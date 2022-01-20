Калужский арбитр судит «Спартак», «Зенит» и ЦСКА в российской Премьер-лиге

Евгений Кукуляк – единственный калужский судья, который работает на матчах Премьер-лиги отечественного футбола. В нынешнем сезоне на его счету уже 14 встреч.

35-летний калужанин играл на профессиональном уровне, после чего решил пойти в футболе другим путем. Наш арбитр прошел путь от любительских лиг до Премьер-лиги.

Евгений Кукуляк рассказал нам в интервью о тренировках судей, подготовке к каждому конкретному матчу и своих амбициях.

Подготовка арбитров

- Евгений, как оцениваешь для себя 2021 год? Ты все-таки закрепился в составе главных арбитров, которые обслуживают российскую Премьер-лигу.

- Нормальный год, рабочий. Были хорошие решения, были и не очень удачные. Но самое главное это анализ для того, чтобы не повторять подобных ошибок.

- Из всех матчей в 2021 году какой можешь выделить?

- Это сложно сделать. Например, игра лидеров Футбольной национальной лиги «Алания» - «Торпедо» была интересной, наполнена многими сложными моментами. Также и любой поединок Премьер-лиги насыщен событиями, эмоциями и решениями. Каждый матч – это как маленькая жизнь, которую надо провести достойно.

- Футбольные арбитры должны быть подготовлены физически не хуже, чем спортсмены. Как ты готовишься к сезону и отдельным матчам?

- Во время отдыха мы проводим кроссы раз в два дня. Минут по 40-60 уделяем для этого, чтобы сохранить физическую форму. Обязательно также добавляем плавание.

Перед сезоном начинается совсем другая работа. С 1 января мы уже ни первый год готовимся к рестарту сезона с моим коллегой. Проводим скоростно-силовую работу. В начале февраля у нас традиционно проходят двухнедельные сборы, к этому времени надо набрать форму, чтобы сдать нормативы и быть готовым судить матчи.

Уверенность для футбольного арбитра - одно из главных качеств.

- В межсезонье за футбольными арбитрами кто-то следит или вы сами себе предоставлены?

- У нас есть специальные часы. Туда сходится вся информация о том, какие тренировки мы делаем, с какой интенсивностью. Есть также составленный для нас план, по нему надо сделать минимум шесть занятий в неделю разной направленности. В течение семи дней мы должны работать минимум 10 минут на высоком пульсе, от 160 до 180 ударов.

- Как ты готовишься к каждому отдельному матчу? Уже до встречи ты знаешь о том, как тот или иной футболист ведет себя на футбольном поле?

- Конечно. Мы ведь постоянно обслуживаем матчи наших команд, анализируем игры. Так что знаем, что ожидать от любого футболиста.

Когда получаю назначение на матч, то стараюсь смотреть минимум один предыдущий поединок обеих команд. У нас также есть возможность анализировать тактику клубов: существуют специальные нарезки, по которым видно, как ведут себя команды при розыгрыше угловых, как обороняются, как выходят из защиты в нападение. Все это нужно учитывать, потому что в игре такие знания дают возможность правильно выбирать позицию.

- После чемпионата Европы в 2021 году судьи стали фиксировать намного меньше нарушений правил. С чем это связано?

- Сейчас мы больше даем бороться на поле футболистам, стараемся минимизировать паузы в матче. Потому что игра должна ускоряться. Не все команды, правда, быстро привыкают к такой работе арбитров. Все равно нужно время, чтобы футболисты поняли, за что их будут наказывать, а за что нет.

Евгений Кукуляк обслуживает матч в Козельске.

Калужский футбол

- В течение года насколько ты часто бываешь в родном городе? Следишь как-то за калужским футболом?

- Не только наблюдаю за ситуацией, но и принимаю участие в жизни местного футбола. Например, в 2021 году удалось поработать на нескольких матчах в нашем регионе. Интересной получилась игра за первое место первенства Калужской области в Козельске. Было много болельщиков, сам поединок получился зрелищным.

- Для чего тебе лично нужны подобные матчи? Все-таки ты обслуживаешь встречи Премьер-лиги. А тут просто игра первенства Калужской области.

- На тот момент у нас возникла пауза в работе на матчи национальных сборных. Время свободное у меня было. А любая работа и судейство намного лучше, чем просто сидеть дома на диване.

- Кстати, говорят, что матчи любителей судить намного тяжелее, чем профессионалов. Так ли это?

- Не сказал бы. Конечно, любители уступают в классе профессионалам, поэтому приходится фиксировать больше нарушений. Игроки просто физически не успевают. Еще и эмоциональный фон зашкаливает. Но в течение игры обычно удается объяснить футболистам, как надо действовать на поле, даешь им определенный допуск. Они уже адаптируются и подстраиваются к нему.

- Местные футболисты с пиететом к тебе относятся?

- Я же давно всех этих ребят знаю. Конечно, присутствует определенное уважение. После матча футболисты подходят, задают определенные вопросы по моей работе в Премьер-лиге. Я считаю, что это тоже способствует популяризации футбола в нашей области.

- Узнают ли тебя на улице?

- Бывает. По улицам, правда, я не так много хожу. А вот в тренажерном зале несколько раз подходили. Интересовались.

- Много ли негативных сообщений получаешь в социальных сетях? Все-таки болельщики – народ горячий.

- Честно говоря, всего пару раз писали любители футбола. И то в корректной форме хотели узнать, почему я принял то или иное решение в матче.

Калужанин Евгений Кукуляк на поле всегда поможет футболистам.

Амбции судьи

- Думаю, что твои амбиции связаны с обслуживанием матчей сборных и европейских кубков. Как туда попасть?

- Для начала надо стать арбитром ФИФА. Необходимо получить рекомендацию от судейского комитета. Дальше нужно сдать определенные тесты, чтобы доказать, что мой уровень соответствует международному уровню.

- Наверняка для работы на международном уровне нужен и хороший английский язык.

- У нас есть курсы. Так что в этом направлении я тоже работаю. Могу сказать одно, что на поле в общениях с легионерами у меня проблем нет.

- Без VAR - системы видеопомощи арбитрам - уже сложно себе представить современный футбол. Насколько сложно работать в качестве видеоассистента?

- Тут, конечно, нужен опыт. На поле ты видишь момент и сразу принимаешь решение. Оно иногда может быть ошибочным. А если работаешь видеоассистентом, то тебе также надо принимать решение. Только ошибиться ты уже не можешь. Тут ответственность в два раза больше.

- До рестарта сезона еще больше месяца. Как настроен провести оставшуюся часть чемпионата?

- У меня была хорошая загрузка в первой части. Конечно, хочется судить как можно больше встреч самого высокого уровня. Буду с нетерпением ждать возобновления чемпионата.

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