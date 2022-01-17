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Почему городская управа Калуги подготовила к сносу 96 гаражей

Автор: Ланита Стойловская
Опубликовано: 17.01.2022 10:28 5 1146
Почему городская управа Калуги подготовила к сносу 96 гаражей

Как мы уже писали, городские власти опубликовали список адресов, по которым будут сносить более сотни гаражей. Львиная их часть расположена у домов 29-35 по улице Валентины Никитиной.

Их владельцам необходимо до 20 января самостоятельно демонтировать свои гаражи и сообщить о проделанной работе в отдел по контролю за землепользованием комитета земельных отношений управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Приговор «под снос» получили 96 строений. Их признали незаконными постройками. Это практически целый гаражный кооператив и мы отправились в микрорайон Малинники, чтобы своими глазами оценить масштаб будущего сноса, и посмотреть о каких строениях идет речь.

Дайте земли

Первые гаражи нестройным рядом тянутся вдоль дороги и примыкают к железобетонному забору. На некоторых явно обитаемых строениях висят уведомления о демонтаже.

Напротив одного из гаражей, ближе к жилому дому, стоит заведенный кроссовер. Подхожу и интересуюсь у женщины-водителя, знает ли она кого-то из собственников гаражей?

— Нет, не знаю никого, а что вам нужно? — настороженно спрашивает она.

Когда представилась и спросила, что же собственники думают о постановлении, собеседница смягчилась и разговорилась, однако называть свое имя категорически отказалась.

— Желание собственников, я думаю все согласятся, чтобы дали выкупить землю и оставить нам наши гаражи, а старые развалюхи убрать, - говорит женщина. - Когда гараж нормальный, то владелец отвечает за все: вокруг почищено, покрашено. Если гаражи снесут, то все машины поставят здесь, у дома. Это будет еще хуже. А в гараже они никому не мешают, не дымят. Я не знаю кому, правда, помешали эти гаражи. Ведь эта территория вообще никуда не прилегает. Город говорит: убрать, удалить! Дали бы возможность людям все оформить. А что можно за отведенное время сделать? Ни продать, ни убрать, — морозы, снег кругом.

Со стародавних времен

Пока моя собеседница говорит, к нам подходит женщина пенсионного возраста. Интересуется, не о гаражах ли мы тут ведем речь?

Знакомлюсь с Лидией Яковлевной и прошу поделиться своим мнением по поводу предстоящего сноса:

— Кому они мешают? – говорит женщина. - А вот снесут, бурьян здесь будет. Люди идут, мешок бросят, а я подбираю и несу. Вот там уже убрали гаражи раньше — и бурьяном все поросло. А если город там что строить будет, ну так хотя бы до весны дали время. Куда сейчас? Снега полно. Невозможно до 20 января здесь ничего сделать.

Лидия Яковлевна живет в этом районе много лет. Помнит те времена, когда дома на улице Валентины Никитиной еще были казармами, и их переделывали в квартиры.

— Мы еще при Советском Союзе приехали, квартиру и сарай вместе купили. Теперь сноси-выноси. Куда это все? Там и банки, и все лежит. Сын не со мной живет. Как все выносить-то, да еще по снегу?

- Соседи, у них гараж дальше, в прошлом году больше ста тысяч на его отделку потратили, — Лидия Яковлевна указывает на высокий металлический гараж, который сразу видно, что сделан основательно. — И вот только обновили — а тут все сносить! Сын другой соседки здесь оставляет автомобиль. Он в командировках месяцами, где-то в «структуре» работает, пока на заданиях — ставит машину в гараж, чтоб в сохранности была. Не во дворе же держать!

Идем дальше. Я поглядываю, чтобы мой экскурсовод не поскользнулась на колее, оставленной машинами. Пока идем, смотрю по сторонам. Заброшенные и утонувшие в сугробах гаражи чередуются с ухоженными «долгожителями». Дорога расходится, мы поворачиваем вправо.

— Пойдем, покажу как тут соседи себе все сделали, — Лидия Яковлевна окончательно вжилась в роль гида. Иду за ней и вскоре оказываемся на расчищенной площадке, где стоят пять крепких строений. Территория перекрыта тросом, чтобы посторонние не заезжали.

— Вот видишь площадка какая большая, и расчищено все, они тут следят за всем. Они и летом тут семьями собираются, и дети рядом играют. Убирают всегда, смотрят за местом.

С неутомимой Лидией Яковлевной мы обошли, кажется, все приговоренные к сносу постройки. Она бы еще долго рассказывала о том, как важны для жителей их гаражи, но сильный мороз все-таки вынудил нас завершить беседу.

Не дают узаконить

—Тем гаражам, которые власти хотят сносить, от 40 до 60 лет, - рассказывает нам местный житель, представившийся Анатолием. - Столько они там стоят, и никому дела не было. А новые гаражи никто и не ставит уже, боятся. Я пытался оформить все официально еще десять лет назад. И не я один, соседи тоже. Сказали нам, что нельзя узаконить, а потом еще и прицепились к тем людям, кто туда ходил. Довели просто. Если мешает городу — надо с людьми договариваться, предлагать что-то.

- Нельзя так поступать, как они, - продолжает калужанин. - В гаражах у людей все ценное лежит. У меня машина стоит, и не у меня одного. Снесут гаражи — и куда машины ставить? Дымить под окнами будут. А ведь собственники гаражей сами чистят дорогу, единственный заезд к домам. Когда были сплошные гаражи — ни мусора, ничего не было. А начали потихоньку убирать — заросло все.

- Если совесть позволяет — пусть сносят, - в сердцах бросает Анатолий. - Но в городской управе еще и время такое выбрали: морозы, снег. Как инвалиду расчищать все и выносить свои вещи? Ну хоть бы до лета время дали!

Местные не против

Все мои собеседники являются владельцами строений, подлежащих сносу, так что их интерес в сохранении построек очевиден. Объективности ради решаю выяснить мнения других жителей близлежащих домов .

— Честно говоря, я даже не знаю, чьи это гаражи, - говорит местный житель 45 лет, пожелавший сохранить свое имя в тайне. - Может, жителей того дома (указывает вперед). Там дальше были сараи, и у нас там когда-то был сарай, но они заброшены давно. А что касается гаражей — ну стоят и стоят. Строения, которые заброшенные, нужно снести, а которые в хорошем состоянии — ну кому они там мешают. Место это надо облагородить. Лучше бы там сухие деревья вырубили, чтобы людям не страшно было ходить. 

— Я сам живу через линию, но, если разобраться, никакой дороги эти гаражи не преграждают, никому не мешают, - говорит пенсионер Владимир Васильевич.

А власти что?

Жители поделились номером телефона местной активитски, которая в свое время была старшей одного из домов в этом микрорайоне. В личной беседе она сказала, что гаражи точно снесут, потому что «город хочет там котельную строить».

С целью разобраться в ситуации мы связались с отделом по контролю за землепользованием городской управы и задали их сотруднику ряд вопросов.

— Уже назначена дата сноса гаражей?

Пока еще конкретная дата не определена, все зависит от того, как будут проведены торги, определен подрядчик, который будет проводить данные работы. После заключения договора с этим подрядчиком начнут работы. Обо всех этих действиях мы будем информировать путем размещения уведомлений на объектах демонтажа.

Почему их сносят?

Потому что они размещены неправомерно, размещены на муниципальной земле. Есть постановление городского головы, в соответствии с которым и принято другое постановление о демонтаже.

Что будет с участками после сноса? Они останутся пустыми?

Нет, нет. Там планируется какое-то строительство, но точно не жилье, не многоэтажные дома. Скорее всего элементы инфраструктуры.

Есть какие-то способы для жителей города избежать сноса своих построек и узаконить их?

Эти постройки не получится узаконить, потому что сейчас участки под эти объекты не предоставляются, даже если гараж уже стоит. А всю интересующую вас информацию можете почерпнуть на сайте городской управы. Там есть специальный раздел «Гаражи и сараи».

В заключение

Многие гаражи по указанному адресу, конечно, брошены и выглядят опасно.

Ржавчина, покосившиеся стены, изрисованные баллончиками с краской, - из строений складываются лабиринты.

Помимо этого деревья и кустарники разрастаются во все стороны, отвоевывая все больше пространства у людей.

Да и сами жители согласны, что подобные строения нужно сносить, но при этом просят сохранить ухоженные, в которые люди вкладывают свои силы и средства.

Может быть, чиновникам следует подходить к решению таких проблем более взвешенно и продумано? Понятно, что снести все – самый простой путь, однако не верится, что невозможно было составить список того, что можно сохранить, собрать все эти постройки в одном месте и снести только то, что, действительно, требует сноса.

Для местных жителей это наверняка стало бы приемлемым выходом, а власть таким компромиссом заслужила бы их уважение. Вот только нужно ли ей оно?..

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Автор: Ланита Стойловская
Опубликовано: 17.01.2022 10:28 5 1146
Тэги: гаражи снос
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