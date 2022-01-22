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Жители Калуги жалуются на забрызганные стены после работы снегоуборщиков

Дмитрий Ивьев , Фото: Станислав Соловьев.
Опубликовано: 22.01.2022 09:00 0 156
Жители Калуги жалуются на забрызганные стены после работы снегоуборщиков

Житель Калуги Станислав Соловьев сообщил в нашу редакцию о проблеме на улице Пушкина. Там после очистки тротуара от снега забрызганными оказались стены нескольких исторических зданий.

- Обратился в горуправу, - рассказал Станислав. - Они не знают, что за хулиган убирает так неаккуратно город. Внешний вид приведет в порядок собственник, за свои средства.

Кто же все-таки это сделал? Очередной тайный снегоуборщик, как на улице Королева? Ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства.

Там признали, что при уборке тротуаров и дорог брызги могут попадать на стены.

- В период перепадов температур, когда образуется «снежная каша», возможны случаи разбрызгивания от специализированного транспорта на фасады зданий, так как существующая жилая застройка, особенно в центральной исторической части города, не соответствует современным нормам градостроительства и организации современной технологии снегоочистки, - говорится в разъяснении горхозяйства.

Досталось и Краеведческому музею на улице Пушкина.

Также в управлении заявили, что зимой в приоритете очистка дорог и тротуаров от снега.

- Уборка автомобильных дорог осуществляется плужными снегоочистителями, - рассказали специалисты. - Согласно отраслевому дорожному методическому документу ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега» (утв. расп. Росавтодора от 01.02.2008 г. № 44-р) - снегоочистительные машины должны работать на возможно большой скорости с целью повышения производительности и отбрасывания снега за пределы дорожного полотна. Для большинства плужных снегоочистителей оптимальная скорость для расчистки проезжей части автомобильной дороги составляет до 45 км/ч. При более низкой скорости снег собирается впереди отвала, сдвигается в сторону слишком медленно и создает сравнительно большое сопротивление движению машины и не дает очистить снег с проезжей части дороги.

Уважаемые читатели, а как убираются улицы в вашей части города? Расскажите в комментариях!

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Дмитрий Ивьев , Фото: Станислав Соловьев.
Опубликовано: 22.01.2022 09:00 0 156
Тэги: благоустройство снег
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