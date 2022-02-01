Марина Фомина из Калуги создаёт сказочные наряды-антидепрессанты

Платья в пол, расшитые бусинками и жемчужинками, дизайнерские головные уборы, необычные аксессуары можно увидеть в Доме мастеров до 10 февраля. Автор всей этой красоты – калужанка Марина ФОМИНА.

Своё творчество она называет антидепрессантом.

- Потому что это меня успокаивает, гармонизирует, - объясняет Марина. – Созданием костюмов я занимаюсь в свободное время. У меня есть серьёзная и ответственная работа. А костюмы – это моё хобби.

Костюм с секретом

Пришедшие на открытие выставки гости, примеряли на себя наряды египетской царицы, Снегурочки, боярыни, купчихи. Сама Марина говорит, что свои работы никак не называет.

Это лайт-версия костюма Снегурочки. Родственники Марины ждут её на Новый год в этом образе, сама мастерица пока ещё ни разу костюм не надевала.

Образ «Весна» задумывался для фото в цветущих яблоневых садах.

- Создавать костюмы я начала лет пять назад, - рассказывает Марина. – Когда была маленькой, родители мне читали много сказок. И вот теперь мои костюмы - это и есть русские сказки.

Я всегда любила творчество, что-то делать своими руками. Купила фотоаппарат и увлеклась фотографией. Потом мне захотелось как-то разнообразить картинку на снимках. Так появились костюмы. Первый был очень простой, скромный «Барышня-крестьянка». Мы с родственницей устроили фотосессию.

Сама я никогда не фотографировалась ни в одном наряде. Примеряю их только в процессе изготовления. Но каждый костюм у меня с секретом. Фотографироваться приходят барышни разной комплекции, все хотя наряжаться, быть красивыми, поэтому размерный ряд каждого костюма - от 42 до 52-го. И девчонки преображаются, становятся счастливыми. Я люблю дарить людям такие эмоции!

Марина любит делать большие головные уборы

Бабушкин бархат

- Одновременно могу пока нарядить не более 10 человек. Создаются костюмы долго. Наспех не могу, через силу – тоже. Получается - по вдохновению.

Иногда воплощаешь свою идею, а бывает, что отталкиваюсь от материала, который у тебя есть. Однажды я случайно нашла в бабушкиных запасах старый бархат, сатин. Этим материалам много лет, такую ткань вы уже нигде не купите.

Ещё была бирюза для головного убора и шейного украшения. Очень долго работала над костюмом, никак не могла поймать идею. Но постепенно картинка сложилась. Костюм получился сложный, но он всем запоминается. Некоторые называют образ «Боярыня».

Тот самый костюм из бабушкиного бархата. Зрители назщывают его «купеческим».

Костюм «Боярыня».

Рассматривать, как натюрморт

- Шила я всегда, хотя швейного образования у меня нет, - продолжает Марина. -. Ткани не заказываю в интернете, потому что мне надо потрогать их, посмотреть, как будут лежать, драпироваться. И мне есть к кому обратиться за советом. Если что-то надо быстро сшить, мне помогает свекровь, она - профессиональный портной. А расшиваю костюмы только я сама. И сначала показываю свою работу мужу. У него очень хорошее цветовосприятие, советуюсь с ним.

Каждый костюм существует в единственном экземляре.

- Головные уборы начинаю делать с эскиза, схематической зарисовки. Сначала определяюсь с размерами. Девчонки смеются, говорят: «Ты страдаешь гигантизмом». А я люблю, чтобы можно было всё, что задумала на них поместить и потом как натюрморт рассматривать. И люблю всё яркое.

У меня есть тетрадка, куда я заношу свои идеи. Иногда листаю ее, возвращаюсь к чему-то. В головных уборах использую нитки для вязания, пенопласт, тесьму, шнуровку, спицы. Крашу, клею, паяю, варю.

Для головных уборов в ход идут нитки для вязания.

Можно стирать и гладить

- Все делаю в квартире, а храню костюмы на даче в деревне. Упаковываю в коробки и отвожу, - объясняет Марина. - И для каждой фотосессии или показа костюм достается, гладится. А после каждого использования стирается. Мне очень важна практичность. Когда делаю костюм, думаю, как буду за ним ухаживать. Он не должен быть одноразовым.

На выставке представлены женские костюмы, но у меня есть и детские, они попроще. Например, сыну в садик на новогодний утренник шила костюм принца. А сейчас в работе у меня «Морская царица». Будет колоритный образ с ракушками, массивным головным убором. Хочу сделать его к лету и устроить фотосъемку в этом образе.

Важно сделать головной убор так, чтобы бы он был не только красивым и орининальным, но и носить его можно было удобно.

Здесь мастерица использовала вязальные спицы.

Глоовной убор «Клеопатра».

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