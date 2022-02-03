Фотограф из Калуги Фаина Шишкина снимала в Индии богатые свадьбы и открыла в родном городе выставку

В музее изобразительных искусств до 27 февраля можно увидеть фотовыставку, посвященную Индии.

Её автор – молодой фотохудожник Фаина ШИШКИНА.

Фаина родилась в Калуге. Работала в Москве, снимала свадьбы. А в последние несколько лет живёт заграницей. Побывала в 10 странах. Всю коронавирусную историю провела на Бали, а сейчас находится в Дубае.

Начались путешествия Фаины именно с Индии. И здесь ей довелось снимать свадьбы состоятельных людей.

Фаине удалось увидеть Индию изнутри, пожить у местных жителей и пообщаться с разными сословиями.

- 20 октября 2017 года я отправилась в своё первое масштабное путешествие, - рассказывает Фаина. - Собравшись с мыслями на период холодов решила уехать в Индию, всегда мечтала перезимовать под солнцем.

Ехала одна, воспользовавшись программой всемирного гостеприимства – каучсёрфинг, где люди предоставляют друг другу жильё. В свой рюкзак я поместила 12 кг, из которых 8 кг были фото и прочая техника. Путешествовала по восьми штатам: Дели, Раджастхан, Махараштра, Гоа, Карнатака, Керала, Тамилнаду, Уттар-Прадеш.

На слоновьей ферме

- Первые три дня провела в Дели, изучая его окрестности и достопримечательности. Затем отправилась в Джайпур, крупнейший город штата Раджастан. Здесь встретилась Юрой - парнем из Сибири, с которым познакомилась ещё в самолете.

Целый день мы наслаждались радостными моментами встречи: гоняли голубей на одной из главных площадей, впитывали солнце и жевали сочные фрукты. К месту ночлега нам предстоял путь на автобусе

. Внутри было так тесно, что я висела, а не стояла. Индийцы таращились на нас, а я им в ответ улыбалась. Мой рюкзак прошёл через 10 рук, чтобы оказаться в глубине автобуса. Мы чувствовали себя большой семьей, особенно на крутых поворотах!

Друзья жениха на свадьбе.

Когда мы добрались до нужной остановки, стемнело. К нам подошла пожилая женщина и предложила помощь, провела нас к дому, который мы искали.

Здесь первыми нас встретили две собаки, следом за ними появился мужчина с тростью и свечой в руках, провёл нас в комнату, где на стене висела картина таинственной девушки, выглядывающей из-под платка.

Наш новый знакомый оказался владельцем фермы слонов и вообще очень хорошим человеком. Вместе с братом они приняли у себя уже более 2000 путешественников.

Мы долго общались, говорили о религии, о том, что неважно, какую веру ты исповедуешь, главное, что Бог есть в твоем сердце.

Хозяин слоновой фермы рассказал про чакры и техники медитаций. А ночью мы с Юрой отправились исследовать территорию. Стояла тишина. Индуистские храмы, запах благовоний завораживали. Очень красиво!

Около недели мы гостили у хозяев слоновьей фермы. Здесь жили 30 слонов, их любили, бережно ухаживали за ним, кормили.

Каждый слон за день съедал около тонны сена. Кстати, слоны, оказывается, мило урчат, когда ты им нравишься.

Десять дней молчания

- После Джайпура, мы с Юрой отправились в Пушкар. Это одно из священных мест. На берегах озера Пушкар расположены гхаты (ступенчатое сооружение), где паломники принимают омовение.

Купцы на улицах ведут торговлю. Для иностранца это великолепная возможность увидеть всю мозаику различных каст и племен, населяющих Раджастан.

Пушкар также известен тем, что ежегодно здесь проходит ярмарка верблюдов. Раджастанские верблюды отличаются выносливостью, сотни километров они могут проходить без пищи и воды.

Ярмарка длится пять дней, не прекращая работу ни днём, ни ночью. Здесь много народу, устраиваются скачки на верблюдах и каждое утро в 6 часов взлетают в небо воздушные шары.

Но главной целью нашего визита в Пушкар был буддисткий ашрам Випасанны.

Здесь мы прошли 10-тидневный курс медитаций. Люди со всего света приезжают сюда разделить блаженную тишину.

В Индии Фаину больше всего интересовали всё-таки не свадьбы. а духовные практики.

Все 10 дней мы молчали, выполняя задания учителя. Подъем был в 4 утра, а спать ложились в 21:00.

В течении дня - 10 часов медитаций в общем зале, несколько часов отдыха. Для меня это был колоссальный опыт, благодаря которому я стала немного мудрее. Мы учились слышать себя и прислушиваться к собственным ощущениям.

В ашраме мы подружились с девчонкой-испанкой и в Удайпур отправились уже втроем.

День рождения «дяди»

- Удайпур построен на трех озерах, потому его называют «Восточной Венецией». Старая часть - это узкие кривые улочки между старинными хавели (особняки) с резными балкончиками, мраморные дворцы и шумные базары. Ожившая восточная сказка!

Владельца гестхауза (гостевой дом), который встретил нас на машине, звали Сагар.

Он отвез нас в красивейший ресторан на крыше у озера, рассказал, что в Удайпуре много роскошных дворцов, SPA-отелей, ресторанов где празднуют королевские свадьбы и пригласил меня на день рождения владельца одного дорогого отеля. Этого бизнесмена все называли «дядей».

Было интересно побывать на таком празднике, поэтому я согласилась. На день рождения «дяди» приехали разные важные персоны, знаменитые певцы и друзья из Америки и Европы.

А я в подарок устроила имениннику и его друзьям фотосессию в роскошном отеле с дорогими машинами.

Сагару понравились мои фотографии, оказалось, у него есть друг, который снимает королевские свадьбы. Я заинтересовалась, так как в России уже несколько лет снимала свадебные церемонии.

Поэтому взяла контакт владельца самой авторитетной студии в Удайпуре, его звали Амит.

Созвонившись, мы на следующий же день встретились, договорились о деталях и порядке работы.

Свадьба по-королевски

-Индийские свадьбы по своему размаху напоминают фестивали. Собирается от 500 до 3000 гостей! Арендуется 2-3 огромных отеля, где гости остаются на три дня.

В первый день проводится Сангит – церемония, напоминающая наш девичник. Семья невесты готовит сладости, в дом приглашаются подруги. Звучит национальная музыки, девушки танцуют с кувшинами на голове.

К вечеру совершается следующий ритуал - Менди: хной на стопы и ладони гостей наносятся тонкие узоры, подобные кружевам. Традиционно рисуют павлинов, романтические пары, цветы.

Второй день начинается с церемонии Борат: жених в окружении родных приезжает к дому невесты на коне, слоне, бывает даже на вертолете прилетает. Церемония очень шумная и ритмичная.

Затем совершается ритуал Гайе холуд, во время которого все присутствующие в доме гости наносят на лоб желтую краску и осыпают ею молодых. Жёлтый цвет символизирует солнце и верность.

Обряд Борат на свадьбе.

Вечером в свадебном шатре проходит главное сакральное действо - обряд Вар Мала: под звуки священных мантр молодожёны меняются праздничными гирляндами из цветов. Кульминация праздника - таинство Агни Париная: звучат мантры, и молодожены совершают три круга вокруг жертвенного огня. Супругами они становятся только после этого.

Обряд Вар Мала: под звуки священных мантр молодожёны меняются праздничными гирляндами из цветов.

- В целом свадьба празднуется очень шумно. Стометровые столы заставлены едой. Я перепробовала все национальные блюда от разных известных поваров. Поправилась на 5 кг. Декорируют зал, стол только натуральными цветами. А танцевать и радоваться индийцы могут долго.

Финальный момент свадьбы. Обряд «Агни Париная».

Фотографом в Индии я проработала около месяца, сняла семь королевских свадеб. Мы путешествовали по всему Раджастану, в один день могли снимать в Удайпуре, и в ту же ночь мчались 300 километров в другой город, чтобы с утра уже начать снимать там.

Это был нереальный опыт работы в команде, я улучшила свой английский и познакомилась со множеством интересных людей.

Ночь на пляже

После этого я решила держать путь на юг Бомбея. Здесь находится огромное множество прекрасных памятников архитектуры.

Вокзал Виктория Терминус – самый красивый в мире. Он скорее похож на дворец или собор. Его украшает резьба по дереву и скульптура, декоративные перила и решетки, керамика, башенки и арки.

Вокзал Виктория Терминус

- Здесь шумно, да. Это почти самый населенный город в мире, где богатство граничит с нищетой и трущобами. Отличное место, чтобы почувствовать себя живым. Люди здесь душевные, честные, деловые.

После Бомбея я отправилась в Гоа. Провела там около трех месяцев. Ко мне приезжали друзья и даже мама. Гоа - самый маленький штат Индии, здесь много иностранцев, в том числе и русских. Курортное место, не похожее на остальные.

Множество туристов на рассвете занимаются йогой и другими духовными практиками. Сюда приезжают люди, ищущие своё предназначение в жизни и разные творческие личности. Цены здесь выше, чем в других штатах Индии, но все же дешевле, чем отдохнуть на берегах Черного моря.

На закате между пляжем Арамболь и Мандрем всё преображается. Кто-то начинает медитировать, кто-то танцевать с огнем, кто-то жонглировать. Можно приобрести необычные сувениры.

Кафе и рестораны выносят столы со свечами на пляж, создавая романтичную атмосферу. В барах поют регги.

Всю ночь Фаина наблюдала за индийскими рыбаками.

Несколько раз мы с друзьями ночевали на пляже Парадайз – это 8 км от границы с северным Гоа. Всю ночь общались, готовили рыбу на костре, пели песни. Пляж здесь действительно потрясающий, из-за высокого содержания кварца песок под ногами хрустит, как снег.

Несколько раз я наблюдала, как местные рыбаки объединялись в группу из 20-30 человек и с ночи до утра ловили рыбу. Свои лодки они распределили вдоль берега, подавая цветные сигналы, опускали сети на дно.

С часу до трех ночи они уходили всё дальше в море, к рассвету по очереди возвращались на берег, постепенно все вместе тянули длинную сеть.

Затем оценивали улов: раскладывали рыбу и морскую живность на небольшие кучки, дальше происходили торги, в которых уже участвовали жены рыбаков. Мелкую рыбу оставляли, её с удовольствием цепляли огромные орлы и местные собаки.

На рассвете

Однажды, мы с другом из России совершили сумасшедшее путешествие на скутере в соседний штат в Карнатака. Это около 1000 км. Ночью проехали 250 км в Мурдешвар, посмотреть самую большую в Индии статую Шивы. Путь простирался сквозь темные джунгли, на дорогах фактически никого.

Прибыли к Шиве ранним утром, застав рассвет в Мурдешваре. На мой взгляд - самое идеальное время для изучения достопримечательностей. Уже после 9-10 утра солнце начинает сильно печь.

Искупавшись и пообедав, мы уже было собрались обратно в Гоа, но решили сменить маршрут и отправились в Хампи, это ещё около 360 километров.

Рыбу рассортировали и начались торги.

Деревня Хампи расположена среди средневековых руин столицы империи Виджаянагар. Это место объявлено Всемирным Наследием ЮНЕСКО. Святое место паломничества индуистов, по сей день здесь работает храм Вирупакши, появившийся ещё до основания империи.

В древнеиндийском эпосе «Рамаяме» упоминается об этой исторической области как царстве ванаров (обезьяноподобных гуманоидов). Столица империи была основана на месте извержения вулкана. И здесь меня не оставили равнодушной банановые и рисовые плантации.

Вместе с друзьями

- После Гоа я еще была в Майсуре - это один из самых чистых городов Индии. Здесь располагается главная школа йоги Аштанга-виньяса, куда ежегодно приезжает больше тысячи людей со всего мира, попрактиковаться и получить сертификат преподавателя.

В Майсуре через социальную сеть со мной познакомился Файсаль, который предложил прокатиться на байке по ночному городу. Он рассказал мне про свою работу, про семью и показал потрясающую смотровую площадку, откуда весь город, как на ладони.

А на следующий день отвёз меня в дикий заповедник, где свободно гуляли слоны, павлины, олени и прочая живность.

Файсаль в течении недели по работе 2-3 раза ездит в Бангалор и предложил составить ему компанию, чтобы не было скучно. Я согласилась. Ещё в Москве я постоянно покупала благовония и на каждой упаковке было указано, что сделана она в Бангалоре.

Поэтому очень хотела посетить это место. По всем улицам Бангалора мы искали благовония.

Когда надежда была почти потеряна, нашли ту самую фабрику, и я увидела процесс изготовления арома-палочек.

Портрет ребёнка из Мумбаи.

Из Бангалора я добралась до Кочи - это почти самая Южная точка Индии. Мне понравился старый город, интересная архитектура и приветливые жители. Здесь ко мне прилетел друг из Москвы, мы провели вместе пару дней.

Здорово, когда друзья готовы преодолеть тысячи километров, чтобы стать кусочком огромного путешествия.

Далее, из Кочи я отправилась на поезде до Агры, чтобы посмотреть одно из чудес света -Тадж Махал. Сюда лучше отправляться до рассвета, с 5 утра уже придется постоять полчаса в очереди.

Кстати, путь к кассам проложен через длинный парк, где можно увидеть сидящих на деревьях павлинов. Я не могла представить, как такую большую птицу может выдержать небольшая веточка.

Дети из индийской деревни.

- Возле Тадж Махала я провела полчаса. Не выдержала большую концентрацию туристов. А вот Бэби Тадж меня вдохновил намного больше, он находиться всего в 5 километрах.

Настоящее название - мавзолей Итимад-уд-Даулы - это предшественник Тадж Махала, с которого архитекторы скопировали ряд элементов. Он построен из белого мрамора, украшен золотыми узорами и драгоценными камнями. Разглядывать его одно удовольствие.

Могу сказать, что Индия прекрасная и интереснейшая страна, красивая, дружелюбная и открытая.

Очень колоритные местные жители, жизнерадостные и приветливые несмотря на то, что условия их жизни очень непростые. Но они по-своему счастливы, так как умеют радоваться простым вещам.

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