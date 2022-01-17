Почему городская управа Калуги подготовила к сносу 96 гаражей

Как мы уже писали, городские власти опубликовали список адресов, по которым будут сносить более сотни гаражей. Львиная их часть расположена у домов 29-35 по улице Валентины Никитиной.

Их владельцам необходимо до 20 января самостоятельно демонтировать свои гаражи и сообщить о проделанной работе в отдел по контролю за землепользованием комитета земельных отношений управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Приговор «под снос» получили 96 строений. Их признали незаконными постройками. Это практически целый гаражный кооператив и мы отправились в микрорайон Малинники, чтобы своими глазами оценить масштаб будущего сноса, и посмотреть о каких строениях идет речь.

Дайте земли

Первые гаражи нестройным рядом тянутся вдоль дороги и примыкают к железобетонному забору. На некоторых явно обитаемых строениях висят уведомления о демонтаже.

Напротив одного из гаражей, ближе к жилому дому, стоит заведенный кроссовер. Подхожу и интересуюсь у женщины-водителя, знает ли она кого-то из собственников гаражей?

— Нет, не знаю никого, а что вам нужно? — настороженно спрашивает она.

Когда представилась и спросила, что же собственники думают о постановлении, собеседница смягчилась и разговорилась, однако называть свое имя категорически отказалась.

— Желание собственников, я думаю все согласятся, чтобы дали выкупить землю и оставить нам наши гаражи, а старые развалюхи убрать, - говорит женщина. - Когда гараж нормальный, то владелец отвечает за все: вокруг почищено, покрашено. Если гаражи снесут, то все машины поставят здесь, у дома. Это будет еще хуже. А в гараже они никому не мешают, не дымят. Я не знаю кому, правда, помешали эти гаражи. Ведь эта территория вообще никуда не прилегает. Город говорит: убрать, удалить! Дали бы возможность людям все оформить. А что можно за отведенное время сделать? Ни продать, ни убрать, — морозы, снег кругом.

Со стародавних времен

Пока моя собеседница говорит, к нам подходит женщина пенсионного возраста. Интересуется, не о гаражах ли мы тут ведем речь?

Знакомлюсь с Лидией Яковлевной и прошу поделиться своим мнением по поводу предстоящего сноса:

— Кому они мешают? – говорит женщина. - А вот снесут, бурьян здесь будет. Люди идут, мешок бросят, а я подбираю и несу. Вот там уже убрали гаражи раньше — и бурьяном все поросло. А если город там что строить будет, ну так хотя бы до весны дали время. Куда сейчас? Снега полно. Невозможно до 20 января здесь ничего сделать.

Лидия Яковлевна живет в этом районе много лет. Помнит те времена, когда дома на улице Валентины Никитиной еще были казармами, и их переделывали в квартиры.

— Мы еще при Советском Союзе приехали, квартиру и сарай вместе купили. Теперь сноси-выноси. Куда это все? Там и банки, и все лежит. Сын не со мной живет. Как все выносить-то, да еще по снегу?

- Соседи, у них гараж дальше, в прошлом году больше ста тысяч на его отделку потратили, — Лидия Яковлевна указывает на высокий металлический гараж, который сразу видно, что сделан основательно. — И вот только обновили — а тут все сносить! Сын другой соседки здесь оставляет автомобиль. Он в командировках месяцами, где-то в «структуре» работает, пока на заданиях — ставит машину в гараж, чтоб в сохранности была. Не во дворе же держать!

Идем дальше. Я поглядываю, чтобы мой экскурсовод не поскользнулась на колее, оставленной машинами. Пока идем, смотрю по сторонам. Заброшенные и утонувшие в сугробах гаражи чередуются с ухоженными «долгожителями». Дорога расходится, мы поворачиваем вправо.

— Пойдем, покажу как тут соседи себе все сделали, — Лидия Яковлевна окончательно вжилась в роль гида. Иду за ней и вскоре оказываемся на расчищенной площадке, где стоят пять крепких строений. Территория перекрыта тросом, чтобы посторонние не заезжали.

— Вот видишь площадка какая большая, и расчищено все, они тут следят за всем. Они и летом тут семьями собираются, и дети рядом играют. Убирают всегда, смотрят за местом.

С неутомимой Лидией Яковлевной мы обошли, кажется, все приговоренные к сносу постройки. Она бы еще долго рассказывала о том, как важны для жителей их гаражи, но сильный мороз все-таки вынудил нас завершить беседу.

Не дают узаконить

—Тем гаражам, которые власти хотят сносить, от 40 до 60 лет, - рассказывает нам местный житель, представившийся Анатолием. - Столько они там стоят, и никому дела не было. А новые гаражи никто и не ставит уже, боятся. Я пытался оформить все официально еще десять лет назад. И не я один, соседи тоже. Сказали нам, что нельзя узаконить, а потом еще и прицепились к тем людям, кто туда ходил. Довели просто. Если мешает городу — надо с людьми договариваться, предлагать что-то.

- Нельзя так поступать, как они, - продолжает калужанин. - В гаражах у людей все ценное лежит. У меня машина стоит, и не у меня одного. Снесут гаражи — и куда машины ставить? Дымить под окнами будут. А ведь собственники гаражей сами чистят дорогу, единственный заезд к домам. Когда были сплошные гаражи — ни мусора, ничего не было. А начали потихоньку убирать — заросло все.

- Если совесть позволяет — пусть сносят, - в сердцах бросает Анатолий. - Но в городской управе еще и время такое выбрали: морозы, снег. Как инвалиду расчищать все и выносить свои вещи? Ну хоть бы до лета время дали!

Местные не против

Все мои собеседники являются владельцами строений, подлежащих сносу, так что их интерес в сохранении построек очевиден. Объективности ради решаю выяснить мнения других жителей близлежащих домов .

— Честно говоря, я даже не знаю, чьи это гаражи, - говорит местный житель 45 лет, пожелавший сохранить свое имя в тайне. - Может, жителей того дома (указывает вперед). Там дальше были сараи, и у нас там когда-то был сарай, но они заброшены давно. А что касается гаражей — ну стоят и стоят. Строения, которые заброшенные, нужно снести, а которые в хорошем состоянии — ну кому они там мешают. Место это надо облагородить. Лучше бы там сухие деревья вырубили, чтобы людям не страшно было ходить.

— Я сам живу через линию, но, если разобраться, никакой дороги эти гаражи не преграждают, никому не мешают, - говорит пенсионер Владимир Васильевич.

А власти что?

Жители поделились номером телефона местной активитски, которая в свое время была старшей одного из домов в этом микрорайоне. В личной беседе она сказала, что гаражи точно снесут, потому что «город хочет там котельную строить».

С целью разобраться в ситуации мы связались с отделом по контролю за землепользованием городской управы и задали их сотруднику ряд вопросов.

— Уже назначена дата сноса гаражей?

— Пока еще конкретная дата не определена, все зависит от того, как будут проведены торги, определен подрядчик, который будет проводить данные работы. После заключения договора с этим подрядчиком начнут работы. Обо всех этих действиях мы будем информировать путем размещения уведомлений на объектах демонтажа.

— Почему их сносят?

— Потому что они размещены неправомерно, размещены на муниципальной земле. Есть постановление городского головы, в соответствии с которым и принято другое постановление о демонтаже.

— Что будет с участками после сноса? Они останутся пустыми?

— Нет, нет. Там планируется какое-то строительство, но точно не жилье, не многоэтажные дома. Скорее всего элементы инфраструктуры.

— Есть какие-то способы для жителей города избежать сноса своих построек и узаконить их?

— Эти постройки не получится узаконить, потому что сейчас участки под эти объекты не предоставляются, даже если гараж уже стоит. А всю интересующую вас информацию можете почерпнуть на сайте городской управы. Там есть специальный раздел «Гаражи и сараи».

В заключение

Многие гаражи по указанному адресу, конечно, брошены и выглядят опасно.

Ржавчина, покосившиеся стены, изрисованные баллончиками с краской, - из строений складываются лабиринты.

Помимо этого деревья и кустарники разрастаются во все стороны, отвоевывая все больше пространства у людей.

Да и сами жители согласны, что подобные строения нужно сносить, но при этом просят сохранить ухоженные, в которые люди вкладывают свои силы и средства.

Может быть, чиновникам следует подходить к решению таких проблем более взвешенно и продумано? Понятно, что снести все – самый простой путь, однако не верится, что невозможно было составить список того, что можно сохранить, собрать все эти постройки в одном месте и снести только то, что, действительно, требует сноса.

Для местных жителей это наверняка стало бы приемлемым выходом, а власть таким компромиссом заслужила бы их уважение. Вот только нужно ли ей оно?..

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