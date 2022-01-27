Что творится в травмпункте Калуги во время сезона гололедицы

Как мы уже писали, в понедельник, 24 января, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ констатировал очевидное - тротуары в областном центре убираются плохо.

- После уборки снежной каши - под ней целая толща льда, который представляет наибольшую опасность и неудобства для наших калужан, - высказал претензии глава администрации.

Денисов поручил до минимума сократить период между подметанием дорог от снега и посыпанием тротуаров на первой половине недели.

А на следующий день, 25 января, мы побывали в травмпункте Калуги, чтобы воочию посмотреть на последствия гололеда.

У входа в БСМП многолюдно.

- Утром по пути на работу, навернулся на Степана Разина, - говорит калужанин Андрей. - Там спуск очень скользкий и не посыпан. Всегда осторожно и медленно спускаюсь, но в этот раз не повезло.

Отпросился с работы, взял такси и поехал в БСМП. Скорую ждать не стал, потому что не знал, как быстро приедут медики. Несмотря на то, что боль была недолгой, быстро прошла, она дала о себе знать немного позже уже на осмотре у врача. Оказалось, что сломал ногу.

- Очень неудобно идти в травмпункт с ортезом на ноге, - вздыхает калужанка Мария. - Получила тяжелый вывих на прошлой неделе, когда поскользнулась в центре города на Ленина. Теперь поход по таким горкам превратился в целую экспедицию. И все из-за того, что лед не колют.

- С утра муж поскользнулся и очень сильно ушибся, - рассказывает Юлия, которая пришла в травмпункт за супругом. - Говорит, боль появилась через пару часов. Врач диагностировал перелом сустава.

Приемный покой лечебного заведения наполнен людьми с ушибами и переломами, в том числе и полученными после падения на гололеде.

- Я поскользнулась после того, как возвращалась с работы, - говорит Наталья ЧЕРНИЕВСКАЯ. - Произошло это на Гагарина около двух недель назад. Сама встать не смогла, боль была невыносимая. Мимо проходящие ребята помогли подняться. До больницы недалеко было идти, и они проводили меня в приемное отделение.

Наталье наложили гипс. Диагностировали перелом руки в трех местах.

- Очень плохо на улице все убирают, - возмущается Леонела САДЫКОВА. - Даже на территории самой больницы - проблема. Приемное отделение в одном корпусе, а рентген в следующем. Между этими зданиями образовался каток. Человеку со сломанной ногой или рукой пройти просто нереально. В месте, где должно быть все безопасно возникают проблемы. Что же тогда говорить об обработки улиц ото льда.

- С начала января к нам уже обратились 765 человек, - комментирует нам ситуацию заведующий травматологическим пунктом БСМП Анар ИСМАИЛОВ. - А за последние две недели около двухсот пациентов. В день тридцать пострадавших приходят с ушибами и разными травмами. Жалуются на то, что поскользнулись где-то во дворе или на тротуаре из-за гололедицы. Люди бывают даже подняться не могут.

В доковидное время пациенты были в основном пожилые люди. Сейчас много пострадавших и среднего возраста, - говорит в заключение врач. -. Люди идут на работу, потом обратно, по дороге получая травмы. Больше всего пациентов именно днем и вечером.

Дорожки к приемному отделению заледенели и превратились в каток.

Выходя на улицу, люди рискуют почти сразу же вернуться к медикам с новыми увечьями.

Памятка от редакции

Проблема гололеда в Калуге наблюдается уже не первый год, и в 2020 году мы писали об этой проблеме.

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ в рамках этой статьи уже упоминал, как пострадавшим получить компенсацию.

Ознакомиться с алгоритмом действий можно по ссылке: «Ледяной дождь и травмы: как заставить виновных дать вам денег»

Уважаемые читатели, а вам удавалось добиться компенсации с властей и коммунальщиков за полученные травмы? Пишите свои истории в комментариях.

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