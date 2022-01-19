Калужане рассказали, зачем окунаются в прорубь на Крещение

Вечером во вторник, 18 января, в Калуге начались Крещенские купания на Яченском водохранилище. Освящение воды прошло около половины девятого вечера. После этого все желающие смогли окунуться в проруби.

По данным МЧС, всего в области накануне вечером зашли в ледяную воду 3000 человек. В Калуге на водохранилище желающих набралось несколько десятков.

Мы пообщались с калужанами, которые пришли на обряд, и задали им следующие вопросы: «Окунаетесь только на Крещение или нет? Почему это делаете и как часто? Всей ли семьей это делаете?» А еще спрашивали про ощущения, и кто каким образом согревается после выхода из воды.

Водитель Андрей ДОРГУМИХИН

- Первый раз окунулся 17 лет назад, еще на родине в Пензе. Мне хочется купаться, душа этого требует. Ощущения шикарные.

После того, как вышел из воды, нисколько не холодно. Довольно часто это делаю, не только на Крещение. На Сероводородном источнике еще иногда окунаюсь в прорубь. В семье я не один такой, старшая дочка тоже купается.

Помощник машиниста Вадим ПУЗЫРЕВ

- Всегда купаюсь, чтобы все по кайфу проходило. Первый раз окунулся в прорубь в 2014 году, с тех пор постоянно соблюдаю эту традицию. Делаю это стабильно только на Крещение.

Честно скажу, что после того, как вышел из воды, становится теплее, холоднее стоять и ждать. У меня для согревания еще чай в термосе. В семье я один такой, жена боится.

Электронщик Виталий САХАРОВ

- Первый раз окунулся 10 лет назад чисто случайно, друзья пригласили. Раньше ни разу этого не делал. Сначала я боялся, но потом легче стало. Второй раз уже осознанно залез в прорубь, чувствовал себя намного лучше. Это дает большой заряд энергии на целый год. Выходишь из воды совершенно другим человеком. Когда вылезаешь из проруби, то совсем не холодно. Пока доходишь до раздевалки, кожа высыхает. Согреваюсь чаем на травах, медом и настоем на травах.

Наша семейная традиция - часто ездить в Шамордино и в купель во Льва Толстого, если есть свободное время. Учим на своем примере молодежь.

Елена ФЕДОТОВА

- Я верующая, поэтому ежегодно погружаюсь в прорубь на постоянной основе. Дважды в месяц ездим в Шамордино. На Яченском водохранилище окунаюсь только на Крещение.

Сергей с сыном

- Окунулся лет 20 назад. Сегодня с сыном вместе пришли. Иисус Христос окунулся в Иордане, там потеплее, но здесь тоже хорошо.

Купаюсь не только на Крещение. Делаю это по настроению и в праздники. Когда выходишь из воды, очень тепло становится. Самое главное зайти в воду.

Роман ОРЕХОВ

- Первый раз окунулся четыре года назад. Сначала поспорили с друзьями, что погружусь в прорубь. И с тех пор это вошло в традицию. Очень крутые ощущения, когда ныряешь и сразу выныриваешь. Сразу легко и хорошо становится.

Окунаюсь не только на Крещение. Раз в месяц обливаюсь холодной водой. Согреваюсь зарядкой, чтобы мышцы разошлись, и кровь пошла от сердца к голове.

В семье я пока такой один. На следующий год планирую сына с собой взять. Жена боится.

Палатки с обогревом и спуск к проруби.

После купаний все желающие могли насладиться согревающим чаем и поесть кашу.

Полевая кухня с горячим чаем и гречневой кашей с тушенкой.

Уважаемые читатели, а вы окунались в прорубь на Крещение? Если да, то каковы ваши ощущения и когда первый раз попробовали это? Пишите свои ответы в комментариях!

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