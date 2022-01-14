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В Калуге объявился снегоуборщик, который тайно почистил улицу Королева и уничтожил цветник

Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 14.01.2022 16:15 16 3485
В Калуге объявился снегоуборщик, который тайно почистил улицу Королева и уничтожил цветник

На этой неделе в нашу редакцию обратилась калужанка Инесса ГЛАГОЛЕВА. Она пожаловалась на коммунальщиков, убирающих снег с улиц. 

В один из дней, по словам женщины, она вернулась в свой дом на улице Королева, что у сквера Циолковского, и увидела развороченный цветник и следы снегоуборочной машины.

Как считает женщина, это снегоуборщик, сгребая снег с тротуара, задел его и разворотил.

- Все произошло в понедельник, 10 января, в период с 19:00 до 20:00, - говорит бывший педагог с 20-летним стажем Инесса Глаголева. - Меня в этот период дома не было и о случившемся рассказала моя подруга. Они накидали снега и потом все снесли автогрейдером. Разрешение на установку цветника я получила от горхозяйства три года назад, однако никаких документов, к сожалению, не сохранилось.

- Я сделала цветник за свой счет, - сокрушается Инесса Викторовна. - Сама привезла грунт и саженцы. Ежегодно старалась и поливала цветы. Раньше были длинные и красивые растения, а сейчас тонкие и оголенные. Теперь все придется восстанавливать с нуля.

Следы от техники. 

Все, что осталось от некогда рукотворного цветника.

История хоть и частная, но печальная. Из серии одной рукой лечат, другой калечат. Мы решили выяснить, как же так получилось, что, делая вроде бы правильное дело – очищая город от последствий дикого снегопада – коммунальщики напортачили и уничтожили труд пенсионерки, в который она вложила душу. 

Кто виноват и что делать? Задались мы известными вопросами и попытались выяснить, помогут ли службы калужанке восстановить цветник.

Но внезапно для нас вроде бы обыденное и плевое дело обернулось удивительными чудесами.

- В период времени с 19:00 до 20:00 в понедельник, 10 января, никаких уборочных работ в том месте нами не проводилось, - сказал заместитель директора МБУ «СМЭУ» Сергей БУЙНОВ, к которому мы обратились, пытаясь выяснить, кто виновен в беде Инессы Глаголевой.

В «Калугаблагоустройстве» и Управлении городского хозяйства горуправы Калуги тоже только развели руками. Кто убирал снег на данной территории, они не в курсе.

Похоже, в Калуге объявился таинственный коммунальный супергерой, который втайне от властей очищает город от снега, попутно уничтожая цветники пенсионерок!

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Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 14.01.2022 16:15 16 3485
Тэги: общество
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