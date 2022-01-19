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Фотонастроение: зима разукрасила Калугу. Листаем позитивные фото с улиц любимого города

Кристина Посохина , фото Дарьи Ивановой
Опубликовано: 19.01.2022 15:20 0 406
Фотонастроение: зима разукрасила Калугу. Листаем позитивные фото с улиц любимого города

Праздники остались позади, а мы все ещё продолжаем постепенно возвращаться к привычному образу жизни.

Снежные зимы к нам, наконец-таки, вернулись. Однако вместе с тем вернулись и некоторые трудности. Например, время передвижения на автомобиле или общественном транспорте вечером в час-пик увеличилось в три раза. Пути объезда искать – вариант неоднозначный, поскольку там каша. Коммунальные службы города не успевают справляться с объёмом работы.

Но зима – это всё-таки не только нервы на пределе, стужа, обветренная кожа, огромные сосульки в центре города и вечные пробки. Зима – это красиво. Но в рутине эту истину мы с легкостью теряем из виду. 

Самое время хватать фотоаппарат, выползать из дома и запечатлевать то волшебство, что творится во дворах и на улицах. Что и сделала наш фотограф Дарья ИВАНОВА.

Вечером вторника, 19 января, Даша прогулялась по центру заснеженной Калуги и наснимала серию красивейших фотокадров. Что из этого вышло – смотрим в фоторепортаже ниже!

По вечерам Театралка по-особенному уютна.

Гуляя по заснеженной Калуге, не будет лишним широко распахнуть глаза на окружающую нас красоту и освободить свои мысли от хлама...

Пока Дарья гуляла, на улице уже успело стемнеть. Зимой ведь день короче.

Присмотритесь! Красота может поджидать вас на каждом шагу!

Ближе к полуночи время в городе остановилось.

Уважаемые читатели! А у вас есть интересные фото? Делитесь своими снежными снимками в комментариях!

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Кристина Посохина , фото Дарьи Ивановой
Опубликовано: 19.01.2022 15:20 0 406
Тэги: погода прогноз холод мороз зима фотонастроение фоторепортаж
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