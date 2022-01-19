Фотонастроение: мороз и солнце разукрасили Калугу яркими красками

Продолжаем серию зимних фоторепортажей. Во вторник, 18 января, наш фотограф Дарья ИВАНОВА на протяжении четырех часов гуляла по улицам Калуги с фотоаппаратом. Вечерние огни театральных фонариков, ветви деревьев под снежными шапками, волшебство безлюдных дворов – всё это есть в её материале.

А в среду, 19 января, положительными эмоциями калужан зарядили мороз и солнце! Такая погода не может не радовать глаз! По соцсетям разлетелись фотоснимки солнечной среды. Вот и наш корреспондент Кристина ПОСОХИНА не осталась в стороне.

Мерцающие моменты уходящего дня – в фоторепортаже ниже.

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