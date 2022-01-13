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На Старый Новый год в Калуге гадают на яйцах и развешивают укроп с лаврушкой

Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 13.01.2022 15:00 4 921
На Старый Новый год в Калуге гадают на яйцах и развешивают укроп с лаврушкой

Новогодние каникулы уже завершились, но праздничное настроение калужан еще не покинуло. Хорошо, что грядет новый повод для веселья. С 13 на 14 января будем отмечать Старый Новый год.

За день до праздника мы опросили на улицах жителей Калуги и узнали, отмечают ли они Старый Новый год?

Задавали следующий вопрос: «Отмечаете ли вы Старый Новый год?» Также мы спросили о необычных традициях, связанных со Старым Новым годом, и когда опрашиваемые разбирают новогоднюю елку?

Пенсионерка Ильвира ТИТОВА

- Не отмечаем старый Новый год, в нашей семье это не принято. Чтобы посмотреть фильм или какое-нибудь шоу, повод не нужен. Можно выбрать удобное время, чтобы встретиться с друзьями и родственниками.

 На Новый год и Рождество приехала внучка, мы с ней хорошо провели время.

Елку на Новый год, конечно же, поставили. Она сейчас стоит до сих пор. Возможно еще кто-то придет, поэтому и не трогаю ее. Когда совсем уж осыплется, тогда и разберу.

Пенсионер Анатолий МИНЯРИН

- Старый Новый год проведу, как обычно, с дочкой и внуками. Обязательно пожелаю здоровья всем друзьям по телефону. Дочка вареников наготовит. А я повешу веточку укропа и лавровый лист.

Верю, что это предвещает хорошее здоровье и удачу.

Инженер-технолог Анатолий ГАБОВ

- Ежегодно этот праздник провожу в кругу друзей. Отмечать собираемся с четверга на пятницу, а утром пойдем на работу.

У нас есть игра. Когда все уже в сборе, тянем жребий из спичек. У кого короткая, тот проиграл. Это означает, что на утро этот человек развозит всех по работам.

У меня дома стоит большая елка, до сих пор не убрал. Займусь этим после проводов Старого Нового года.

Студентка 3 курса Алина МАСЮК

- Старый Новый год хотелось бы встретить максимально в семейной обстановке. Редко собираемся вместе, потому что все работают и очень заняты.

Хочется, конечно, проводить все эти невзгоды и хорошо провести время. Обычно собираемся все у бабушки. Мы сами с Украины, поэтому иногда делаем национальное блюдо - кутью. Обычно его делают на Рождество, но наша семья решила готовить ее и на Старый Новый год. Это сладкая каша из мака, изюма и сухофруктов.

Елку мы не разбирали, до сих пор стоит и радует нас. Как только Старый Новый год проводим, тогда и уберем все украшения.

Таксист Михаил ЛЕОНОВ

- Не праздную, а наоборот – работаю. В Старый Новый год увеличивается количество пассажиров, можно хорошо подзаработать. А когда приезжаю домой, то уже как-то не до празднований.

Елку дома поставила моя жена. Мы как-то попозже все встречаем. График работы ненормированный. Когда освободится свободный день, тогда и сядем за стол. Пока не отпразднуем, елку не уберем.

Инженер Елена ВАЩУК

- Мы с семьей проводим время у телевизора. Уеду к детям в гости и там с ними встречу этот праздник. В Старый Новый год с удовольствием смотрим фильмы и концерты. Но застолья уже не планируем. Наелись вдоволь.

Только после всех празднований разбираем елку и убираем все украшения.

Пенсионер Николай КУБКИН

- Так как ходить куда-то сейчас небезопасно в связи с пандемией, то Старый Новый год проведу дома вместе с женой. Сейчас же лучше не ходить по улице долго, везде эта зараза.

Раньше с супругой любили гулять по парку Циолковского вечером, но сейчас боимся заболеть. К родственникам не пойдем, по телефону поздравим. Дома посидим, телевизор посмотрим.

Елку не стали ставить в этом году. Испугались бегать по городу в поисках новой, старая уже негодная совсем.

Студент 2 курса Виталий ГОЛОВОНЕВ

- Старый Новый год не отмечаю, не считаю, что это какой-то важный праздник. Каждый сам для себя решает, важно ему это празднование или нет.

Новый год уже встретили, что хотели пожелали и проводили старый. Зачем нужно второе мероприятие для этого, не понимаю. У нас даже в институте экзамены проводятся в эти два дня. А собраться мы с друзьями можем по любому поводу.

Родители дома елку поставили. После празднования Рождества, 8 января, убрали. Отмечать Старый Новый год они тоже не собираются.

Врач-ветеринар Александр ШТЫКОВ

- Надоело со временем встречать этот праздник. Раньше отмечал, но потом, как-то перестал видеть в этом новогоднюю радость, настроение совсем не то. Обычный рабочий день.

Все, что накупили и приготовили, уже съели. Опять тратиться ради одного дня, чтобы посидеть за столом, не хочется. Неделю погуляли и хватит.

Елку вынесли уже через три дня после Нового года.

Парикмахер-модельер Ирина АЗАРОВА

- Самый заключительный из январских праздников надо справить, чтобы не стыдно было вспоминать.

В нашей семье есть традиция постоянно гадать на яйцах на Старый Новый год. Поэтому всегда с нетерпением ждем именно этот праздник. Выливаем белок на тарелку и узнаем, сколько всего хорошего, интересного и нового придет к нам. Наверное, сейчас у всех людей одно пожелание, чобы прошедший год унес свои тяжести, тревоги и, конечно же, коронавирус. Надеемся, что в будущем все станет более добрым, светлым и спокойным.

Елку мы не разбираем. Весь февраль еще простоит. Хочется подольше сохранить новогоднее настроение.

Уважаемые читатели, А собираетесь ли вы встречать старый Новый год? Если да, то каким образом? Елку уже убрали или нет? Пишите свои варианты в комментариях.

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Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 13.01.2022 15:00 4 921
Тэги: опрос старый новый год новый год
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