Дети науки. Калужане создают роботов и брелоки на 3D-принтере в 11 лет

17 января по всему миру празднуется День детских изобретений. Эта дата выбрана неслучайно. 17 января 1706 года на свет появился американский политик Бенджамин Франклин – создатель плавательных ласт. Бенджамин уже с малых лет подавал большие надежды, праздник решили приурочить именно к его дню рождения.

В преддверии этой негромкой даты мы встретились с калужскими школьниками, посвятившими свое детство и юность наукам.

Ребята обучаются в детском технопарке «Кванториум» на Салтыкова-Щедрина, 66 и в «Кванториуме» школы №25 на Малинниках.

Кванториум – это бесплатная школа мышления, целью которой является создание и развитие системы современных инновационных площадок. Здесь под руководством профессионалов развивают свой интеллект дети и подростки.

Первые «Кванториумы» появились не так давно. В 2015 году их открыли в Набережных Челнах, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. С каждым годов развитие федеральной сети набирает обороты. В 2021 году на территории России зарегистрировано уже 110 детских технопарков в 76 субъектах.

Вот что дети и их кураторы рассказали нам о научной деятельности.

По словам куратора «Кванториума» школы №25 Елены АСТАХОВОЙ, он открылся там совсем недавно, 1 сентября прошлого года. Здесь занимается 224 ребенка.

– Есть два основных направления – технологическое и естественно-научное, – говорит Астахова. – Технологическое подразумевает Гео/Аэро, школу инженерного мастерства, робототехнику для разных возрастов (3-5 классы), начиная с третьего класса, графический дизайн, программирование. Естественно-научное – физику (5-6 классы), химию (8-9 классы) и биологию. По словам Елены Александровой, ребята постарше тянутся к программированию.

Артем ЯНЕНКОВ, 11 лет.

– Сначала я даже не понимал значения слова «Кванториум», пришел наугад, – делится воспоминаниями Артем. – Думал, что какой-то обычный школьный кружок, но даже предположить не мог, что это связано с 3D-принтерами и 3D-моделированием. В первый день ничего не понял. Но дальше понеслась! Пришла ясность.

На первом занятии было человек пять, потом я завлек ребят из моего класса.

Занятия на 3D-принтерах проходят так: сначала моделируем на ноутбуках, потом вносим данные в программу, через которую можно запустить в печать.

Я бы хотел создать что-то огромное. Может, конструктор, может, роботов. На 3D-принтере можно напечатать абсолютно все! От брелока до машины.

Однажды мы ходили с ребятами на речку, и там от камеры GoPro потерялся штифт. Я и подумал, почему бы не напечатать его на 3D-принтере? И я это сделал. Штифт идеально подошел.

Брелоки, сделанные на 3D-принтере в кружке «Школа инженерного мастерства».

Вова БОРДОНОСОВ, 11 лет.

– Рассказала о «Кванториуме» мне подружка-одноклассница, – отмечает Вова. – Правда, сама она уже перестала заниматься тут. На инженерию мама предлагала, не захотел, подумал, не мое. Рассказали, что на робототехнике клево. Сходил – попробовал – понравилось! Мы делаем роботов. Пока только учимся. Когда вырастем, будем создавать настоящих.

Сейчас работаю над подъемным краном из металла. Где добыть металл? У моего дедушки дома!

Дима ФЕДЮШКИН, 11 лет.

– Наша учительница отправила маме предложение о дополнительных занятиях здесь. Мы с мамой посовещались и выбрали инженерику и робототехнику. Теперь хочу с этим связать свою жизнь, – говорит 11-летний Дима Федюшкин. – Люблю точные науки. Особенно математику.

Я уверен, чтобы по-настоящему стать успешным, нужно самостоятельно добывать как можно больше знаний, помимо основных занятий. Тогда будет результат.

Вова Бордоносов и Дима Федюшкин со своей работой – подъёмным механизмом.

Подъёмный механизм.

Алиса Органова, 15 лет.

– Увидев технику, мы очень удивились. «Кванториум» позволяет делать больше, чем это возможно на уроке. Разные эксперименты проводим. Крайний раз смотрели реакции нейтрализации, обмена, сравнивали, где выпадает осадок, где газ выделяется, где цвет меняется, – рассказывает 15-летняя Алиса Органова. – Я хожу на химию. Преподает тот же учитель, который ведет предмет в рамках школьной программы. По этому предмету у меня, конечно, «пятерка». После школы пока не могу сказать точно, куда пойду. Но тянет в экономику. В этой сфере чувствую себя спокойно.

Робототехника – это очень интересно, столько возможностей! Разные конструкторы, роботы, которых не увидишь в обычной жизни. На занятиях, кстати, бесплатных, можно это все видеть, трогать, создавать!

Артемий БАЖЕНЕВСКИЙ, 11 лет.

– Предложила мама, узнав на сайте школы, – объясняет Артемий Баженевский. – Из разных направлений я выбрал робототехнику и биологию для начинающих. Бывают, конечно, сложности, но схватываю быстро. Присоединился к ребятам спустя три дня после открытия. В будущем очень хочу стать археологом.

Артемий уже 3 года поддерживает своими силами акцию «Добрые крышечки».

– Это сердце крышечек. Мы собираем крышки от сока, молока, воды, – объясняет школьник. – Далее с мамой отвозим их в пункт приема. Оттуда уже их отправляют на завод для переработки. За это волонтеры могут получить большую сумму, на которую удастся купить ребенку-инвалиду коляску.

– В марте будем самовыдвиженцами и представим проект на всероссийском уровне, – присоединяется к разговору классный руководитель Елена Александровна.

Мальчик с мамой постарался привлечь внимание к этому благому делу еще и собственным видеороликом.

Юлия Коновалова, 15 лет.

Про «Кванториум» Юля узнала еще весной 2021 года.

– Летом мы помогали собирать несколько роботов для показа. В сентябре зарегистрировалась на платформе, – рассказывает Юлия. – Сначала не хотела из-за занятости современными танцами. То, что могло заинтересовать, не подходило по возрасту – либо слишком детское, либо 10-11 класс. В итоге зацепилась за Гео/Аэро.

Так как мы летаем на беспилотниках, начали изучать устройство квадрокоптера. Далее начали собирать. В тесте писали все, что знаем о квадрокоптере, для допуска к полетам. Кто-то пересдавал. Мне удалось сдать с первого.

На полетах включали и на небольшую дистанцию запускали в кабинете.

– У нас недалеко аэропорт находится, – продолжает Юлия. – По радарам у них высвечивалось, что что-то летает, когда второй беспилотный аппарат запускали. Нам звонили и просили прекратить. Они же не знают, что в кабинете. Квадрокоптеры, кстати, зарегистрированы.

В актовом зале мы проходили уже усложненные дистанции.

Дима Молчанов, 15 лет.

– Из множества вариантов я выбрал все. За исключением биологии. Мозги в кучу не смешиваются, умудряюсь совмещать с учебой, футболом и даже театральным искусством. В ближайшем будущем хочу связать жизнь с калужской Бауманкой, а в дальнейшем – делать открытия.

Попрощавшись с 25 школой, мы отправились во второй «Кванториум», который располагается на улице Салтыкова-Щедрина, 66.

Методист по направлению аэрокосмической инженерии в детском технопарке Ирина ВАСИЛЬЦОВА рассказывает, что у них имеются такие направления, как автоквантум, геоквантум, робоквантум, айтиквантум, аэроквантум, космоквантум и отдельный цех, отведенный под хай-тек.

Школьники достаточно быстро осваивают работу на 3D-принтерах, печать на них. Они самостоятельно способны изучить сложный материал, соизмеримый с выполнением курсовой работы студента вуза.

– Конкурсы в «Кванториуме» выбираем сложные, по уровню нашей заинтересованности в них. Участие растягивается на несколько месяцев, – говорит Васильцова. – В приоритетах – ракетостроительный чемпионат «Реактивное движение» и чемпионат образовательного проекта «Воздушно-инженерная школа CanSat России».

3D-котик...

...который на самом деле не просто котик.

Ангелина МОКРЕЦОВА, 15 лет.

– Я переехала в Калугу, попала в инженерный класс 45-ой школы, обучение в котором требует дополнительных занятий на каком-либо техническом направлении, – объясняет девушка. – Так я и попала сюда в марте 2021 года.

Сначала выбор пал на физику. Потом я заинтересовалась разработкой аппарата CanSat. Can – банка, Sat (сокращение от satellite) – спутник.

Организаторы НИИЯФ МГУ нам дают техническое задание.

Спутник поднимается на ракете-носителе примерно на 700 метров, выпадает из-под обтекателя и опускается на системе спасения, выполняя определенную задачу – исследование атмосферных параметров. Это распределение температуры и давления, высоты, а также определение этапов полета аппарата от момента старта до приземления по аксителеметрометру. Также у него есть дополнительные задачи. Их продумываем сами, опираясь на свою миссию, которую также определяем самостоятельно.

Занятия выстраиваются следующим образом: вторник, четверг – после школы, суббота – с 9 утра и до упора, примерно в 15-17 часов заканчиваем. Дома смотрю лекции на образовательных порталах.

Помимо науки, 5 лет занимаюсь дзюдо. Моей высшей наградой стала «бронза» на всероссийских соревнованиях.

Я хочу связать жизнь с космосом, поступить на военно-космическое направление. Университет пока присматриваю. От спорта тоже отказываться не собираюсь.

Иван Серёгин, 15 лет.

– Здесь я уже 3 года. Изначально ракетомоделированием занимался, сейчас увлечён созданием моделей действующих аппаратов.

В свободное время, если так можно сказать, отдаю предпочтение не художественным фильмам, а научным. Недавно углублялся в тему аппаратов-вояджеров. Они спускались в 70-е годы. Вояджер №1 исследовал Юпитер и Сатурн, потом улетал дальше, №2 – только Юпитер. С одним связь утратили, а вот второй до сих пор в действии.

– Дети способны самостоятельно изучить сложный материал, который проходят третьекурсники в вузах, – подчеркивает руководитель Ирина Васильцова. – С нуля Иван сделал конструкцию аппарата в прошлом году, когда мы первый раз опробовали свои силы на чемпионате. Еще в 8-ом классе.

Есть в 3D-моделировании такая графическая программа «Компас» – это для взрослых. Ему было тяжело. Я точно знаю, что он ночами сидел и создавал конструкцию. Понятное дело, что с первого раза есть шороховатости. Всему своё время.

Когда Ваня работает со взрослыми мужчинами-инженерами, они понимают друг друга с полуслова, разговаривают на своем языке, который никому непонятен.

И Ангелина, и Иван занимаются программированием с нуля. Вся техническая документация на английском языке. Хочешь не хочешь, без этого никак.

Спутник CanSat. Регулярная лига.

Формирование soft-компетенций у учащихся космоквантума.

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