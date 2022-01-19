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Сосульки с крыш Калуги сбивают наемники

Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 19.01.2022 11:44 10 1514
Сосульки с крыш Калуги сбивают наемники

Одна из основных бед Калуги каждую зиму, а в эту в особенности – сосульки и наледь на крышах домов.

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ потребовал очистить крыши от них еще 14 января после того, как прогулялся по областному центру пешком.

Во вторник, 18 января, мы тоже решили посмотреть, в каком состоянии находятся крыши домов, и чистятся ли они управляющими компаниями и отправились на прогулку по дворам Калуги.

Свой маршрут мы спланировали, ориентируясь на расположение снегоуборочной техники, за которой можно следить на сайте горуправы в режиме онлайн.

Сделали это, чтобы заодно посмотреть, как чистятся улицы от снега и, действительно ли снегоуборочная техника появлялась там, где было указано на карте?

И вот какой маршрут у нас получился на момент его планирования: начали с улицы Поле Свободы, затем завернули во двор на улицу Карла Либкнехта, оттуда прошлись по улице Ленина, затем дошли до перекрестка улиц Тульской и Степана Разина.

На Поле Свободы возле домов № 20 и №24 сосульки свисают прямо над головами прохожих.

Свисающие ледяные наросты на Карла Либкнехта, 15а являются прямой угрозой для жизни пешеходов.

На этих улицах снегоуборочных машин утром вторника, 18 января, мы не встретили, однако проезжая часть была почищена, чего не скажешь о тротуарах. Однако на Ленина, 31 мы наткнулись на рабочих. Как выяснилось в ходе разговора, это частные работники, которых наняла одна из управляющих компаний Калуги, чтобы очистить крыши от наледи и снега.

Мужчины с лопатой принялись сбивать сосульки.

- Работаю в частной компании, - рассказывает рабочий Усман ЖАТАЕВ. - Стараемся каждый день убирать снег и сосульки. Не хватает людей. Городские службы не справляются с дорогами, а что говорить о крышах. Так что разные управляющие компании нанимают нас.

Сосульки сбиваем здесь каждый день, - продолжает Жатаев. - Была оттепель и из-за этого на крышах снег начинает таять, образуются сосульки. Сбиваем максимально быстро, чтобы никто из людей и ничье имущество не пострадали от этой напасти.

Прямо над водостоками на Ленина, 41 нависают огромные глыбы льда.

Дома на ул. Дзержинская, 15 и площадь Победы, 7 могут похвастаться гирляндой из сосулек.

На ул. Смоленской наледь выглядит живописно, но безопасным от этого она не становится.

Ближе к полудню на онлайн-карте отмечалось, что ведутся работы недалеко от КГУ на перекрестке улиц Степана Разина и Тульской. По прибытию на место никаких рабочих и техники мы также не застали. Проезжая часть была почищена, а вот тротуары не очень. Сосулек на крышах храма науки тоже не оказалось.

На Тульской, 6 свисают острые, как бритва, ледяные наросты.

Работа не волк, в лес не убежит.

Хоть возле КГУ никаких рабочих не оказалось, но нам удалось их встретить на других улицах.

На ул. Баумана, 52 и Космонавта Комарова, 33 рабочие очищали крыши от висячей наледи.

Правда, весь груз наледи и снега с крыш на себя приняли тротуары. Крыши-то почистили, а вот пешеходная часть превратилась в холмистую местность, которую калужане преодолевают по протоптанной тропинке.

Резюмируя наш поход, можно сделать вывод, что ничего за годы не изменилось. Если об автолюбителях научились заботиться хоть как-то, на пешеходов и их безопасность службам все еще наплевать.

Уважаемые читатели, а что творится под окнами и на крышах ваших домов? Присылайте фото в комментарии и не забывайте указывать адрес.

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Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 19.01.2022 11:44 10 1514
Тэги: благоустройство снег фоторепортаж
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