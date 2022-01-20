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Калужанка Любовь Самощенкова «вживляет» в шкатулки любые рисунки и раскрывает тайны декорирования

Татьяна Светлова
Опубликовано: 20.01.2022 10:00 0 366
Калужанка Любовь Самощенкова «вживляет» в шкатулки любые рисунки и раскрывает тайны декорирования

На прошлой неделе в Доме мастеров открылась выставка «Искусство декорирования».

Здесь на полочках в витринах - эксклюзивные вещи, которые сделала калужанка Любовь САМОЩЕНКОВА: шкатулки, салфетницы в винтажном стиле, расписанные вручную фужеры и тарелки.

Привезла мастер их из своего дома. И это вещи, которым она пользуется в повседневной жизни.

Шкатулок у Любови Ивановны дома много, и все - разные.

- У меня дома ещё много чего задекорировано, что нельзя принести: люстры старый деревянный бабушкин комод, - говорит Любовь Ивановна. – Мы построили дом в Колюпаново. И хочется, чтобы в нём было красиво, уютно, и чтобы вещи были необычные, каких ни у кого нет. Например, есть прялки задекорированные.

У одной знакомой дом в Тульском районе, там на чердаке она нашла прялку, и мне привезла. Прялка была в жутком состоянии: пыль, грязь. Я её отчистила, задекорировала. Сделала из неё подставку под цветы.  Есть задекорированная зингеровская швейная машинка, старая, но в рабочем состоянии. И не всё ещё дома задекорировала, ещё есть идеи.   

Работает мастерица со сложными техниками, например вживляет рисунок на деревянную поверхность.

Всё началось с декупажа

Любовь Самощенкова всю жизнь проработала в милиции – инженером по охранной сигнализации, потом была завхозом на одном из калужских предприятий. А творить начала 13 лет назад вместе с внучкой Настей, которой тогда было пять лет. Увлеклись модным в то время декупажем.

- Приклеивали салфеточки с рисунком, - объясняет мастерица. – Делали для себя, и хорошо получалось, я даже проводила мастер-классы. А потом поняла, что это слишком примитивная, тупая работа. Стала усложнять, использовать «вживление». Это - обратный декупаж. «Вживленная» картинка.

Маленькую шкатулку для пуговиц Любовь Самощенкова сделала для своей дочери. которая любит шить.  

- На простой офисной бумаге распечатываю картинку, и обратной стороной специальным методом приклеиваю её на шкатулку. То есть вверху – белая бумага. И этот белый слой вымачиваю так, что вся бумага аккуратно снимается, на шкатулке остаётся только краска. Очень тонкая работа. Надо сделать так, чтобы ни одной дырочки не было. Но это - навык, со временем приходит.

Творческая семья

Любовь Ивановна не любит повторяться и использует разные техники: вживление, состаривание, поинт-поинт (точечная роспись), пластику, роспись по стеклу. В ход идут пуговицы, шпатлевка, лак по паркету.

- Главное не переборщить и вовремя остановиться, - улыбается мастерица. –Но у меня дома есть цензура. Дочка подходит говорит: «Всё, мама, дальше уже не нужно».

Это техника - поинт-поинт. Мастерица говорит, что здесь, если присмотреться, нет ни одной сплошной линии, только точки. А вот такие кружева получаются!

- Делаю вещи под интерьер комнат. У дочери в комнате тёмные цвета, используется камень, ей сделала подходящую шкатулку с лепниной, золотом, под старину. Потому что хочется, чтобы это не просто шкатулка была, а почеркнуть, что для драгоценностей.

У меня в комнате стиль прованс, там – светлые пастельные тона, цветочные орнаменты.

У внучки - более современный стиль. Ей сделала шкатулку для хранения канцелярских принадлежностей, под малахит. С виду кажется, что она - тяжеля, каменная, а берёшь в руки – лёгкая, деревянная. Ну и фужеры задекорировала. Красное вино в них смотрится красиво.

По праздникам семья Любови Ивановны ставит на стол вот такие фужеры.

Расписать целый комплект - серьёзная и долгая работа.

Семья у Любови Ивановны тоже творческая.

- Дочь с отличием закончила художественную школу. Она любит шить, шьет красивых кукол. А внучке сейчас 19 лет. Она тоже с отличием закончила художественную школу, хорошо рисует, лепит. Поступила в архитектурный институт, в рейтинге на бюджет была первой.

Не для продажи

Все работы Любовь Самощенкова делает на простом, чистом стекле, а для шкатулок заказывает деревянные заготовки. Раньше свои работы продавала, но штамповка её раздражает. В свое время столько кухонных досок сделала, что теперь смотреть на них не может. Сейчас полностью ушла в творчество, и делает всё только для своей семьи.   

Эта шкатулка стоит в комнате дочери Любови Ивановны. 

- Как-то ради интереса попробовала отнести шкатулку в магазин, не собиралась её продавать, - поделилась Любовь Ивановна. - Ни один магазин не взял, сказали: «Мы в Калуге её не продадим». А работы над каждой вещью много. И каждая по-своему мне дорога.     

Мастерицу с открытием выставки поздравила заместитель директора Дома мастеров Наталья РАЗОРЁНОВА.

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Работы Любови Самощенковой можно будет увидеть в Доме мастеров до 27 января.

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Татьяна Светлова
Опубликовано: 20.01.2022 10:00 0 366
Тэги: общество искусство увлечения
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