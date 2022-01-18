Опрос недели на улицах Калуги: какие поделки вы мастерили своими руками в детстве?

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День детских изобретений.

Пользуясь случаем, мы провели опрос калужан на улицах города.

Задавали вопрос: «А вы в детстве какие поделки делали? Занимаетесь ли рукоделием сейчас или всё это осталось в прошлом?»

Пенсионер Александр ТУЧА

- В детстве на уроках труда в младшей школе работали руками. На слесарке делали молотки, скворечники и кормушки из дерева. Использовали фанеру для этого.

Прошло уже целых 60 лет, как я школу закончил, но до сих пор все помню. Когда позволяет время, делаю фигурки из дерева вручную. Перед Новым годом вырезал тигра.

Сборщик микросхем Григорий ЛАТЫШЕВ

- В школьные годы на кружках делали вешалки из дерева и вырезали разные фигурки животных. Летом, когда заканчивалась учеба, начиналась продленка и ходил на кружки по резьбе.

На уроках труда табуретки мастерили, бывало парты всем классом делали. К концу школы увлекся электроникой и начал делать схемы и платы. Это в дальнейшем и определило мою профессию.

Если что-нибудь нужно починить, это запросто. Несмотря на то, что школу закончил 44 года назад, знания с тех времен еще теплятся.

Повар Фируза ТУЖУМАНОВА

- Во все времена девочки играли в куклы. В советские времена не все могли позволить покупать игрушки детям, поэтому мы делали их сами. В школе на уроках домоводства мы иногда шили куклы из льна, хлопка и синтетики.

Красавицы, которых я сама связала, дороги моему сердцу. Со школьных времен у меня еще остались парочка моих любимых.

На свой день рождения или иногда по настроению бывает шью кукол. У меня сейчас целая коллекция.

Разнорабочий Андрей ПОМАСКОВ

- В основном делал швабры и пистолеты из дерева. Я сам всем одноклассникам помогал. В лагерь, когда ездил на каникулы, очень много времени проводил за резьбой. Мне нравилось делать пистолеты и потом с ребятами мы играли в войнушку.

Сейчас, к сожалению, заниматься творчеством времени нет. Работа, дом и семья.

Мастер строительных работ Дмитрий ПЕРМИНОВ

- Делал игрушки из надувных шариков. Иногда складывал животных оригами и клеил папье-маше из бумаги. На данный момент времени поделками не занимаюсь. Времени и желания особого нет.

Калужанка Ирина

- Я 40 лет проработала в санатории «Калуга-Бор», там мы с ребятами постоянно занимались поделками. Делали и красили аквариумы из картона. Вырезали отверстия под стекла и заливали водой. Потом пускали туда рыбок.

Еще лепили разные поделки из пластилина. На подоконниках у нас стояли самодельные горшки для цветов. Перед Новым годом делали самодельные елочки, а на окна и шторы клеили вырезанные снежинки из бумаги.

Я уже давно на пенсии и поэтому сейчас ничем подобным не занимаюсь. Иногда ко мне заходят ребята, которых я учила. И мы вместе за чашкой чая ностальгируем.

Радиомеханик Анатолий ШВЕНГЛЕР

- Я собирал маленькие радиоприемники, с детства этим занимался. Еще я занимаюсь выжиганием по дереву, рисую хорошо. Со всем этим я познакомился еще в школе на разных кружках.

Мои деревянные произведения даже на выставку отправляли. Кроме радио, собирал еще водонагреватели и машинки с электродвигателем, которые не надо за веревочку тащить.

Еще со школы решил превратить увлечение в работу. Каждый день имею дело с платами и электрическими схемами. Поэтому дома хочется уже отдохнуть.

Студент первого курса Михаил БАКАЕВ

- Мы с сестрой делали на новогодний конкурс тигра из оранжевых шариков. Надували насосом и обматывали друг с другом, затем перманентным маркером рисовали мордочку и полоски.

Сейчас учебы много, поэтому поделками не занимаюсь. В начальной школе начал заниматься выжиганием по дереву. Пару раз мои работы даже отправляли на выставку.

Пенсионерка Наталья ГОЛУЗОВА

- Самая запоминающаяся поделка - это самодельный Дед Мороз. Он высокий, метр в высоту. Халат ему сделали из папиросной бумаги.

На верхушку елки на Новый год вместо звезды повесили мухомор из туалетной бумаги и ваты. На окнах клеили самодельные звездочки, которые разукрашивали гуашевыми красками.

Сейчас не так часто что-то мастерим. В нынешнее время можно все легко купить для поделок, а раньше по-другому ситуация с этими делами складывалась. Приходилось все мастерить и клеить из бытовых вещей.

Замдиректора магазина Иван КИРЕЛЕНКО

- Я делал радиоуправляемые самолеты из дерева, которые потом отправляли в детский дом сиротам. Они с газовым двигателем, поэтому могли летать.

Во время учебы, у нас существовало волонтерское движение. Одно из направлений, как раз касалось помощи детям-сиротам. Все материалы для поделок нам предоставляли. Сейчас уже этим не занимаюсь, много работы.

Уважаемые читатели, а какие самые интересные и запоминающиеся поделки делали вы? Пишите свои ответы в комментариях.

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