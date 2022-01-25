В маленькой деревне Ястребовка под Калугой разразился большой политический скандал

На прошлой неделе в нашу редакцию обратились несколько жителей сельского поселения «Деревня Ястребовка». Причем, судя по всему, звонили независимо друг от друга.

Они просили осветить то беззаконие, которое творится в их поселении.

«Новый председатель Сергей Каменецкий хоть дела делать начал, для людей работает, а его уволили, наплевав на все законы», - так можно сформулировать основную мысль, сведя общее коллективное возмущение воедино.

По приглашению местных в субботу, 15 января, мы отправились в Ястребовку, где должно было состояться очередное, но обещавшее быть далеко не рядовым заседание сельской думы.

Провокация

Само заседание было назначено на 11.00. Но сначала мы отправились к дому избранного в сентябре 2020-го депутата сельской думы, который впоследствии стал ее председателем, Сергею Каменецкому.

Отставной военный живет в Ястребовке с 1994 года и, когда мы зашли к нему в 10 утра, чистил снег возле своего дома.

На заседание он явно не собирался. А все потому, что 23 декабря прошлого года четыре депутата незаконно, как считает Каменецкий, отправили его в отставку.

- Эта провокация готовилась давно, - вспоминает Сергей Каменецкий. - На мое имя поступило депутатское обращение от заместителя председателя сельской думы Чичеровой. В нем говорилось о проведении экстренного заседания. При этом вопросы были предложены совершенно рядовые. Я официально ответил отказом. Потому что, во-первых, нельзя нарушать регламент. Во-вторых, не было никаких оснований для созыва экстренного заседания. Прошло еще какое-то время. Я получил второй депутатский запрос, под которым уже стояли четыре подписи. Наши депутаты обозначили в повестке дня экстренного заседания мою отставку. Я вновь ответил официальным отказом.

По словам Каменецкого, 23 декабря депутаты сельской думы Ястребовки пошли ва-банк.

- Четыре депутата во главе с заместителем председателя сельской думы Чичеровой провели внеочередное собрание. Елена Михайловна не имела никакого права на это, - продолжил председатель. – Несмотря на то, что не было кворума (должны были присутствовать минимум 5 депутатов) на заседании приняли решение о моей отставке. Мало того, они тут же начали выносить мебель из помещения, где я встречался с людьми, и документы. Хотели еще и замки поменять.

Уход в подполье

От Каменецкого мы отправились к зданию администрации. Сам он принимать участие в продолжении незаконного, по его мнению, собрания не собирался.

На внеочередном заседании планировалось отменить несколько важных, по мнению председателя, решений, принятых сельской думой ранее.

- Этими решениями предусматривается изменение структуры администрации, что неизбежно приведет к полной дезорганизации работы, увольнению добросовестно работающих, но неугодных сотрудников, - напишет позже в социальных сетях Каменецкий.

Но дверь в здание администрации в 11.00 так и не открылась. Внеочередное заседание сельской думы не состоялось.

Причины этого, конечно, могут быть разными, но, смеем предположить, что депутаты, узнав о том, что к ним приедут журналисты, решили уйти в подполье.

- Я не собираюсь давать ни интервью, ни комментариев, - сухо ответила Елена Чичерова через пару дней на звонок нашего корреспондента с просьбой прокомментировать отказ проводить заседание.

Хотя быть может мы тут совсем ни при чем. Может быть, народные избранники просто испугались своего же народа? Ведь перед зданием администрации собралось около десятка местных активистов. Несмотря на снегопад и холод, они в течение получаса ждали депутатов.

Естественно, мы не могли не переговорить с ними и не узнать их мнения.

- Хозяева этой деревни мы, - с охотой отвечает на наши вопросы местная жительница Ирина ТАРАСОВА. - А сегодня собрание без объяснения причин отменили. Почему? Чтобы не дать нам высказаться и не отвечать на вопросы?

- Сергей Каменецкий водой и дорогой занимался. Самое главное – помогал нам. Он нам очень нужен, - подхватил житель деревни Ястребовка, пенсионер Геннадий НИКИТИН. - Я категорически против его липовой отставки. Во-первых, он живет и работает здесь. Сергей Леонидович знает все проблемы местных жителей. И отстаивает наши права.

- Все, что происходит в деревне, мне далеко не безразлично. Это такое вопиющее безобразие, - живо включается в беседу жительница деревни Песочня, которое входит в состав сельского поселения, Лидия ПРОНИНА. - Мы только начали нормально жить. Взять хотя бы дороги. Их с приходом Каменецкого стали чистить наконец-то. А раньше мы своими силами нанимали трактор. И возмущались! Ведь платим налоги, наверняка есть и статья расходов на уборку наших улиц. Но всегда говорили, что денег нет. Сейчас мы хотя бы узнали, кто у нас глава. Раньше никто его никогда не видел.

По словам неравнодушных ястебовцев, они отправили депутату Елене Чичеровой уведомление о начале процедуры ее отзыва.

Зазеркалье

Когда мы начали разбираться в ситуации с отставкой председателя Сергея Каменецкого более предметно, в том числе и копаясь в документации, то всплыли очень интересные вещи.

Формальным поводом для отставки Каменецкого стало отсутствие его декларации о доходах за 2020 год.

- Депутаты пожаловались в прокуратуру, что я не подал декларацию о доходах за 2020 год, - рассказал Сергей Каменецкий. – К слову, она давно лежит в администрации губернатора. Декларация также размещена на официальном сайте поселения. А ведь закон не обязывает меня подавать декларацию при отсутствии сделок в отчетном периоде!

То есть получается, что поводом для отставки Каменецкого стало отсутствие того, что он не обязан был предоставить, но добровольно предоставил. Зазеркалье какое-то.

А вот претензии законно избранного председателя сельской думы к декларации депутата Елены Чичеровой смотрятся куда как более соответствующей той стороне зеркала, по которую мы все с вами живем.

- Мы сделали от имени администрации запрос в Росреестр, касаемый Чичеровой. В полученном официальном ответе фигурирует сделка Елены Михайловны по покупке квартиры в 2020 году. Следовательно, она обязана была подать декларацию, но ее нет, - сказал Сергей Каменецкий. - Я отправил эти документы в прокуратуру, чтобы они провели официальную проверку.

Прокуратура Ферзиковского района под Новый год, 30 декабря, дала на него ответ. Правда, получил его Сергей Каменецкий лишь 21 января этого года. В нем председателя отправили «к вышестоящему прокурору и (или) в суд».

У Каменецкого и местных жителей еще масса претензий как к депутатам, так и лично к Елене Чичеровой.

- Незаконность решения о моей отставке очевидна, нарушен федеральный закон, - говорит Сергей Каменецкий. - Нарушен регламент сельской думы, совершено преступление, которое квалифицируется уголовным кодексом РФ, как самоуправство (статья 330), здесь же – превышение должностных полномочий, здесь же – клевета. Решение заверено неясно откуда взявшимся дубликатом печати Сельской Думы. Действующая печать имеется только у меня в единственном экземпляре и никогда никому не передавалась.

Пока работа сельской думы сельского поселения «Деревня Ястребовка» парализована. Ни одного заседания в январе так и не было проведено. Во всяком случае, о них никто не знает.

Проверкой указанных выше событий занимаются правоохранительные органы.

Мы же продолжим следить за развитием событий и изучать имеющуюся у нас документацию. Есть определенные подозрения, что истоки этой истории находятся в кабинетах повыше уровня сельской думы.

Справка «Калужского перекрестка»

Сельское поселение «Деревня Ястребовка»:

Число зарегистрированных жителей – 911

– 911 Проживают постоянно - 1135

- 1135 В состав поселения входят 15 деревень и поселков: Ястребовка, Андреевское, Богдановка, Воинка, Выселки, поселок Некрасово, Новоселки, Литвиново, Песочня, Покровское, Стопкино, Усадье, Филенево и поселки Желябужский и Рожковское лесничество.

Ястребовка, Андреевское, Богдановка, Воинка, Выселки, поселок Некрасово, Новоселки, Литвиново, Песочня, Покровское, Стопкино, Усадье, Филенево и поселки Желябужский и Рожковское лесничество. Административный центр – деревня Ястребовка.

– деревня Ястребовка. Также в поселение входят садовые некоммерческие товарищества «Дружба», «Ястребовское», «Приокский», «Веста», «Пищевик-2», «Надежда»(Филенево), «Луч», «КЭМЗ-4», «Геос», «Оптимист», «Оптимист», «Дубрава»(Желябужский), «Геолог», «Конструктор», «Надежда»(Желябужский), «Отдых», «Лесной», «Воинка-35», «Воинка», «Дубки», «Урожай»(Воинка), «Эколог» и «Мечта».

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