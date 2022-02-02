В Калуге открылась выставка сакральных картин, которую в России ещё не видел никто

«Сакральную абстракцию» латвийской художницы Анце ГРИЦМАНЕ представили в Калужском музее изобразительных искусств.

Анце Грицмане 34 года. В своих картинах она зашифровывает древние тексты, религиозные песнопения и символы.

Это придает её работам особую загадочность и мистицизм.

В России эту выставку ещё никто не видел. С Калуги начинается выставочный тур «Сакральной абстракции» Анце Грицмане по нашей стране. До этого, в 2019 году её работы показали в Витебске в музее Марка Шагала.

Для молодой художницы это было потрясением, потому что Шагал – её любимый живописец, и все, что она делает, посвящено ему. Интересно, но так совпало, что как раз сейчас во флигиле Калужского музея изобразительных искусств открыта выставка графики этого художника. Тоже своего рода мистика.

«Дуэль». Анце часто использует форму круга.

Ничего случайного нет

- Анце Грицмане работает в необычной технике. Это - сакральная абстракция, - объясняет куратор выставки, искусствовед Юлия ЗАЛОЖНЫХ. – Здесь остается место для творческой фантазии. Анце предлагает зрителю самому домыслить, что изображено. Она очень увлечена творчеством Шагала. Занимается исследовательской работой.

И если обратить внимание, она включает в свои произведения ноты, либо тексты. Это не художественный вымысел, а именно те религиозные песнопения, которые пел в синагоге Шагал, мессы Моцарта – любимого композитора Шагала. Ничего случайного в её работах нет. Это - реальные тексты и ноты.

«Музыка Марка Шагала».

В этой работе использованы настоящие ноты. И можно услышать, как звучала любимая музыка Марка Шагала.

- Я у неё спросила, почему именно сакральная абстракция? - продолжает Юлия. - Она ответила, что это связь живописи и религии, светского и религиозного. Здесь всё построено на символах, на иллюзиях.

Вдохновение Анце берет в изучении древнегреческих, древнерусских и древнееврейских писаний. Углубляясь в её работы, можно непосредственно прикоснуться к сакральным элементам: символам икон времён Византии, религиозным текстам, старинному алфавиту.

Эту работу Анце назвала «Огонь».

Анце активно работает цветом. У нее есть и лаконичные, сдержанные вещи. А есть работы с добавлением золота, серебра. Плюс она использует пенящуюся массу, из которой формирует объем, который затем закрывает цветом. А в работу «Стимпанк» включает раму. Это не только живописное полотно, а техника на грани коллажа.

В работе «Королевское» - много золотого цвета.

Анце включает в картины и старославянские тексты.

След в памяти

Художница предлагает зрителю почувствовать её произведения. Слои, свет, а также сочетание различных элементов формируют особый мир, выходящий за рамки привычного и обыденного. Анце считает, что современное искусство должно оставлять в памяти человеке какой-то след. Не просто пришёл на выставку, посмотрел и забыл.

В памяти должно постоянно всплывать то, что он увидел. И, конечно, это должно быть что-то красивое. Анце получила степень магистра живописи в Латвийской академии художеств и посвятила свою диссертацию современному сакральному искусству.

«Стимпанк». Анце работает в своей, оргинальной технике.

А на международной научно-художественной конференции она выступала с лекцией о синестезии - «звуковом зрении» и феномене «единства чувств». Синестезия - это нейрологический феномен, при котором смешиваются данные разных сенсорных систем. Например, при восприятии букв или цифр человек может чувствовать определённый вкус или видеть цвет. Кроме того, Анце занимается арт-терапией, ведёт социальные проекты.

«Окно». Золото и серебро здесь смотрятся очень гармонично.

Чтобы калужские зрители порелаксировали и помедитировали, работу «Заводной апельсин» Анце Грицмане повесили как раз напротив дивана. Можно посидеть, спокойно подумать над собственными ассоциациями. При этом для более яркого эффекта в зале звучит музыка, которой вдохновлялась молодая художница.

Первые зрители «разгадывают» картины латвийской художницы.

Проникнуться современным творчеством можно будет в течение месяца, выставка открыта до 27 февраля.

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