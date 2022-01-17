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Волейболисты из «Обнинска» уступили «Дагестану» и дважды победили команду из Чечни

Николай Егоров
Опубликовано: 17.01.2022 21:00 0 1218
Волейболисты из «Обнинска» уступили «Дагестану» и дважды победили команду из Чечни

Волейбольный клуб, который проводит дебютный сезон в профессиональном волейболе, ведет борьбу за первое место в Высшей лиге «Б» чемпионата России. Турнир подошел уже к своему экватору. Поединки пятого тура состоялись в Майкопе и Махачкале.

Но именно к встречам в столице Дагестана было приковано внимание болельщиков из Калужской области.

Клуб «Обнинск» гостил в Махачкале. Подопечным Сергея Киндинова предстояло провести сразу четыре поединка. 

Молодой Грозный

Правда, встречи со второй командой клуба «Грозный» не предвещали никаких трудностей для представителей Калужской области. Уж слишком велика разница в классе на данный момент между этими двумя командами. 

Чеченский клуб привез в Махачкалу крайне молодежный состав. Поэтому для тренеров «Обнинска» выдалась замечательная возможность проверить в деле ближайший резерв. На площадку вышли те волейболисты, которые получают не так много игрового времени по ходу сезона.

Молодежь из Калужской области не ударила в грязь лицом. В обоих матчах наши волейболисты с легкостью разобрались с «Грозным-2». Особенно впечатлил счет в третьей партии второго матча. 25:6 – обычно во взрослом мужском волейболе таких цифр на табло не увидишь.

Опытный «Дагестан»

- 7 очков – это не тот результат, на который мы рассчитывали в Махачкале. У нас главная задача стояла на матчи с «Дагестаном». Все-таки «Грозный-2» играет молодежным составом, - рассказал после завершения пятого тура капитан ВК «Обнинск» Никита САВОСТЬЯНОВ.

Действительно, главное испытание волейболистов из Калужской области ждало в матчах с хозяевами площадки.

«Дагестан» до домашнего тура не уступил ни в одном из поединков. Команда обладает сильным подбором волейболистов, некоторые из которых имеют большой опыт выступления на более высоком уровне. Да и домашний зал должен был сыграть за махачкалинцев. Болельщиков на матчах «Дагестана» собиралось немного, но сами большие размеры спортивного сооружения для того же «Обнинска» были непривычны.

«Обнинск» уступил в пятом сете.

Вот так завершился первый матч «Дагестана» и «Обнинска». После двух часов игры, лишь в пятом сете. Заключительная партия, как это часто бывает, больше была похожа на лотерею. И в этом розыгрыше выиграл «Дагестан» - 3:2.

- Нам противостоял клуб «Дагестан», который до матчей с нами вообще ни одного сета никому не уступил. С такими южными командами всегда сложно играть в гостях, - рассказал игрок ВК «Обнинск» Герман СНЕГИРЕВ. – Действовали мы достаточно неплохо, за исключением своих доигровочных мячей. Мы не смогли реализовать свои вторые шансы. В Обнинске уже будем подтягивать этот компонент игры.

Во втором матче с «Дагестаном» нашим волейболистам не удалось навязать свой волейбол хозяевам площадки. Даже несмотря на отсутствие у махачкалинцев основного диагонального. В итоге «Обнинск» уступил со счетом 1:3.

Комментарий Германа Снегирева после поражения в Махачкале.

Вторая часть сезона

В пятом туре «Обнинск» набрал семь очков. Этого хватило, чтобы сохранить лидерство в чемпионате. Хотя у «Дагестана» несколько матчей есть в запасе.Основные события в турнире произойдут уже во второй части турнира. В шестом туре «Обнинск» сыграет на домашней площадке. Соперники все те же. С «Грозным-2» подопечные Сергея Киндинова должны разбираться легко. Но и «Дагестан» необходимо обыгрывать дважды. Иначе бороться за первое место, которое дает право в следующем сезоне выступить в Высшей лиги «А», будет сложно.

Турнирная таблица Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу.

Помочь своей команде смогут болельщики «Обнинска». Правда, в каком количестве они будут допущены на трибуны с 3 по 6 февраля, пока неизвестно.

- Мы очень хотели бы. Чтобы зал был полный на наших матчах в Обнинске, - подытожил главный тренер ВК «Обнинск» Сергей КИНДИНОВ. – Болельщики, конечно, придадут дополнительные силы для наших волейболистов. Мы не сомневаемся, что они поддержат нас. Но все сейчас зависит от условий проведения домашнего тура. 

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Николай Егоров
Опубликовано: 17.01.2022 21:00 0 1218
Тэги: спорт волейбол обнинск дагестан чечня
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