Дети просачиваются в торговые центры Калуги, несмотря на антиковидные запреты

Как мы уже писали, на этой неделе в Калужской области вступили в силу новые ограничения из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

Соответствующее постановление правительства в пятницу, 21 января, подписал губернатор Владислав ШАПША.

Согласно одному из пунктов, с 24 января по 28 февраля несовершеннолетним без сопровождения родителей запрещено посещать торгово-развлекательные центры и другие публичные места.

Мы отправились в путь по ТЦ Калуги, чтобы своими глазами посмотреть, проходят ли внутрь несовершеннолетние без взрослых.

В первом ТЦ маленький посетитель без проблем вошел внутрь. Охранник не сказал ни слова. Однако, посмотрев сувениры, мальчик ушел.

- У меня никогда ничего не спрашивали и не останавливали, - говорит нам девятиклассница Елизавета уже внутри самого ТЦ. - Иногда после уроков захожу в магазин, если что-то купить нужно. Охранники документы никогда не требовали. Разумеется, про все эти ограничения знаю, но с осени нормально захожу, без проблем. Что ж теперь, вещи не покупать, если что вдруг понадобится?

- Так не определишь, конечно же, взрослый человек или нет, - поясняет нам охранник Александр РОГАЧЕВ. - Видно, что подросток, но непонятно студент или еще школьник. Иногда визуально ясно. Если есть сомнения, можем спросить документы: паспорт, права или студенческий. Совсем уж маленьких без взрослых не пускаем.

Дежурят и смотрят везде, но молодые люди очень любят проникать через двери, расположенные возле входа в точку фастфуда, - подытожил в заключение охранник.

Из охраны на входе со стороны фастфуда никого нет.

На верхних этажах другого торгового центра после уроков отдыхают школьники.

- Иногда приходим пообедать вместе с девушкой после школы, - говорит Максим. - Паспорта охрана никогда не спрашивала. Регулярно вижу сверстников не только здесь, а еще и в других торговых центрах.

Про все эти ковидные запреты в курсе, - недоумевает Максим. - Что же теперь, не есть и в кино не ходить?

В следующем ТЦ мы увидели школьников без масок.

- Меня лично никогда не спрашивали ни про возраст, ни про маску, - говорит школьница Анастасия, спокойно прошедшая мимо охранника. - Разумеется, знаю про санитарный режим. Но надевать маску не требуют, быстро прохожу через вход.

Про то, что без сопровождения взрослых нельзя ходить в ТЦ, про это я слышу первый раз.

Общепит следующего торгового центра тоже посещают несовершеннолетние.

- Я жду своего друга, - сказал восьмиклассник, не пожелавший представляться. - Да, я знаю об ограничениях, но никаких проблем при посещении торговых центров ни я, ни мои одноклассники не испытываем.

На наш вопрос охраннику: «Почему несовершеннолетний находится внутри ТЦ?», он лишь отмахнулся от нас, сославшись на занятость.

Задорные ребята без каких-либо стеснений и предупреждений зашли внутрь другого центра и поспешили на верхние этажи.

- Я на глаз определяю совершеннолетний человек или нет, - объясняет нам охранник Олег КОТОВ. - Даже когда входит компания молодых людей, если сочту нужным спрошу паспорт. Визуально сразу видно и понятно.

По поводу девушек ничего сказать не могу. Многие выглядят старше своего возраста, тут уже по ситуации. Совсем маленьких не пускаю.

Выводы

По итогам нашего похода очевидное стало еще очевиднее – никто не соблюдает ограничения и врядли власти в состоянии это исправить.

Не претендуем на истину, но, может быть, уже и не надо этого делать? Судя по тем решениям, которые приняла власть федеральная, чиновники устали бороться со своим народом и убеждать его в необходимости прививаться, соблюдать меры предосторожности и дали полный карт-бланш естественному отбору.

И теперь в вопросе с коронавирусом каждый сам за себя и сам себе хозяин. Чего и добивались ярые противники прививок и ограничений.

Так что думайте сами, решайте сами, не болейте и берегите себя.

Уважаемые читатели, а вы что думаете на этот счет? Пишите в комментариях.

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