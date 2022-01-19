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Фотонастроение: мороз и солнце разукрасили Калугу яркими красками

Кристина Посохина , Фото автора
Опубликовано: 19.01.2022 20:00 0 221
Фотонастроение: мороз и солнце разукрасили Калугу яркими красками

Продолжаем серию зимних фоторепортажей. Во вторник, 18 января, наш фотограф Дарья ИВАНОВА на протяжении четырех часов гуляла по улицам Калуги с фотоаппаратом. Вечерние огни театральных фонариков, ветви деревьев под снежными шапками, волшебство безлюдных дворов – всё это есть в её материале.

А в среду, 19 января, положительными эмоциями калужан зарядили мороз и солнце! Такая погода не может не радовать глаз! По соцсетям разлетелись фотоснимки солнечной среды. Вот и наш корреспондент Кристина ПОСОХИНА не осталась в стороне.

Мерцающие моменты уходящего дня – в фоторепортаже ниже.

Дорогие читатели! Какие впечатления у вас от сегодняшнего дня? Делитесь в комментариях мнением и, конечно же, фотографиями! 

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Кристина Посохина , Фото автора
Опубликовано: 19.01.2022 20:00 0 221
Тэги: фотонастроение фоторепортаж погода мороз солнце
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