знакомые лица!
Калужане отгуляли праздники, приступили к работе. Что же заставляет нас улыбаться?
Многие ответили, что снег этой зимой исключительно волшебный.
Студенты закрыли сессию и выбрались впервые на прогулку. Дети в восторге от выходных с родителями и снежных горок.
А одну пару мы застали в момент первого свидания, прекрасно, не так ли?
Уважаемые читатели, а чем вас порадовал этот январь? Пишите в комментариях.
Илона.
Софья.
Александра.
Анастасия.
Семён.
Максим.
Дима.
Алиса.
Светлана и Константин.
Люба и Миша.
Сергей.
Алёна и Дима.
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