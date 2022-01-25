Муть со строительством дома культуры в Калужской области продолжается: зачем скрывают участника тендера

Как мы уже писали в статье «Мутная ситуация вокруг Дома культуры в Калужской области ведет к коррупционному скандалу», перед Новым годом к нам обратился руководитель краснодарской строительной фирмы ООО «СК «Градиент».

Его предприятие в 2018 году выиграло тендер на строительство дома культуры в поселке Березичский стеклозавод Козельского района, но, выполнив их часть, не получило за работу ни копейки и было вынуждено покинуть объект.

Изучив документы, касающиеся строительства, у нас возникли серьезные основания подозревать, что застройщика выдавили с объекта намеренно, создав такие условия, при которых продолжать работу невозможно.

Вкратце напомним суть истории

«Градиент» выиграл тендер, заявку на который подала помимо них еще одна фирма, но ее заявку отклонили как несоответствующую требованиям. Строители пригнали технику и начали работы, в том числе и так называемые скрытые. То есть такие, результат которых глазами по окончании строительства увидеть невозможно. Это рытье котлована, усиление грунта, укладка фундамента и прочие подобные.

Согласно закону, по окончании каждого этапа скрытых работ, представители заказчика должны ознакомиться с результатом и в случае, если все нормально, поставить свою подпись под актами, удостоверив таким образом, что претензий к строителям нет и скрытые работы произведены качественно.

Без этих подписей ни один застройщик в здравом уме продолжать работы не будет. Просто потому, что когда фундамент уйдет под землю, двери для претензий к застройщику распахнутся перед заказчиком во всю ширь.

Актов-то нет, а значит, и результатов скрытых работ заказчик официально не видел, с ними не соглашался, и вообще со стороны подрядчика это самоуправство – навсегда закрывать от глаз людей скрытые работы без подтверждения их качества проверяющими…

В случае со строительством Дома культуры в Козельском районе, на первых порах эти акты подписывались, но через месяц после старта работ представитель заказчика начал увиливать от этого. Мол, вы делайте все сейчас, а документы мы вам подпишем как-нибудь потом…

Понятно, что без подписанных документов на определенном этапе работы встали, сроки были сорваны, и администрация Козельского района расторгла контракт как раз в связи со срывом сроков.

А вскоре был подписан договор с новым подрядчиком, и те работы, которые провел ООО «СК «Градиент», оплатили новой строительной фирме.

Сопоставляем цифры

О том, что это именно так, а не иначе, красноречиво говорит сопоставление объемов работ в актах ООО «СК «Градиент» и ООО «Альт-профи», который пришел на объект после краснодарцев. Под всеми, как мы уже сообщали, стоит подпись одного и того же человек из «Управления капитального строительства».

Сметные объемы совпадают точь-в-точь, только у «Альт-Профи» в некоторых из них работы разбиты на два акта, но простейшая операция сложения дает те же самые объемы.

Полностью документ можно скачать по ссылке: Сопоставление. Таблица

Примечательно, что итоги всех этих работ краснодарская фирма зафиксировала не только в документах, но и на фотоаппарат. Однако несмотря ни на какие доказательства, деньги за них получил ООО «Альт-профи».

Версия

В сухом остатке получается следующая картина. Две фирмы имеют на руках документальные доказательства того, что это они производили одни и те же работы на одном и том же объекте. Под актами стоят подписи многих чиновников, но только один из них присутствует в документации обоих подрядчиков. Убедиться в этом можно, скачав архивы актов по ссылкам в конце статьи.

При таких исходных данных возможны две ситуации. Первая - чиновник «Управления капитального строительства» злоупотребил своими должностными полномочиями, то есть совершил преступление. Вторая - должностные лица ООО «Альт-профи» подсунули на подпись чиновнику «Управления капитального строительства» липовые акты и получили деньги за то, чего не делали. То есть смошенничали. А это тоже преступление.

Разбираясь в ситуации, которая чем дальше, тем сильнее пахнет очень нехорошо, мы обратились в причастные к этой истории инстанции.

Как мы уже писали, следственный комитет не стал давать ход делу, посчитав, что этот спор должен решать арбитражный суд, что в свете сказанного выше вызывает вопросы.

Практически такой же позиции придерживается и директор «Управление капитального строительства», чей подчиненный поставил свою подпись под документами о приемке одних и тех же работ у двух разных фирм. Управление воздержалось от комментариев, послав за ними в суд.

В администрации Козельского района отказались от комментариев, мотивировав это тем, что не хотят влиять на ход судебного разбирательства.

Вот к этому ответу мы относимся с большим уважением. Если бы исполнительная власть всегда относилась к судебной именно так, тогда, вне всякого сомнения, в нашей стране бизнесу, да и простым гражданам, дышалось бы гораздо свободнее.

А вот ответ на наш запрос в «Фонд имущества Калужской области» вызвал изумление и обострил самые нехорошие наши подозрения. Это ведомство формировало комиссию, которая рассматривала заявки, поступившие на тендер от желающих поучаствовать в аукционе. И туда мы обратились, попытавшись проверить одну из наших версий случившегося.

А она такова.

Кто выиграет тендер на строительство Дома культуры в поселке Березичский стеклозавод было обговорено заранее. И конкурс должен был стать формальной процедурой, которая эти договоренности узаконит.

- Ситуация на самом деле более, чем обычная, - рассказывает знакомый специалист, который профессионально занимается торгами на госзакупках по договору с различными организациями. – Сам подумай, чиновникам, да и не только им, а вообще всем людям, проще работать с теми, кто уже проверен в деле и известен им, чем с незнакомцами, от которых не знаешь, чего ожидать. Как правило, в подобных случаях конкурсная документация составляется таким образом, чтобы с одной стороны полностью соответствовать закону, а с другой максимально благоприятствовать условиям какого-то конкретного поставщика. И такие аукционы очень часто объявляются несостоявшимися ввиду того, что на них подана всего одна заявка – от проверенного поставщика. И он получает контракт без аукциона.

Мы предположили, что рассматриваемый нами случай как раз из этой серии, а «Градиент» этого попросту не знал и влез туда, где ему были совсем не рады.

Проверять это предположение начали с портала госуслуг, где нашли карточку закупки.

Выяснилось, что на тендер нашлись два претендента, причем СК «Градиент» был вторым. Документация первого участника была признана не соответствующей требованиям, до торгов его не допустили, а заказчика обязали заключить договор с краснодарцами, как с единственным претендентом, соответствующим требованиям. Кто же был первым, в итогах рассмотрения заявок не указано.

И мы подумали, а вдруг это было ООО «Альт-профи»? Вдруг ответственный в этой организации за торги допустил какую-то ошибку в документации, из-за которой компания не прошла фильтр? Будь она единственной, кто подал заявку, ответственный за торги получил бы нагоняй от начальства за безответственный подход к делу, а организатор заново объявил новый конкурс на тех же самых условиях, и подрядчик выставился бы снова с учетом прежних ошибок.

Однако эта схема порушилась, когда в аукционе появился ООО «СК «Градиент» и его заявку признали соответствующей всем требованиям.

В этом случае, чтобы выполнить договоренности (если они были, конечно же. Напоминаем, что мы рассказываем всего лишь версию), заказчику не осталось бы ничего другого, как всеми правдами и неправдами разорвать контракт с залетным застройщиком.

Зачем скрывать?

Эта версия подтверждается очень сложно, а вот опровергается невероятно легко.

Для этого достаточно всего лишь выяснить, кто был тем самым первым претендентом на тендер, который не дошел до этапа начала аукциона?

Именно это мы и спросили у «Фонда имущества Калужской области», сформулировав свой вопрос предельно четко и ясно: «…в протоколе подведения итогов электронного аукциона не указан второй его участник, чья документация не была признана соответствующей требованиям электронного аукциона. В связи с чем просим вас сообщить нам данные участника №1 (наименование организации, ИНН и ОГРН)».

Однако фонд имущества ответил не на этот вопрос, а на какой-то другой, который мы не задавали: «…В связи с тем, что участник №1 не вышел на аукцион, электронной площадкой не были предоставлены ее данные».

- Данные об участниках аукциона предоставляет не электронная площадка, а комиссия, - говорит нам еще один калужанин, профессионально занимающийся торгами на портале госзакупок. – А электронная площадка просто публикует их.

В свете этих разъяснений формулировка Фонда, из которой следует, что это электронная площадка не предоставила данные, выглядит более чем подозрительной. А главное – именно такая формулировка полностью соответствует духу ответов, которые дают официальные органы, когда пытаются что-то скрыть и при этом не соврать.

Посудите сами, электронная площадка эти данные, действительно, не предоставила. Просто потому, что их у нее нет. А о том, что их у нее нет так как это Фонд их не предоставил, тактично умалчивается.

Даже то, что ответ не отвечает на вопрос, поставленный в нашем запросе, легко можно объяснить тем, что сотрудник ведомства, который его готовил, просто что-то недопонял.

В общем, классика бюрократической хитромудрости, которой, однако, уже давно никого не обмануть.

Так что мы отправили в «Фонд имущества Калужской области» повторный запрос в котором настаиваем на предоставлении ответа именно на тот вопрос, который мы задавали изначально.

Ждем ответа. А вы пока можете ознакомиться с теми документами, которые передало нам руководство краснодарского застройщика и, быть может, сможете разглядеть то, чего не увидели мы.

У нас все по-честному, без хитромудрости.

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