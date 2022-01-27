Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
Снегопады COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

Что творится в травмпункте Калуги во время сезона гололедицы

Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 27.01.2022 14:46 0 732
Что творится в травмпункте Калуги во время сезона гололедицы

Как мы уже писали, в понедельник, 24 января, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ констатировал очевидное - тротуары в областном центре убираются плохо. 

- После уборки снежной каши - под ней целая толща льда, который представляет наибольшую опасность и неудобства для наших калужан, - высказал претензии глава администрации.

Денисов поручил до минимума сократить период между подметанием дорог от снега и посыпанием тротуаров на первой половине недели.

А на следующий день, 25 января, мы побывали в травмпункте Калуги, чтобы воочию посмотреть на последствия гололеда.

У входа в БСМП многолюдно.

- Утром по пути на работу, навернулся на Степана Разина, - говорит калужанин Андрей. - Там спуск очень скользкий и не посыпан. Всегда осторожно и медленно спускаюсь, но в этот раз не повезло.

Отпросился с работы, взял такси и поехал в БСМП. Скорую ждать не стал, потому что не знал, как быстро приедут медики. Несмотря на то, что боль была недолгой, быстро прошла, она дала о себе знать немного позже уже на осмотре у врача. Оказалось, что сломал ногу.

 - Очень неудобно идти в травмпункт с ортезом на ноге, - вздыхает калужанка Мария. - Получила тяжелый вывих на прошлой неделе, когда поскользнулась в центре города на Ленина. Теперь поход по таким горкам превратился в целую экспедицию. И все из-за того, что лед не колют.

- С утра муж поскользнулся и очень сильно ушибся, - рассказывает Юлия, которая пришла в травмпункт за супругом. - Говорит, боль появилась через пару часов. Врач диагностировал перелом сустава.

Приемный покой лечебного заведения наполнен людьми с ушибами и переломами, в том числе и полученными после падения на гололеде.

- Я поскользнулась после того, как возвращалась с работы, - говорит Наталья ЧЕРНИЕВСКАЯ. - Произошло это на Гагарина около двух недель назад. Сама встать не смогла, боль была невыносимая. Мимо проходящие ребята помогли подняться. До больницы недалеко было идти, и они проводили меня в приемное отделение.

Наталье наложили гипс. Диагностировали перелом руки в трех местах.

- Очень плохо на улице все убирают, - возмущается Леонела САДЫКОВА. - Даже на территории самой больницы - проблема. Приемное отделение в одном корпусе, а рентген в следующем. Между этими зданиями образовался каток. Человеку со сломанной ногой или рукой пройти просто нереально. В месте, где должно быть все безопасно возникают проблемы. Что же тогда говорить об обработки улиц ото льда.

- С начала января к нам уже обратились 765 человек, - комментирует нам ситуацию заведующий травматологическим пунктом БСМП Анар ИСМАИЛОВ. - А за последние две недели около двухсот пациентов. В день тридцать пострадавших приходят с ушибами и разными травмами. Жалуются на то, что поскользнулись где-то во дворе или на тротуаре из-за гололедицы. Люди бывают даже подняться не могут.

В доковидное время пациенты были в основном пожилые люди. Сейчас много пострадавших и среднего возраста, - говорит в заключение врач. -. Люди идут на работу, потом обратно, по дороге получая травмы. Больше всего пациентов именно днем и вечером.

Дорожки к приемному отделению заледенели и превратились в каток.

Выходя на улицу, люди рискуют почти сразу же вернуться к медикам с новыми увечьями.

Памятка от редакции

Проблема гололеда в Калуге наблюдается уже не первый год, и в 2020 году мы писали об этой проблеме.

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ в рамках этой статьи уже упоминал, как пострадавшим получить компенсацию.

Ознакомиться с алгоритмом действий можно по ссылке: «Ледяной дождь и травмы: как заставить виновных дать вам денег»

Уважаемые читатели, а вам удавалось добиться компенсации с властей и коммунальщиков за полученные травмы? Пишите свои истории в комментариях.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 27.01.2022 14:46 0 732
Тэги: бсмп травма травмпункт гололед
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Февраль. Включить кино и не плакать: цифровые премьеры в Wink выведут эмоции из зимней спячки
Центр обслуживания потребителей Калужской сбытовой компании рекомендует отдать предпочтение онлайн-сервисам
В 2021 году умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры
Пополнение в «IT-семье» ЦФО: «Ростелеком» подвел итоги образовательного проекта в Калуге
Житель г. Малоярославец, не дожидаясь суда, погасил долг за электроэнергию в размере 390 тысяч рублей
Калужане могут выбрать самый удобный для себя способ передачи показаний прибора учета электроэнергии
В 2021 году более 1000 должников остались без электроснабжения
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Доставка готового бетона
Как выбрать ткань для пошива одежды
Выбор надувной лодки ПВХ для охоты

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru