За год в Калуге и области пропало 655 человек: истории поисков - от «ЛизаАлерт»

3 февраля отмечается День памяти тех, кто пропал без вести. В 2021 году в нашей области добровольцы искали 655 человек. Теряются и дети, и подростки, и взрослые, и пожилые люди. Как только случается беда, к поиску оперативно подключается региональный отряд «ЛизаАлерт».

В любую погоду, в выходные и в праздники 24 часа в сутки добровольцы отряда прочесывают улицы города, леса, поля, чтобы спасти жизнь совершенно незнакомому человеку.

К счастью, большинство потерявшихся находят живыми.

Пропадают в городе

Сейчас в областном чате «ЛизаАлерт» - 228 человек. Но это не значит, что все разом выезжают на поиски.

У каждого есть семья, работа, личные дела. Поэтому, как только появляется информация о пропавшем, откликаются те, у кого в эту минуту есть возможность помочь. Основной актив калужских поисковиков насчитывает примерно 40-60 человек.



Олеся постоянно на связи и знает обо всех пропавших в нашем регионе.

Олеся МАТЮК - один из координаторов регионального отряда «ЛизаАлерт», потому на поиски она выезжает часто.

- Выездов достаточно много, - говорит Олеся. - На Калужскую область всего пять координаторов. Соответственно активные выезды мы делим по мере возможности.

- А как вы попали в отряд?

- Впервые на поиски я попала в июле 2018 года, совершенно случайно. Я не наблюдала за деятельностью «ЛизаАлерт», как многие.

Просто однажды сидела в кафе, пила кофе, мне было скучно, я просматривала соцсети, там часто мелькала информация, что в районе Грабцево потерялась 49-летняя женщина, которая вышла погулять с собакой

. Я смотрела на это объявление и думала: «Господи, что же так долго найти не могут!» И когда в очередной раз увидела его, решила позвонить по указанному телефону, спросить, могу ли чем-то помочь. Мне сказали, что я могу подъехать.

Я подъехала, координатор дал мне задачу. Так я влилась в процесс поиска. Женщину, к сожалению, тогда нашли погибшей. Она провались в старый незакрытый люк. После этого я стала постоянно участвовать в поисках.

Затем прошла обучение, аттестовалась на координатора. И теперь «ЛизаАлерт» - часть моей жизни.

- Нагрузка очень большая, вам приходится постоянно быть на телефоне?

- Да. У нас инфорги, координаторы всегда в курсе всех поступающих заявок по области.

- А в отпуске вы отключаете телефон?

- Поисками мы занимаемся в условно свободное время от работы и личной жизни время. Но поисковая деятельность, конечно, накладывает отпечаток на мои планы. Например, на лето отпуск с выездом на море я уже не планирую. Потому что в это время года всегда много заявок, часто теряются грибники.

- По статистике прошлого года, больше пропавших было в сентябре.

- Да, всплеск приходится на лето и начало осени. Потому что – грибной сезон. Кто- то в силу возраста недооценил силы и не смог выйти из леса, кто-то первый раз пошел и заблудился.

Но это не значит, что в другие месяцы затишье. Затишья не бывает, потому что на смену грибникам приходят люди с деменцией, подростки, которые уходят из дома. Работа есть всегда.



Успех поиска зависит от того, наскольок быстро подана заявка.Экипажи готовы к выезду в любое время суток.

- В каких районах тяжелей вести поиск?

- Нет таких мест, где нам трудно было бы работать. У нас подготовленные поисковики, есть специальное оборудование, определённые методики.

А потеряться можно и в городе. Мой первый поиск, когда я пришла в отряд, был как раз в городе и не в отдалённом районе. Из-за того, что женщина упала в люк, под землю, ее искали неделю.

- Хорошо, что у нас ещё город небольшой…

- Город небольшой, и мы можем его достаточно быстро и эффективно отработать. Но у нас есть вокзал, сообщение с Москвой.

И дезориентированной пенсионер с деменцией может сесть на электричку и покинуть Калужскую область. В этом случае главное - оперативность, чем быстрей мы получаем заявку, тем проще найти человека.

Например, прошлой весной, в марте, мы искали дезориентированную бабулечку с Правого берега. Добрые прохожие подсказали ей, как добраться до вокзала.

Мы выяснили по камерам и, пообщавшись с охраной вокзала, что пару часов назад она села на электричку до Москвы. Важна была каждая минута. Посмотрели во сколько электричка прибывает в столицу.

Понимали: если дезориентированный человек пойдет в метро, это усложнит поиск. Успели связаться с московским вокзалом, чтобы сотрудники полиции её там встретили, и с нашими коллегами из московского отряда «ЛизаАлерт», чтобы посидели с бабушкой, пока мы приедем из Калуги её заберем.

Поступи нам заявка на 20 минут позже, бабушка вышла бы из электрички, вошла в метро, и неизвестно чем бы закончился поиск, по крайне мере, он бы точно затянулся.

Три дня поисков

- Какой случай в прошлом году вам наиболее запомнился?

- Таких случаев много. В августе, например, мы искали в лесу бабулечку. И сейчас, вспоминая эту историю, чувствуешь адреналин.

11 августа МЧС нам передал заявку, что 84-летняя бабушка, ушла в лес и пропала. Бабушка живет в Калуге. За грибами она всегда ездила на автобусе в определенные места.

Сын рассказал, что в последнее время у неё стали случаться провалы в памяти, дезориентация, поэтому все лето она в лес она не ходила. Но 11 августа в 7 часов утра она ему позвонила и поставила его перед фактом, что идёт по грибы.

Отговорить её не удалось. Бабушка ушла, хорошо, что взяла с собой телефон, многие пенсионеры не берут его. В 10 часов она позвонила сыну из леса, сказала, что грибов нет, и она собирается возвращаться.

Бабушку искали, и с земли, и с неба.

- В 12 часов сын позвонил ей сам, бабушка сказала, что у нее сильно болят ноги, она медленно идёт к выходу из леса. Была абсолютно адекватна, в здравом уме. Объяснила, с какой стороны будет выходить.

Этот лес находится рядом с деревней. Крайний дом местные называют Домом Юры. Мимо него все в этот лес и ходят. И бабушка ходила, иногда общалась с этим Юрой. Сыну она объяснила, где этот дом. И он поехал её искать.

Последний звонок от бабушки был в 16:30, она сказала, что больше не может идти, нет сил, она села в кустах, попытается отдохнуть и выйти из леса. После этого её телефон был выключен.

Как только заявка поступила к нам, мы стали её отрабатывать. Каждый поиск - это четко отлаженная схема. Помимо поисковиков и координаторов есть работа информационных координаторов, которые обзванивают всех, кто контактировал с пропавшим.

Мы выяснили маршруты бабушки, которыми она раньше ходила в лес. Проверили по карте все дорожки, лесопосадки. Днём и ночью прочёсывали лес, звали её, а у неё были проблемы со слухом, это осложнило нашу работу, - она не откликалась.

Установили водителя автобуса, пассажиров, которые с ней ехали. Они немного путались, на какой остановке бабушка вышла. Но мы отработали все варианты

С нами были сотрудники МСЧ, они включали сирену, группами тоже прочесывали лес. Два дня мы были на ногах, а поиск результата не давал, и мы не понимали, почему.

Пошли третьи сутки. И тут произошло чудо: выключенный телефон бабушки вдруг включился. А у нас в отряде есть направление «Лес на связи»: специалисты контролируют включение телефона, чтобы сразу пообщаться с потерявшимся, скинуть ему ссылку, которая даст нам координаты этого телефона.

И когда 13 августа в 11:19 внезапно телефон бабушки включился, мы радостные выдохнули, что всё, скоро выйдем на эвакуацию. Но не получилось. Бабушка позвонила сыну, сказала, что ночевала в лесу, потеряла телефон, а сейчас нашла его.

Но когда наши специалисты связались с ней, она им вдруг ответила, что находится дома. Мы удивились, стали проверять. Дома её не было. Обошли все дома в деревне, вдруг она зашла к кому-то, но ни у кого ее не оказалось.

В поисках помогают карты и современное оборудование.

- Отправили ей запрос на координаты. Но бабушка не смогла его принять. Координаты мы не получили. Потом она стала нам рассказывать, что видит капли на трубе, стало понятно, что у неё измененное состояние сознания, вызванное обезвоживанием. Но мы отработали и версию с трубами, безрезультатно.

Стало понятно, что по телефону мы её не сможем установить, запросили помощь коллег вертолётного поисково-спасательного отряда «Ангел». Мы часто с ним работаем.

В час дня из Москвы вылетел вертолет. Он осматривал местность с неба, а мы отрабатывали с земли. Телефон у бабушки то включался, то выключался. Командир судна звонил ей.

Если нет координат, установить бабушку можно либо визуально, либо когда она сама увидит вертолет, либо если пилот услышит в трубку лопасти своего вертолета. А там рядом было большоекукурузное поле, которое только с неба можно было отработать.

Вертолет сделал два контрольных захода. И в 19:30 уже на втором заходе на развороте мы вдруг заметили в лесу согнувшуюся калачиком бабушку. Никаких кустов там не было, только молодая поросль.

Мы обрадовались, выдвинулись туда. Бабушка была в состоянии средней степени тяжести, обезвожена. Хорошо, что ночи были тёплые, она не успела получить переохлаждение.

Волонтёры называют чудом, что пенсионерку удалось обнаружить на третьи сутки.

Оказали ей первую помощь, вызволи «скорую помощь» и на носилках её эвакуировали. Ровно в 21:00 вынесли из леса и передали врачам. Её телефон на тот момент уже больше не включался.

То есть это был практически последний шанс. Мы бы, конечно, не бросили поиски, но как сказалась бы на самочувствии бабушки четвертая ночь без воды и еды, неизвестно.



Бабушку на носилка вынесли из леса.

Действовали быстро, чтобы как можно скорее передать женщину медикам.

- Местные жители вам помогали в поисках?

- Помогали. Сначала один из местных жителей подошёл и попросил нас изменить маршрут выхода из леса.

Недовольство понятно. Наши группы выходят из леса, его собака начинает лаять, и он не может спать, а ему утром на работу.

Мы ему объяснили ситуацию. Он так проникся, что утром не пошел на работу, пожарил яичницу, накормил наших поисковиков.

Из соседнего дома тоже приходили люди с домашней едой, покормить наших ребят. А бывает, что местные жители участвуют в спасательных операциях, ходят в лес в составе наших групп.

Поплакать можно после поисков

- Поиски бывают эмоционально тяжелые. Насколько вы через себя пропускаете эти истории?

- Некоторые поиски сильно цепляют. Но у нас есть два варианта: мы можем расклеиться, поддаться эмоциям и это снизит эффективность работы, а можем взять себя в руки и пользы будет больше. А уже когда поиск закончится, выдохнуть, поплакать.

Когда в 2018 году мы в начале ноября при первом снеге доставали из болота 28-летнюю девушку. Живую! И передали её в состоянии комы врачам, там был такой накал страстей, переживаний у всех!

Но на момент эвакуации ты должен спрятать свои эмоции подальше и работать четко и профессионально. Бывает, что после тяжелых поисков делаешь паузу на пару дней, чтобы привести своё эмоциональное состояние в порядок.

Но оптом всё равно возвращаешься и продолжаешь работать. Всё-таки больше надо концентрироваться на позитиве.

Потому что, когда успеваешь обнаружить человека живым, это невероятные эмоции, такой выброс адреналина!

В отряде "ЛизаАлерт" есть четко отлаженные схемы поисков для каждого случая. И у каждого в группе - своё задание.



«ЛизаАлерт» ответсвенно подходит к любой заявке. но если пропадает ребёнок, это максимальная концентрация всех сил.

- А ложные сообщения бывают?

- Да, периодически проскакивают. Поэтому каждую заявку мы проверяем. Для нас подтверждением того, что человек действительно пропал является заявление в полицию. Без этого мы не принимаем заявку в работу.

- Сейчас тоже есть заявки на поиск?

- Да. Зимой проводить поиск тяжелей. Летом у человека больше шансов на выживание. Зимой, когда холодно, действовать надо очень быстро.

Опять же важно, чтобы заявка поступала вовремя, чтобы не было упущено драгоценное время.

Более того, сейчас по ночам работает наш ночной патруль. Экипажами по два человека они ездят, патрулируют улицы Калуги, областных городов, курсируют между Балабаново и Обнинском, где почему-то люди любят ходить пешком.

Если видят, что нужна помощь, довозят человека. Потому что очень не хочется, чтобы случилась очередная трагедия.

Помочь может каждый

Региональные представители «ЛизаАлерт» говорят, что добровольцы им нужны всегда.

Кадры и их количество - самое важное, от этого зависит и количество задач по поиску, которые можно оперативно выполнить, и возможность «закрыть» большие участки предположительного нахождения пропавшего человека.

Поэтому отряд ждёт новичков!

Помочь может каждый! И не только выезжая на поиск, но и из дома, например, обзвонить больницы или распространить в соцсетях ориентировку.

Запишите телефон

Круглосуточная горячая линия «ЛизаАлерт», куда можно подать заявку о пропавшем: 8 800 700 54 52.

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