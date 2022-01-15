Три жителя Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки три человека скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1260, сообщили в субботу, 15 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 139 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 66 841.

За последние сутки в нашем регионе 98 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 62 726 калужан.

По всей России выявлены за сутки 27 179 случаев коронавируса. За весь период - 10 774 304. Выписаны за сутки – 26 584, за весь период – 9 835 884.

За последние сутки в стране от ковида умерли 723 человека, за все время – 320 634.

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