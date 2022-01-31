В Калужской области «Омикрон» бьет рекорды по заразности: что поменялось в последние дни

Штамм коронавируса «Омикрон» пришел в Калужскую область во второй половине января, но уже успел полностью переписать статистику заболеваемости и некоторые правила. Рассказываем о самом главном, что произошло в последние дни.

Пика еще не достигли

Уже несколько дней подряд ежедневно обновляются рекорды по новым случаям COVID-19 среди жителей Калужской области. Если предыдущий штамм «Дельта» сумел добиться максимум 200 зараженных в сутки, то «Омикрон» к 31 января достиг 589 заболевших.

И до пика еще далеко. Как сообщил на совещании в городской Думе министр здравоохранения региона Константин ПАХОМЕНКО, заболеваемость ковидом будет расти еще как минимум две-три недели.

Утешительным фактом в данном случае может быть одно – с количеством зараженных не растет такими же темпами число пациентов в больницах. К примеру, при 155 заболевших 21 января в больницы попал 61 калужанин, при 255 случаях 26 января – 80, при 589 заболевших 31 января – 53 госпитализированных. Абсолютное большинство переносит «Омикрон» в домашних условиях.

Звонить на номер 122

Лечение на дому в нашем регионе организованно с помощью колл-центра Минздрава и телемедицинского центра, куда можно дозвониться по единому номеру 122. Количество вызовов за последнюю неделю выросло в три раза.

- С начала прошлой недели был зафиксирован значительный рост звонков на единую линию сети здравоохранения – это номер 122, - прокомментировал заместитель губернатора Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Хочу обратить сразу внимание, что этот телефон сейчас единственный, по которому можно дозвониться. Рекомендую именно им пользоваться. Телефон *040 сразу предлагает позвонить по этому номеру. Порядка 5 – 6 тысяч звонков ежедневно фиксируется. Это примерно в три раза больше, чем было до периода с быстрым развитием заболевания ОРВИ и ковид. В выходные дни пришлось увеличить количество операторов до 37. По параметрам, есть пропущенные звонки, но, по статистике за вчерашний день, из 3500 было пропущено 32 звонка. Стараемся звонки не пропускать или перезванивать. Набор операторов на номер 122 и их поиск идет постоянно. Будем все эти вопросы снимать.

Справки нужны, но не нужны

В отличие от предыдущих штаммов ковида, «Омикрон» не обходит стороной детей. Из-за этого тяжелой становится обстановка в школах и детских садах. Классы и группы стремительно пустеют, школьников переводят на дистанционное обучение.

По последним данным Роспотребнадзора, полностью закрыты на карантин шесть школ. Не работают школы № 3 в Козельске, № 2 в Сосенском, в деревне Кривское Боровского района, Ермолинская школа-интернат, Ферзиковская средняя школа и Подбужская основная школа в Хвастовичском районе.

Также в 63 школах переведены на дистанционное обучение 285 классов. Больше всего учеников занимается удаленно в Калуге – 133 класса в 26 школах.

Для тех, кто по-прежнему посещает занятия в классах, в Калужской области придумали временное послабление со справками. Теперь после выздоровления родителям не нужно тащить ребенка в поликлинику. На занятия можно возвращаться без справки. Так же и в детских садах.

- Прежде всего хотел бы заметить, что справки, предоставляемые в школу после болезни ребенка из лечебно-медицинских учреждений, никто не отменял. Это требование санитарных правил и норм, я их отменить не могу, - пояснил ситуацию министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ. - Но, учитывая сложный эпидемиологический период, рост заболеваемости среди детей, мы рекомендовали нашим образовательным организациям временно, на период роста пандемии, отказаться от требований справок с детей в случае их заболевания и непосещения занятий в школе либо в детском саду. Сколько дней ребенок может пропускать без справки? Ровно столько, сколько дней он болеет. Мы не будем ограничивать этот лимит. Будут ли недолеченных детей пускать в школу с признаками ОРВИ? Уважаемые родители, это ваша зона ответственности. Я прошу вас нив коем случае не направлять в школу ребенка, если вы замечаете у него высокий уровень утомляемости, повышенную температуру либо признаки ОРВИ. Это ваша ответственность. Больного ребенка не нужно направлять в школу. Кроме того, в это время в школах, в детских садах будет усилен утренний фильтр. И все дети, у которых будут обнаружены повышенная температура или признаки ОРВИ, до занятий допускаться не будут.

Кроме того, Аникеев прокомментировал, что делать, если ребенок после болезни не может полноценно заниматься физкультурой:

- Вопрос о справке для освобождения от занятий по физкультуры после болезни. Вообще-то, такая справка нужна. И те родители, которые реально заботятся о состоянии здоровья своего ребенка, должны будут эту справку предоставить. Но в данной ситуации достаточно того, что классный руководитель получит эту информацию от родителей. Родители должны известить классного руководителя о том, что ребенок перенес заболевание, что у него возникли сложности с занятием физической культурой и тогда учитель физкультуры не освобождает его от урока, он освобождает его от занятий физическими упражнениями. В это время дети будут заниматься изучением теоретических вопросов физической культуры.

Новые рекомендации

Тем временем федеральное министерство здравоохранения опубликовало памятку с рекомендациями при легком и бессимптомном течении коронавируса, а также ОРВИ.

Согласно этому документу, привитым и переболевшим менее шести месяцев назад с положительным результатом ПЦР-теста без симптомов следует соблюдать самоизоляцию и измерять температуру раз в сутки. Срок карантина с недавнего времени составляет семь дней.

Если у человека нет результата ПЦР-теста, ему меньше 60 лет и у него нет хронических заболеваний, но есть кашель, насморк, першение и боль в горле, однократное повышении температуры до 37,5 градуса, рекомендации следующие:

оставаться дома и носить маску, чтобы не заразить домочадцев;

проветривать помещение один раз в три часа, пить не меньше 2 литров воды в сутки, трижды измерять температуру и дважды уровень сатурации (не ниже 95%);

использовать противовирусные препараты, капли для носа либо солевые растворы, средства для полоскания горла;

при температуре выше 38 градусов принять жаропонижающие препараты, витамины C и D.

Если температура выше 38 градусов держится более двух дней, несмотря на прием жаропонижающих средств, в Минздраве рекомендовали позвонить в поликлинику или по номеру 122 для дистанционной консультации с медицинским работником.

При одышке, чувстве нехватки воздуха, боли за грудиной и уровне сатурации ниже 94% нужно вызвать скорую помощь по номеру 103.

Для привитых и переболевших менее полугода назад людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями или избыточным весом без симптомов коронавируса рекомендации остаются теми же:

при появлении симптомов ОРВИ нужно обратиться за дистанционной консультацией врача (номер 122);

при появлении одышки, сатурации ниже 94%, температуре выше 38 градусов следует звонить в скорую (103).

Людям из этой группы рекомендовано продолжать принимать препараты для лечения их заболеваний (помимо коронавируса).

Тем, кто не привился и не переболел, при симптомах ОРВИ и независимо от результата ПЦР-теста Минздрав рекомендовал оставаться дома и дистанционно проконсультироваться с врачом.

Если заболел ребенок, его нельзя вести в детский сад или школу, а также заниматься самолечением. Следует получить онлайн-консультацию врача, а при ухудшении состояния вызвать скорую.

В числе общих рекомендаций - ношение масок, мытье рук и обработка их антисептиком, социальная дистанция, вакцинация и ревакцинация.

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