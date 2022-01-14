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Из новогоднего запоя калужане выходят мае

Николай Егоров
Опубликовано: 14.01.2022 14:30 1 84
Из новогоднего запоя калужане выходят мае

10-дневные праздничные дни на Новый год не всем идут на пользу. В России по-прежнему отдых зачастую ассоциируется исключительно с употреблением алкоголя.

В Калужской области после новогодних праздников в государственных частных медицинских учреждениях выстроилась очередь в кабинет к наркологу. Причем, ситуация эта повторяется из года в год.

Врач психиатр-нарколог с 17-летним стажем Сергей БИЗЮЛЕВ поделился с нами рассказами о своей работе в начале января, вере некоторой части населения в спасительную силу спиртосодержащих напитков перед коронавирусом и провале алкоголиков.

Даешь молодежь

- Сергей Алексеевич, как-то поменялась ситуация в наркологической сфере с начала вашей карьеры по сегодняшний день?

- Мне кажется, молодежи стало обращаться больше. В 2000-х годах основную массу пациентов составляли взрослые мужчины. Сейчас встречаются молодые люди с зависимостями уже даже в 20 лет.

- Количество пациентов изменилось в новогодние праздники?

- Их также с годами стало немного больше. Все-таки такие длительные праздники дают о себе знать. Многим людям просто нечего делать в течение 10 дней. Безделье на пользу никому не идет.

Растить поколение, которое будет воспринимать праздники правильно, придется долго. Далеко не все используют свободное время для нормального отдыха – погулять в лесу, покататься на лыжах, побыть с семьей.

Сейчас мы имеем отголоски 90-х годов прошлого века, когда повсеместно показывались фильмы, где все выпивали и курили. Это было модно.

- Праздников у вас в этом году не было?

- У врачей их вообще никогда не бывает. Людям всегда нужна помощь. Мы работали с пациентами со 2 января.

- Перебравших с алкоголем людей можно как-то разделить?

- Есть несколько потоков пациентов. В первых числах января приходят люди, которые просто перебрали с алкоголем. После этого обращаются те, кто начал праздновать еще до Нового года и спустя 5-6 дней понял, что пора выходить из этого состояния. Таких большинство.

После праздников пациентов становится чуть меньше. Но они обращаются к нам уже в гораздо более тяжелом состоянии.

Замкнутый круг

- До какого времени к вам будут идти люди, которые все еще не закончили отмечать новогодние праздники?

- К сожалению, иногда в конце апреля-начале мая появляются пациенты, начавшие выпивать на Новый год. Такие случаи бывают, и они обычно очень тяжелые.

- В основном за помощью обращаются люди, имеющие алкогольную зависимость?

- Да, конечно. Если человек просто перебрал в праздники, то он на следующий день попьет воды и придет в себя. А вот если у пациента есть зависимость, то он не может остановиться.

Человеку становится плохо, а небольшое количество алкоголя нормализует на короткое время состояние. Все это в итоге приводит к запою.

Это просто замкнутый круг. Человек в таком положении может находиться очень долго. Некоторые не обращаются за медицинской помощью месяцами. Тогда возникает риск появления осложнений.

- В основном пациенты приходят сами или их приводят родственники?

- Все по-разному. У тех, кто обращается сам и нацелен на лечение, результаты в итоге лучше. Потому что ничего не поможет, если человек не поймет, зачем ему все это надо.

Зачастую пациенту нужно просто помочь: где-то успокоить, где-то поговорить. Как правило мы стараемся наблюдать людей, обратившихся к нам за помощью. Если человек хочет, полностью корректируем его состояние и образ жизни.

- Социальный статус людей, которые к вам попадают, совершенно разный?

- Да. Алкоголь не выбирает бедных или богатых. Человек никогда не знает, когда у него что-то сломается внутри. У некоторых это происходит постепенно, у других – этим событиям предшествует что-то негативное, какая-то трагедия. И человек начинает использовать алкоголь в качестве антидепрессантов и успокаивающего.

Многие после введения самоизоляции, оставшись дома одни, стали злоупотреблять спиртосодержащими веществами.

У нас, к сожалению, не принято ходить к психотерапевтам. Если бы в этом отношении в России поменялся менталитет, то проблем, связанных с наркологическими заболеваниями, было бы меньше. Вовремя сказанное слово может вытащить человека из состояния депрессии. У нас же принято идти в магазин, а дальше изливать душу соседу.

Панацея от ковида

- Кстати, в коронавирусное время стало больше зависимых людей?

- Тут существует разный подход у нашего населения. И все зависит от того, какую информацию люди получают и впитывают в себя.

Одни уверовали, что алкоголь спасает от заражения коронавирусом. Вторые – боятся прививаться, теряют работу, уходят в депрессию. Эта дорога также часто ведет к алкоголю. А он, как известно, никогда не является решением проблемы.

- Нынешние новогодние праздники – уже история. Но она повторится через 12 месяцев. Как бы вы посоветовали калужанам отпраздновать следующий Новый год, без вреда для своего здоровья?

- Если говорить о людях с сформированной зависимостью, то тут только один принцип - не начинать. Пациенты, которые решили контролировать процесс, заранее обречены на провал.

Нужно пытаться как-то себя отвлекать, какими-то увлечениями и хобби. Необходимо проводить время с пользой.

Если у человека нет зависимости, то нужно помнить о том, что качество алкоголя в России достаточно низкое. Даже если вы покупаете дорогой продукт, то это еще ничего не значит. Я бы рекомендовал все-таки потратить эти деньги на какие-то спортивные мероприятия и свои увлечения.

Пить стали меньше

- Но у тех людей, которые отказываются от алкоголя, возникает одна проблема – реакция окружающих. В России если ты не пьешь, то либо закодирован, либо больной.

- Никто не может заставить человека выпивать против его воли. Если человек к вам хорошо относится, то он поймет, что вы не хотите алкоголя, и приставать не будет.

В обратной ситуации – присмотритесь. От вас явно чего-то хотят. Таких людей я бы друзьями не стал называть.  

- А в общем и целом непьющих, на ваш взгляд, становится больше или меньше?

- Больше. Число таких людей увеличивается. Причем, люди отказываются от алкоголя без каких-либо медицинских причин.

К примеру, один мой знакомый говорит, что не может прогнозировать свое состояние в зависимости от количества выпитого. Но он также не имеет права опоздать на следующий день на работу или прийти с перегаром. Поэтому решил отказаться от алкоголя и бросил пить совсем.

А в нашем общении с этим человеком ничего не поменялось. Мы также встречаемся и общаемся, только теперь пьем чай.

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Николай Егоров
Опубликовано: 14.01.2022 14:30 1 84
Тэги: алкоголизм нарколог новый год праздники
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