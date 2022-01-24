«Омикрон» пришел в Калугу. Что надо знать о заразе

В Калужской области зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом штамма «Омикрон». Об этом в пятницу, 21 января, в своем видеообращении сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- У нас зафиксированы первые случаи «Омикрона». Их количество, безусловно, будет увеличиваться, - сказал среди прочего Шапша. - В целом мы видим, что цифры по коронавирусу в регионе растут. Поэтому уже приняли ряд решений. Прежде всего это касается работы медицинского колл-центра – телефон 122. Мы готовимся к тому, чтобы центр мог оперативно нарастить мощности существенно. И даже при взрывных нагрузках без сбоев обрабатывать звонки. Второй важный шаг, который мы сделали, – это интеграция колл-центра с центром телемедицины. Он открылся в 2021 году.

Из-за появления в регионе омикрон-штамма коронавируса в Калужской области введены новые ограничения. Соответствующее постановление правительства №24 в пятницу, 21 января, подписал губернатор.

Что нельзя

Согласно этому документу, до 28 февраля на территории региона приостановлено проведение массовых публичных мероприятий с численностью участников более 50 человек. Правда, учреждений калужского минкульта это не касается.

- В настоящее время учреждения культуры работают в штатном режиме при соблюдении всех профилактических санитарно-эпидемиологических мер, - подчеркнули в Минкульте. - Согласно постановлению правительства Калужской области, ограничения касаются проведения массовых публичных мероприятий. Данные ограничительные меры не распространяются на текущую работу учреждений культуры.

На данный момент в правительстве не пояснили, какие именно мероприятия окажутся под запретом.

В то же время региональное министерство спорта уже сообщило, что соревнования по фигурному катанию во Дворце спорта на этой неделе пройдут без зрителей.

Жителям старше 60 лет, а также людям с хроническими заболеваниями рекомендовано не посещать общественные места. Исключение – обращение к врачам, покупки в магазинах, прогулки на свежем воздухе, выгул животных и вынос мусора. Ранее этот пункт постановления касался граждан старше 65 лет.

До 28 февраля несовершеннолетним без сопровождения родителей запрещено посещать торговые, торгово-развлекательные центры; рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные, детские развлекательные центры, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры.

Организациям Калужской области рекомендовано обеспечить соблюдение масочного режима всеми работниками.

Сотрудников старше 60 лет рекомендовано перевести на удаленный режим работы.

Новое постановление вступило в силу в понедельник, 24 января.

Что такое «Омикрон»?

Чем он отличается от предыдущих штаммов? Как его распознать, как защититься и чем он опасен? На эти вопросы отвечает Роспотребнадзор.

В отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, при заражении «Омикроном», сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения.

Симптомы, в целом, больше похожи на те, которые бывают при давно известных нам сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38°С, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита.

У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания. Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме. Однако, особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к «Омикрону», чем к предыдущим штаммам.

Очевидно, что следует продолжать соблюдение всех ранее известных профилактических мер, сообщает Роспотребнадзор. При развитии симптомов заболевания необходимо как можно быстрее изолироваться, обратиться за медицинской помощью и строго соблюдать все рекомендации по профилактике – носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию и вакцинироваться.

Риски заражения

В связи с более высокой контагиозностью (заразностью) штамма «Омикрон» вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, возрастает.

По данным японских учёных, «Омикрон» передаётся в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник. Наиболее высокий риск инфицирования от человека, который находится рядом и уже имеет респираторные симптомы: кашель, насморк, першение в горле. Использование социальной дистанции и защитной маски снижает вероятность передачи вируса, но не исключает полностью, особенно, при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим.

Первые симптомы и отличие от «Дельты»

Инкубационный период при заражении вариантом омикрон чаще всего составляет 3-6 дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта.

Для дельта-штамма рассчитанная китайскими учёными средняя продолжительность инкубационного периода составила 4,4 дня. Для омикрона пока такой точной цифры нет.

По предварительным расчётам южноафриканских врачей, инкубационный период протекает в течение 5 дней, но в разных группах населения он может несколько отличаться. Быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода по сравнению с дельта-вариантом.

Чем «Омикрон» похож на ОРВИ

Главный врач Калужской инфекционной больницы Елена АЛЕШИНА в понедельник, 24 января, в рамках прямой линии в социальной сети «ВКонтакте» рассказала, чем омикрон-штамм коронавируса похож на ОРВИ.

- От ОРВИ отличить «Омикрон» очень тяжело, - отметила Алешина. - Потому что проявления «Омикрона» очень похоже на ОРВИ. Они даже лишены специфики особой. Мы раньше говорили, что при коронавирусной инфекции пропадает вкус, обоняние. И это было определенным тестом, чтобы разделить ОРВИ от коронавирусной инфекции, то теперь основные какие симптомы: першение в горле, боль в горле, чихание, жидкие выделения из носа, по типу назофарингита. Возможно поражение голосовых связок с развитием ларингита. Вообще, штамм «Омикрон» больше опускается не до легочной ткани, а он больше концентрируется в бронхиальном древе. И больше поражает слизистые оболочки бронхов. Поэтому на компьютерной томографии мы можем увидеть явление бронхита, чем явление пневмонии. Причем, если есть пневмония, то она может быть односторонней. Самое главное – оставаться дома, если появилась температура, недомогание.

По словам главного врача инфекционки, «Омикрон» очень заразен и вскоре вытеснит другие штаммы.

- Штамм очень заразный, и он очень быстро будет распространяться и вытеснять другие штаммы коронавирусной инфекции, - сообщила Алешина. - Плохо то, что сразу происходит массовое заражение людей. Даже легко переносящие являются источником инфекции. И они должны быть изолированы. Соответственно, раз они будут изолированы, они не будут ходить на работу. Они не будут выполнять своих профессиональных обязанностей. А, значит, мы с вами можем очень здорово это почувствовать. Особенно, если заболеет большое количество медицинских работников. Безусловно, это хорошо только тем, что количество тяжелых больных будет меньше. Соответственно, меньше будет потребность в кислороде, в реанимационных мероприятиях, в каких-то дорогостоящих лекарственных препаратах, которые нужны для тяжелых форм. То есть у нас будут преобладать более легкие формы. Будет другая структура тяжести клинического проявления коронавирусной инфекции по сравнению с тем штаммом, который у нас был, со штаммов «Дельта». Заразность до пяти раз выше, чем заразность штамма «Дельта». И даже наш Минздрав, сравнивая с другими вирусными инфекциями, которые легко распространяются воздушно-капельным путем, сравнивал омикрон-штамм с корью и пришел к выводу, что «Омикрон» более заразный, чем корь. А у кори заразность очень высокая – более 95%. Любой контакт с человеком, который заражен «Омикроном», особенно для тех, кто не привит или не переболел ранее, у которых нет антител, там практически 100% заражение.

Неприятный рекорд

В Калужской области за последние сутки три человека скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1278, сообщили в понедельник, 24 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 228 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 68 513.

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