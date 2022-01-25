Нынешние студенты Калуги гладят кота-ученого, а бывшие поздравляли преподавателей

Во вторник, 25 января, отмечается Татьянин день – праздник всех студентов.

И наш очередной уличный опрос калужан касался именно этого праздника.

Задавали один из двух вопросов. Первый - нынешним учащимся: «Каким образом вы празднуете 25 января?» А у тех, кто уже покинул стены своего учебного заведения, мы поинтересовались, каким образом они отмечали Татьянин день в свои студенческие годы.

Вот что из этого получилось.

Студент 3 курса Иван ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ

- Соберемся вместе с ребятами в общежитии. Каждый год отмечают только те студенты, которые успешно сдали сессию. Остальные повторяют то, что завалили и готовятся к пересдаче.

Я лично всегда сдаю экзамены без хвостов, поэтому с чистой совестью и спокойной душой могу позволить себе расслабиться.

Обычно на Татьянин день мы собираемся вечером и делимся впечатлениями о сданных экзаменах. Каникулы обычно длятся две недели.

Студентка 2 курса Лилия ПАША

- Я активистка, поэтому являюсь одной из участниц студенческого совета. Старшекурсники позвали меня в это сообщество, потому что я предложила инновационную идею для празднования Дня студента.

В этом году в связи с пандемией мы планируем сделать онлайн поздравления для всех ребят. Устроим конкурсы в общежитиях, поиграем в настольные игры.

У некоторых студентов есть традиция перед сессией всегда гладить кота-ученого возле КГУ. Если это сделать еще перед Новым годом, то сдать экзамены не составит труда. И голова от подготовки не заболит.

Студент 3 курса Сергей Ребизов

- После экзаменов отдыхаю на всю катушку. Наверняка многим предстоит веселая вечеринка, но на самом деле многие студенты сейчас предпочитают иначе проводить досуг.

Лично я собираюсь в ночь на 25 января слать всем своим знакомым короткие сообщения в качестве поздравления. Обязательно дополню их забавной картинкой или пожеланиями от себя.

У меня есть одна традиция, которую я соблюдаю перед всеми экзаменами. За неделю перед сдачей десять раз подряд повторяю «сессия уйди, халява, приди!»

Студент 3 курса Андрей РОМАНОВ

- Лично я досмотрю свой любимый сериал. До того не мог, все время уходило на подготовку к экзаменам.

Во все эти студенческие поверья и традиции не особо верю. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай.

В этом году не планирую куда-то идти, очень сильно вымотался после экзаменов.

Студент 4 курса Александр Тимофеев

- В этом году не до празднований, на Татьянин день буду писать диплом. Выпускной курс дает о себе знать. Кроме сессии надо защитить дипломную работу. Зимние экзамены хорошо сдал, усердно готовился. Я иду на красный диплом, поэтому мне принципиально закрывать все вовремя и без долгов.

На младших курсах еще собирались вместе в комнате небольшой компанией. Играли в монополию. Вспоминали, сколько времени каждый готовился и сдавал. Давали советы тем, кто завалил сессию. К какому преподавателю нужно подойти насчет пересдачи и каким образом грамотно общаться, чтобы избежать проблем.

Технолог Евгений САМБУРОВ

- С большим размахом День студента не праздновал. Мест для развлечений особо не было. Это сейчас можно много куда сходить. В кафе посидеть компанией очень дорого было.

Во времена, когда я учился, стипендии хватало впроголодь. Перед Днем студента мы обычно старались накопить побольше и тратить поменьше.

После экзаменов обычно с друзьями собирались у кого-нибудь в комнате и праздновали по классике. Расслаблялись в меру, чтобы не потревожить никого из соседей. В особенности коменданта общежития.

Гендиректор частного предприятия Ольга АРУТЮНОВА

- Всегда очень активно отмечали Татьянин день. После всех экзаменов гуляли в парке с однокурсниками. Ребята готовили шашлыки на свежем воздухе, а мы с девочками нарезали овощи и накрывали на стол. Разумеется, веселились только те, кто сдал все вовремя и без хвостов.

Во времена моей учебы интернета не существовало. Поэтому готовились все по учебникам из библиотеки, а не в электронном формате, как сейчас. Если и делали какие-то шпаргалки, то пользовались ими в крайнем случае. Один раз сделала гармошку. Экзамен очень сложный выдался.

Инженер Юрий ТИМОШИН

- Студенческие годы считаю самым лучшем временем в моей жизни. Беззаботная пора, когда можно ни о чем не задумываться. Сдал и пошел дальше.

Во времена студенческой молодости существовала старинная традиция, которую мы называли первобытный крик. Могли позволить себе громко покричать. Как правило, как раз на Татьянин день, это продолжалось с утра до вечера. Студенты верили, что это помогало справиться с перенапряжением после сессии.

Пенсионер Геннадий БУРУХИН

- На Татьянин день мы поздравляли не только друг друга, но и преподавателей. Считалось, что настоящий профессор в этот день не в праве отказать студенту отдохнуть вместе с ним.

Преподаватели лично угощали своих студентов разными вкусностями, которые они сами и приготовили. Вечером после всех гуляний, собирались возле костра с гитарами и пели песни.

Пенсионерка Юлия КОРОЛЕВА

Во времена моей молодости существовали студенческие клубы. После всех экзаменов на День студента, мы собирались в таких местах, чтобы хорошо и весело провести время.

Кто-то приходил туда поиграть в разные настольные игры, которые не менялись годами. Не богато тогда жили, а повеселиться хочется всегда и во все времена, тем более студентам.

Многие приходили туда и по личным причинам. Девушки посещали клубы, чтобы встретиться с юношами и найти себе ухажера, который у некоторых в дальнейшем оказывался мужем.

Уважаемые читатели, а как вы отмечаете или отмечали День студента? Пишите в комментариях!

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