Художник из Калуги Марина Лагутина: «То добро, которое мне посылает вселенная, я стараюсь вернуть окружающим»

Вдалеке от городской суеты, от многоэтажных зданий и непрерывно гудящих густонаселенных районов Калуги, в доме на краю леса, живет Марина ЛАГУТИНА со своей семьей.

Ее дом наполнен воздухом и светом, в нем много свободного пространства. Во всех комнатах поселились и здравствуют крупные ярко-зеленые растения.

Моей героине 31 год, она создает кукол и объемную живопись из декоративной штукатурки, рисует акварелью и дает вторую жизнь старой мебели, вышивает и плетет макраме, рядом с ней прорастают и пышут здоровьем даже, казалось бы, погибшие растения. О талантах, любимом деле и мечтах поговорим с Мариной - филологом по образованию и художником от природы.

Истоки талантов

У Марины двое детей, сейчас оба в детском саду, супруг на работе, – мы в доме вдвоем. Хозяйка приглашает меня к столу, угощает ароматным чаем.

В этот момент к моей собеседнице на колени внезапно запрыгивает кот. Мурлычет громко, звонко. Узнаю, что в доме он всего пару месяцев. На протяжении всего времени моего пребывания в гостях ни на шаг не отходит от хозяйки, поет ей свои благодарности.

— Говорят, все мы родом из детства. Расскажите, пожалуйста, о своем?

— Я много времени проводила в деревне у бабушки, недалеко от Калуги. Я жила с ней до школы, в детский сад не ходила. Она всегда много шила, в том числе игрушки, одежду для кукол, она же научила меня вышивать. А вот мама всегда покупала мне очень много кукол, потому что я их обожала. Она всегда вязала и меня учила. Некоторым своим игрушкам я вяжу одежду. Фото_5515, 5517

— Папа читал вечером сказки. У нас была огромная книжка с яркими красивыми картинками, это были зарубежные сказки: «Синяя борода» и другие. Он же для меня рисовал рисунки, которые я потом раскрашивала.

Рисовать я обожала с детства, а вот образования художественного нет, не сложилось. Таким образом каждый член моей семьи внес свой вклад в мое развитие.

— Какое самое яркое воспоминание из детства вы можете назвать?

— Все мое детство – это сплошное яркое воспоминание. Оно было счастливым, хорошим. Время на речке с друзьями, с бабушкой в коровнике или с другой бабушкой на сенокосе – я все вспоминаю с теплом.

Не просто так, повзрослев и создав свою семью, я переехала жить к лесу. Мне нравятся даже мошки и мухи, которые здесь летают. Природа — это неотъемлемая часть меня. Это мой покой.

Желание и труд

— С чего начинался ваш творческий путь?

— Творчество присутствовало в моей жизни всегда. Когда еще в школу не ходила – пыталась делать кукол из соломы, глины, старалась сшить что-то для них. Когда я забеременела старшим сыном, то стала серьезнее во все вникать, и время появилось. Самую первую куклу делала для двоюродной сестры. Тогда в моду входили куклы-большеножки с глазами-точками.

Я решила подарить ей на День рождения такую. Ходила по магазинам, нашла, но поняла, что покупку не потяну. Решила сшить сама. В процессе училась строить выкройки. Так и пошло.

Для текстильных кукол вдохновением стали работы известного автора Ирины Ниминущей, они потрясающие, запали мне в душу. Я не могла позволить себе купить их и подумала, что сама такую сошью. На примере ее кукол я старалась создавать свои. Училась прорабатывать выкройки, пропорции, шить одежду; читала статьи о том, как правильно сделать строчки, петли и так далее. Когда у меня получилось близко к ее работе, то — все, дальше пошли другие куклы.

Позже я покупала недорогие мастер-классы, чтобы освоить какие-то «фишки». Я советую искать хороших учителей и перенимать опыт у них.

— Как случалось, что вы открывали для себя новые способы творческого самовыражения?

— Скульптурная живопись, например, – новое направление в искусстве, оно сейчас активно развивается. Как я к нему пришла? На просторах интернета увидела, как художница рисует красивые воздушные объемные розы. Я поняла, что хочу так же, хочу такую большую картину повесить у себя на стене. Дальше начала искать информацию.

Помню, мы с мужем объездили весь город в поисках специальной штукатурки, но у нас и близко такое не продавалось. Заказали через интернет. Я начала учиться, смотреть короткие видеоролики, которые создавались, скорее, как реклама.

Смотрела как держат мастихин, как набирают на него штукатурку. Я несколько лет этому училась, и сейчас с удовольствием рисую в такой технике.

— Ирисы – это самый первый цветок, который у меня хорошо получился. Муж у меня больше всего именно их любит. Бывает, люди просят меня научить их, и учить я тоже начинаю с ирисов, потому что этот цветок проще нарисовать, чем розу, к примеру. На нем проще понять технику и как все это работает.

А с другими цветами человек потом уже сам может разобраться. Однажды моя соседка приходила, я ее учила, объясняла. Я даю базу, а дальше изучает все сам.

Сохранить историю

— Если говорить о преображении мебели, как вы к этому пришли?

— Мебель – это отдельная тема. Мы с мужем обожаем старую мебель, он даже вовлекся в эту тему больше, чем я.

Бывает, иногда не могу остановить его, говорю: «Хватит, нам уже больше не надо, ставить некуда», – улыбается Марина. – Но мебелью я занимаюсь только для обустройства своего дома.

Старая мебель часто хранится в плохих условиях: пыль, грязь, насекомые. Нужно очистить, обработать, а дальше уже наносить слои покрытий в зависимости от того, что на выходе хочешь получить: состаренную поверхность или гладкую.

Большая часть мебели в нашем доме – от бабушек. Буфет этот я помню с самого раннего детства.

Я обожала его, обожала открывать ящики. Он мне всегда казался таким красивым. Старая мебель вся с историей, для меня она дороже золота, и, переделывая ее, я вкладываю и свою душу.

А в спальне у нас гарнитур - Румыния, 1969 года. Шкаф закрывается на ключ. Тяжелый, массивный, нигде нет гвоздей – все на деревянных креплениях.

Кот слушает хозяйку и от удовольствия прикрывает глаза.

Внутренние ресурсы

— Что вас вдохновляет?

— Самое большое вдохновение – мои дети, мои мальчишки – Матвей и Савелий. В разные возрасты детей мои игрушки, куклы перенимают их черты. У меня есть кукла-домовенок Алешка, и все говорят, что он – один в один мой младший сын.

— Бывают ли творческие кризисы?

— (смеется) Мне кажется, что я живу в постоянном творческом кризисе. Мне тяжело дается начать, а потом уже в голове рождается идея, мысль в ходе работы, дальше идет легче.

Бывает, что сначала рождается идея, как должна выглядеть кукла, во что должна быть одета. Я хожу с этими мыслями, но не могу приступить, потому что не в ресурсе нахожусь. Например, если много дел по дому, или дети требуют больше внимания.

Внимание к деталям

— Какая техника у вас самая любимая?

— Я люблю три вещи: куклы, цветы и акварель. Куклы у меня разные, я люблю работать в разных техниках. Текстильные с нарисованным лицом, и вот эти большие девочки - это называется скульптурный текстиль.

— Они мягкие внутри. Основу делаю из хлопка, затем обтягиваю трикотажем, за счет чего создается нужный объем тела. Это называется скульптурный текстиль.

Есть и полулепные куклы, сейчас я больше к ним подхожу. Мне нравится лепное проработанное лицо, когда можно хорошо проработать эмоцию.

— Лепное лицо, а все остальное у них сшито, даже пальчики. Она может сжать ладошку, чтобы держать игрушку. Чтобы лепить, я изучала анатомию человека. Нельзя, к примеру, слепить кукле нос сразу. Нужно проработать скулы, жевательные мышцы, создать правильную анатомию тела. Есть у меня справочник для художника о пропорциях лица, пропорциях тела. Исходя из знаний уже что-то меняла: где-то делала длиннее ноги и так далее.

Мне очень нравится декоративная штукатурка, потому что она передает объем. Цветы выглядят как пирожные. Смотрится необычно, и процесс работы над картиной успокаивает.

Но рисовать цветы тоже непросто. Ты сначала изучаешь живой цветок: разбираешь его по лепесткам, отмечаешь, какой он формы – шаровидной или овальной, как у него лепестки прикрепляются.

Акварель – я очень люблю ощущения от того, что берешь в руки кисть, открываешь коробку с красками. Непередаваемое удовольствие.

Семья и мечты

— Как близкие реагирует на ваши новые творения?

— Муж – моя самая большая поддержка в жизни, во всех начинаниях и самых безумных идеях. Он одобряет и терпеливо ко всему относится, радуется моим успехам, подбадривает. Во всем принимает участие.

Мама моя постепенно начала ценить, даже спрашивает теперь, для нее ли очередная кукла? Ко мне соседские девочки летом приходили, я учила их рисовать, и старший сын тоже, а сейчас уже просится в художественную школу.

А вот от младшего я прячу фломастеры и карандаши. Бывает, подходит ко мне и с гордостью рассказывает, как изрисовал очередной шкаф острым карандашом, а я хвалю его и плачу, – смеется Марина. – Он учит меня большому самообладанию. Еще я заметила, что все дети именно с куклами ручной работы обращаются очень бережно, относятся трепетно.

— Вы по образованию филолог и, полагаю, любите читать. Какую книгу назвали бы главной в своей жизни?

— Не могу выделить какую-то одну. Я их люблю, даже сейчас покупаю много книг, буквально охочусь за ними. Определенно я отошла от серьезной классики, потому что в свое время ее перечитала. Не хочу свою и без того беспокойную голову загружать тяжелыми мыслями. Я человек очень впечатлительный, и потом могу долго ходить в подавленном состоянии.

Люблю легкие произведения, но не пустые романы, а фэнтези в славянском стиле, например. Их сложно сейчас найти в продаже. Для меня некоторые книги тоже служат вдохновением, очень люблю иллюстрации Бенжамена Лакомба. Его «Собор парижской Богоматери», «Алиса в Стране чудес». Красивые иллюстрации в книгах – это эстетика. И детей приучаю к этому: покупаю красивые книги со сказками.

Младший сын у меня в сад ходит не с игрушками, а с книгами. И муж мой читает, но военные, более серьезные произведения.

— Есть ли у вас большая мечта?

— То, чего я хочу, о чем мечтаю, это и делаю. Не останавливаюсь. Я мечтала о куклах - я их создаю.

Мечтала, чтобы мои куклы нравились людям, так и есть, они нравятся многим.

Мечтаю вырастить большой сказочный сад, как из «Алисы в Стране чудес», чтобы все было в цветах, и обязательно качели, а над ними – розы, веранда чтобы была оплетена розами. У меня уже посажено огромное количество разных цветов, есть и лилейники, и гортензии.

А если говорить о масштабном - хочу сделать мир лучше, добрее. Я делаю то, что я люблю, стараюсь жить так, чтобы было хорошо и людям вокруг меня. И если через свое творчество можно принести хотя бы немного света в этот мир, то я хочу это делать. То добро, которое мне посылает вселенная, я стараюсь вернуть окружающим.





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