Актёр из Калуги Алексей Алешко побывал на Луне Константина Циолковского

Фестиваль камерных спектаклей «Свой выбор», где калужские актёры представляют самостоятельные постановки, переместился в театр кукол.

На сцене прозрачный невесомый занавес. На него транслируются облака, космическое пространство, поверхность Луны и наша Земля.

За занавесом – кабинет учёного: окно, телескоп, часы, 23-килограммовая гиря, маятник-зеркало.

Алексей АЛЕШКО - в недавнем прошлом известный актёр Калужского ТЮЗа, а ныне художественный руководитель театра кукол, для своего моноспектакля выбрал повесть Циолковского «На Луне».

Повесть, кстати, очень непростая. В ней много научных фактов, астрономических явлений и законов физики. Циолковский рассказывает, как двое приятелей однажды проснулись и поняли, что они каким-то необычайным образом переместились на Луну, и описывает их ощущения.

Герой Алексея Алешко в шоке, что попал на Луну. Но в конце спектакля он возвращается на Землю, говорит, что соскучился.

В течение получаса (столько длился спектакль) Алексей Алешко, перевоплотившись в учёного, жил на Луне: одним пальцем поднимал гирю, пытался сварить обед, определить время, выбрать место для сна и найти инопланетян.

Затем действие переместилось в фойе, где появились космонавты и кукольные собаки, мечтающие о полёте в космос.

Спектакль получился необычным: такое фантастическое путешествие, где научные эксперименты, ассоциации и эмоции стремительно сменяют друг друга.

А можно ли на Луне вскипятить воду, сварить обед и не превратиться ли он в желудке в кусок льда?

Здесь бывал Циолковский

Алексей Алешко признаётся, что раньше не был знаком с этой повестью Циолковского.

- Это произведение я не знал, - говорит Алексей. - Наш заведующий литературно-драматургической части Игорь Красовский порекомендовал его. И мы попали в точку.

В прошлом году как раз отмечалось 60-летие первого полета человека в космос, в Калуге открылась вторая очередь Музея космонавтики.

А в этом году будем отмечать 165 лет со дня рождения Циолковского, 65-летие запуска искусственного спутника, в 1957 году его запустили.

Кроме того, есть ещё одна удивительная вещь. В здании нашего театра кукол (ул. Кирова, 48) в 20-х годах прошлого века бывал Циолковский. Здесь находился клуб воздухоплавателей, где учёный читал свои лекции.

Какую красоту можно увидеть из Космоса!

- Чем вас зацепила эта повесть?

- Меня поразило, что она была написана еще в ХIХ веке, в 1887 году. Это почти за 100 лет до полета первого человека в космос. И то, что описал Циолковский потом на 90% подтвердилось!

Создавали всем миром

- В спектакле вы очень похожи на Циолковского…

- Мы не старались показать прямо Константина Эдуардовича. Это некий образ человека того времени.

Создавали этот образ всем миром. Кто-то принес винтажные штаны, кто-то - папин костюм, очки без оправы, нашли старую фетровую шляпу. Перешили, подшили

Все по крупинкам собирали. Загорелись этим спектаклем. А если у тебя горит внутри, ты можешь это передать и в зал.

Мне хочется, чтобы зритель не просто посмотрел спектакль, но и подумал и, если никогда не интересовался космосом, потом сходил в дом-музей Циолковского, в Музей космонавтики, чтобы была такая связь.

Спектакль заканчивается словами Циолковского: «Герои и смельчаки проложат первые воздушные тропы трассы Земля - орбита Луны, Земля - орбита Марса и еще далее: Москва - Луна, Калуга – Марс».

- Моноспектакль – редкий и сложный жанр. А здесь ещё и научно-фантастическая повесть.

- Научные труды переформатировать в спектакль тяжело, но это – хороший опыт. Сама форма моноспектакля предполагает много текста, а здесь текст сложный. И нет опоры на партнера, с которым можно вести диалог, который подтянет тебя и где-то займет твою паузу. Это была долгая и непростая работа.

У любого спектакля всегда большая постановочна группа: композитор, художник, видеограф, осветитель, звукооператор. Поэтому я обращался к коллегам за помощью.

На сцене – космический минимализм. Например, стул. Это – просто вырезанная картинка, сделанная в 3 D - эффекте. На самом деле стул - абсолютно плоский, сидеть на нём не очень удобно, впивается. И, конечно, используем новые технологии, проекцию.

На самом деле стул - это плоская картинка.

Спектакли для взрослых

- Этот спектакль войдёт в репертуар театра кукол?

- Я думаю, что он должен существовать. Хочется ещё поработать над ним, расширить. У Циолковского в повести двое ученых

. Мы хотим развить эту историю. Второй учёный появиться в водной части, он будет рассказывать о космосе, то есть сделаем не две части, а три.

Это не просто развлекательный утренник, а познавательный спектакль со множеством научных фактов. Идти он будет уже не 40 минут, а больше часа. Спектакль не для малышей, он рассчитан на школьников. Но и взрослым интересно будет посмотреть.

Так как театр кукольный, во второй части спектакля о космосе рассказывают собаки.

- Для взрослых зрителей у вас много спектаклей?

- У нас идёт спектакль «Кабаре «SecondHand» - это комическое кукольное ревю, в котором куклы пародируют артистов самых разнообразных жанров: певцов и певиц, фокусников.

Ещё есть спектакль «Декамерон», но он пока не идёт.

Готовим «12 стульев», который будет, и в кукольном, и в живом исполнении. Премьера состоится 23 февраля.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!