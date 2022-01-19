История Калуги: на Крещение калужане изгоняли из дома нечисть, а Крестный ход проходил на Оке

Праздником Крещения (Богоявления) завершаются Святки. И с ними прекращались все народные святочные развлечения и забавы, ряженья и гадания.

Раньше говорили: «Крещение – со Святками прощение» или «День Крещения Господня Святки кончает, над праздничными гулянками крест ставит, до широкой разгульной Масленицы с многошумным весельем прощается».

Сотрудники Палат Коробовых собрали любопытные сведения о крещенских традициях в нашей губернии и поделились ими с нашими читателями.

Ряженые очищались от грехов

Конец Святок считался днём, предназначенным для изгнания нечистой силы, которая за эти две недели якобы появлялась на земле. Историк, профессор, автор книги «Опыт повествования о древностях русских» Гавриил Успенский в самом начале XIX века писал: «По прошествии святок, в день Богоявления Господня, простолюдины, а наипаче те, кои в продолжении святок надевали на себя хари (маски), несмотря на суровость зимы и лютость морозов, купаются…».

В основном, окунались в прорубь те, кто «святошничал» и грешил на Святках, чтобы очиститься от грехов, ну а некоторые купались просто «для здоровья». Святая вода считалась целебной и способной защитить человека от болезней, восстановить силы, отпугнуть нечисть, очистить от греха.

В Тарусском уезде Калужской губернии «в день Богоявления Господня в каждый крестьянский дом приносится с Иордана вода, которую крестьяне берегут как святыню и пьют во время болезни, при болезни скота – ею брызгают на больных животных». Хозяин и хозяйка, крестясь, читая молитвы, обрызгивали окна, двери, углы, все щели, изгоняя нечисть, не позволяя ей затаиться в доме».

Защищали дом

Повсеместно на Крещенье был обычай рисовать кресты мелом, углём на дверных косяках, притолоках, воротах и заборах, чтобы оградить жилье «от посещения бесовского».

В Лихвинском уезде Калужской губернии крестьяне, возвращаясь из церкви с крещенской свечой, дома зажигали её и копотью делали кресты на притолоках окон и дверей, «чтобы не лазила внутрь нечистая сила».

В XIX веке этнограф Аполлон Коринфский писал: «По уверению строгих блюстителей прадедовских преданий – не начертай в Крещенский сочельник креста у себя на дверях, позабудь об этом строго соблюдаемом на Руси (не только в деревенской глуши, но и в больших городах) обычае: быть худу, жди беды».

На Оке на Крещенье проходил Крестный ход, самые смелые калужане купались в проруби.

Надевали шубу на изнанку

Считалось, что разгулявшаяся в Крещенский сочельник нечистая сила может навредить и скоту. Поэтому для защиты животных тоже были обряды. Так, в Калужском уезде «На Крещение, возвратившись из церкви со святой водой, домохозяева надевают на себя вывороченную наизнанку шубу и шапку идут с той водой и ещё с топором на двор, где сперва перебрасывают через спину каждой скотины топор, а затем кропят её святой водой».

Присматривали женихов и невест

В Калуге на Крещение устраивался крестный ход и водосвятие на реке, где заранее вырубалась прорубь с крестом из льда. Здесь после молебна брали «святую воду», некоторые мужчины купались в ледяной воде. Этот обычай был распространен больше среди купцов, старавшихся показать и свою набожность и удаль.

На водосвятие собиралось множества народа, все надевали лучшие праздничные наряды. И, как это бывало в таких случаях, заинтересованные семьи имели возможность посмотреть всех наличных женихов и невест, ведь после Крещения начинались «свадебные недели», которые длились вплоть до Масленицы.

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