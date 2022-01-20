Калужский актёр Кирилл Бессонов написал гангстерскую сагу про Маугли

В драмтеатре Калуги в январе проходит фестиваль камерных спектаклей, которые самостоятельно поставили актеры, получившие гранты от Калужского регионального отделения Союза театральных деятелей. Называется он «Свой выбор» и проходит уже во второй раз.

В прошлом году здесь были очень удачные постановки. И зрители, и профессионалы отметили спектакли «Дочь генерала» Ирины Бургоновой, «Пушкин. Выстрел. Метель» Светланы Никифоровой, «Любовник» Кирилла Бессонова.

В этом году запланировано шесть авторских проектов. Они идут на «Сцене под крышей». Здесь актеры играют на расстоянии вытянутой руки, что требует полной отдачи. А зритель полностью погружается в развернувшееся перед ним действо.

Это территория театрального эксперимента, где возможны любые жанры, даже гангстерская сага, которой открыл фестиваль один из самых востребованных калужских актёров - Кирилл БЕССОНОВ.

Идея пьесы пришла к Кириллу два с половиной года назад. А работал над ней он в течение года.

От Бессонова зрители традиционно ждали чего-то особенного, но о таком и подумать не могли! Кирилл написал масштабный сценарий «О зверях и людях» по мотивам «Книги джунгли» Киплинга. И это не милые рассказы о Маугли.

Жесткая, агрессивная пьеса о криминальных разборках в современном мире, где Багира, Шер Хан, Балу - не звери, а люди, но со звериными характерами.

Действие происходит в бойцовском клубе. На сцене - минимум реквизита, только автомат, стол, стул, цепи, на фоне белой кирпичной стены. Холодный пронизывающий свет создаёт ощущение опасности.

Полтора часа Кирилл читал пьесу на пике эмоционального напряжения. Действие развивалось очень динамично, максимально захватив внимание зрителей. Постановка вызвала неоднозначную реакцию. Кто-то был в полном восторге от атмосферы и сценического воплощения, а кто-то – абсолютно не принял пьесу. Но в любом случае, и тема, и подача стали неожиданностью для всех.

В некоторые моменты читки пьесы эмоции были на пределе.

Киплинг не случаен

- Кирилл, у Киплинга – рассказы, а у вас получилась сага. Вы изначально планировали написать такую масштабную пьесу?

- Изначально я задумывал камерную историю с использованием определенных инструментариев фигуративного театра, сторитейлинг. Когда закончил план пьесы, понял, что хочу сделать по-другому, без включения повествовательного текста, без рассказчика.

Но задумка, что это - бойцовский клуб, криминальные и около криминальные элементы, была изначально. Просто изменился масштаб. И он продиктовал финальную сцену. Первоначально хотел по-другому закончить пьесу.

- Почему за основу взяли Киплинга?

- Киплинг здесь неслучаен. Я давно не читал это произведение. А мультфильм смотрел со старшей дочерью, когда ей было 2,5 года. И тогда обратил внимание, что ей страшно. Она даже не понимала, что Багира и Балу - это положительные персонажи, за счёт их действий, интонаций.

И вдруг я услышал текст отдельно от всех советских ассоциаций. Если его произносить в пустой комнате, он прозвучит, то как жаргон, то как манифест. Я загорелся им! Думаю: «Нет, что-то я слышу, надо это как-то решить, что-то болит у меня». Стал разбирать все эти чувства. Потом пришло сценическое художественное воплощение. И агрессия, оружие здесь не более чем средства выразительности.

Придут и заставят драться

- У пьесы неоднозначное название «Звери и люди».

- Пьеса про то, насколько человек является человеком. Чего в нём больше? Что в нём доминирует? Что им руководит? Всё это меня тревожит. Всё это я исследую. Причем, авторские направления сохранены, я ничего не менял. Я иду по автору. Единственное, что персонажи - люди.

Зрителей удалось увлечь и держать в напряжении.

- Но вы переносите героев в современность.

- Да, это магический реализм. Персонажи живут в реальном мире. И например, у них татуировки тотемных животных. Сейчас такие изображения так часто встречаются на автомобилях, теле человека, одежде. И всё – какой-то лозунг, манифест, принадлежность к «своей стае». Своеобразная этикетка: вот, кто я. Если я вижу автомобиль, на котором нарисован парашют, то понимаю, что это ВДВ, хотя не служил в армии. Или встречаю человека, у которого на руке набита летучая мышь, понимаю, что это - спецназ. Человек мне хочет показать своё место, свою историю, свои когти. И ведь для чего-то он это делает! И момент, что придут и заставят драться, заставят выбирать, это очень жутко. Видимо, из-за того, что эта тема меня тревожит, пьеса такая жесткая.

- Сложно было работать над такой жесткой вещью?

- Нет, это же сублимация! Наоборот, я отчего-то избавлялся, решал какие-то свои проблемы. Она даже позитивно на меня повлияла. Не смотря на жуткую атмосферу, там много героев, которые остаются людьми. И сам Маугли остается человеком.

- Финал даёт надежду, что всё сложится позитивно.

- Да. Маугли говорит, что идёт искать свою стаю. Он стоит на лестнице и поднимается в верх. В этот момент у него в руках нет оружия. Он свободен от злата и от людей, которых зовёт братьями, но которые в тоже время способны убить его братьев.

Каа, как и у Киплинга, любит повисеть.

Будет спектакль

- Воплощение своей пьесы вы видите в фильме, спектакле, мультфильме?

- Я по этой пьесе сделаю моноспектакль, но не в этом сезоне. Поэтому что вы видели просто читку, которую я снабдил определенными средствами визуальной выразительности. Попытался за кого-то сыграть, как-то просуществовать. Предложить зрителям просто пьесу мне показалось не честным. Моноспектакль будет выглядеть иначе. Я запланировал работу над ним примерно в июне-сентябре. Всё будет зависеть от моей занятости и занятости тех людей, которые будут мне помогать: хореографы, звукооператор и т.д.

Идея моноспектакля возникла за день до читки. Я понял, что мне ещё хочется пожить с этим материалом. И здесь сложные, амбициозные актерские задачи, интересно, сумею ли я справиться.

История жестокая, финал открытый, но есть надежда на хеппи энд.

- Со зрителями обсуждали пьесу?

- После читки я вышел и ждал, что будет перерыв и потом – обсуждение. Но, к моему огромному удивлению, обсуждения не провели. Несколько человек вернулись, нашли меня, чтобы поговорить, и старшие коллеги тоже поделились своим мнением, не всё позитивно было воспринято. Тех, кто совершенно не принял пьесу, я не слышал. Жаль, что они ничего не сказали. В принципе, я представляю, почему нравится и понимаю, почему не нравится: границы интерпретации - сложная тема.

Кириллу в первую очередь интересны личность и история и не важно, какой жанр и стиль. Хотя боевики он всё-таки не любит.

Фестиваль «Свой выбор» продолжается

22 января премьеру своего моноспектакля «Чайка русского модерна» покажет актриса Татьяна ОВСЯННИКОВА. Спектакль основан на биографии великой русской певицы начала ХХ в. Анастасии Вяльцевой.



26 января пройдёт моноспектакль Алексея АЛЕШКО. В недавнем прошлом это известный актёр Калужского ТЮЗа, сейчас Алексей является художественным руководителем Калужского театра кукол, но актёрской профессии не оставил. Он подготовил постановку по повести Циолковского «На Луне», которая пройдёт в театре кукол.



1 февраля фестиваль завершается спектаклем по пьесе знаменитого британского драматурга Питера Шеффера «Эквус», который ставит со своими коллегами актёр Калужского драмтеатра Дмитрий КАЗАНЦЕВ.

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