В Калужской области на Татьянин день иностранные студенты вызывают духов

Во вторник, 25 января, отмечается один из самых молодежных праздников страны - Татьянин день. Или День студента, как его еще называют.

Мы решили выяснить, а как этот день проводят студенты из других стран, которые учатся в Калужской области?

Мы опросили гостей нашей страны, которые учатся в обнинском институте атомной энергетики и выяснили много интересного.

Студентка 4 курса, вьетнамка Хуан ЛИ

- Мы, в отличие от русских, этот праздник отмечаем 9 января. У нас он так и называется - День вьетнамского студента.

Чтобы сессия прошла без пересдач, нужно забраться на самое высокое место поблизости, раскинуть руки к солнцу и загадать желание. Тогда все экзамены пройдут хорошо, а подготовка к ним не займет много времени.

Признаюсь, что вьетнамцы не могут привыкнуть к русской зиме. Мы не ходим в кафе, потому что очень холодно. Тяжело передвигаться по снегу и нечищеным тропинкам. Поэтому после всех экзаменов, мы готовим наши фирменные супы и блюда из риса на кухне общежития. Затем собираемся у кого-нибудь в комнате.

Студент 4 курса из Шри-Ланки Равин БАНДАРА

- У нас на родине ничего подобного нет. По приезде сюда русские студенты объяснили нам, что это за праздник и как себя вести.

В этот день после всех экзаменов мы все вместе выходим на балкон общежития и кричим: «Халява, приди!» Русские студенты объяснили нам, что это надо делать перед и после сессии, чтобы зимние и летние экзамены проходили легко и ненапряжно.

Кричали мы и на Новый год.

Не считаем этот день каким-то особенным. Поэтому толпой не собираемся.

Студентка 3 курса из Египта Шерин ХАМЕД

- Официально такого праздника у нас не существует. Студенты празднуют в тот день, когда сдали последний экзамен.

Летом все берут пляжную одежду и отправляются на Средиземное море в Александрию. Кто-то празднует вместе с родителями. Потому что для каждой семьи это большая гордость, что их ребенок поступил в высшее учебное заведение и может там учиться.

Студент 3 курса из Ганы Герман ОФОРИ

- У нас в стране этот праздник отмечают 17 ноября. В это время идет посвящение первокурсников. Проходит он всегда ритмично, сопровождаясь ритуальными танцами.

В этот день мы укрепляем взаимоотношения между местными и иностранными студентами. Проходят выставки и мероприятия, организуются конкурсы. Можно выступить на сцене и продемонстрировать свою культуру, чтобы выиграть призы. Так же выбирают лучших студентов года.

После захода солнца, когда уже стемнеет, разжигается костер возле общежития. Старшекурсники исполняют ритуальные танцы, призывая дух студенчества, чтобы он напутствовал новичков во время обучения.

Студентка 3 курса из Индии Харини БАСКАР

- В Индии День студента отмечают 15 ноября. Сессия проходит осенью. Почти сразу после летних каникул. Обычно после экзаменов собираемся все вместе и готовим сладкий и острый карри.

Иногда зовем в гости русских студентов, чтобы познакомить их со своими традициями и угостить чаем. А они в ответ на гостеприимство любезно приглашают нас отдохнуть с ними 25 января.

Студент 3 курса, палестинец Салах АЛТАМИМИ

- Как такового праздника Татьянин день в нашей стране нет. Обычные студенческие гуляния после сдачи летней и зимней сессии.

За день до этого мы обычно готовим на большую компанию много телятины и баранины. Перед застольем играем в настолки. Затем рассказываем, кто и каким образом сдавал экзамен. Обсуждаем методы сдачи, составляем психологический портрет преподавателя. Все эти знания передаем младшим курсам, чтобы они заранее знали к чему и каким образом правильно готовиться.

Студент 5 курса из Бангладеш Мисбах УДИН

- Про День студента я узнал на первом курсе от своих русских друзей. Но праздновал не всегда, только когда хорошо сдавал экзамены. Мне сказали, что гулять можно только с чистой совестью, когда сессия закрыта. Если есть долги, то в этот день нужно повторять то, что завалил.

В этом году все сдал без хвостов. Планируем традиционную вечеринку с шашлыком на открытым воздухе рядом с общежитием. Хочу удивить своих русских друзей и приготовить им свои традиционные блюда.

Уважаемые читатели, а как вы отмечаете День студента? Какие интересные истории случались у вас во время учебы? Пишите в комментариях.

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