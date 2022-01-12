Вспоминаем известных калужан, которые умерли в 2021 году

Вспоминаем тех, кто ушел из жизни в 2021 году.

С благодарностью вспоминают пациенты

Виктория Кардаш, главный врач скорой помощи

Год назад, в начале января, скончалась главный врач Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф в Калуге Виктория КАРДАШ. Еще в декабре у нее была диагностирована коронавирусная инфекция, на фоне которой обострились другие заболевания. Коллеги не смогли ее спасти. Кардаш отдала 30 лет калужской медицине, из которых 20 лет трудилась врачом в выездной бригаде. Возглавляла калужскую скорую с 2018 года.

Тимофей Кураченков, хирург

Весной после долгой болезни ушел из жизни 35-летний хирург областной клинической больницы Тимофей КУРАЧЕНКОВ. Коллеги, с которыми он работал, отзывались о враче с большим уважением, называя его талантливым и подающим большие надежды.



Валентина Топина, врач детской городской больницы

Еще одна потеря в сфере здравоохранения случилась летом. Умерла бывшая заведующая пульмонологическим и туберкулезным отделением детской городской больницы Валентина ТОПИНА. «Валентина Александровна всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости», - говорилось в сообщении больницы.

Любовь Шабалина, врач-бактериолог

В конце декабря на 62 году жизни скончалась заведующая бактериологической лабораторией БСМП, врач-бактериолог Любовь ШАБАЛИНА. Она проработала в Больнице скорой медицинской помощи 30 лет. В 90-х под ее руководством коллектив лаборатории справился с двумя тяжелыми эпидемиями: дифтерии в 1995 году и дизентерии в 1999 году.

Они нас учили

Феликс Антонюк, заслуженный педагог Калужской области

В Калуге на 80 году жизни скончался заслуженный педагог Калужской области, профессор КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана Феликс АНТОНЮК. Он был кандидатом технических наук, профессором кафедры «Технология машиностроения» Калужского филиала МГТУ. Автор более 30 научных работ в области технологии обработки металлов давлением.

Виктор Филимонов, историк и преподаватель

В возрасте 83 лет умер ученый и преподаватель Виктор ФИЛИМОНОВ. Виктор Яковлевич - автор более 100 публикаций по проблемам истории российского крестьянства в ХХ веке, социальной истории советской России, аграрной политики советской власти, взаимоотношениям города и деревни, истории Калужского края. При его участии был опубликован ряд ценных исторических источников, в том числе – дневник М.В. Устрялова (1941-1944), сборник документов о революционных событиях 1917 года в Калужской губернии.

Ольга Пахутова, преподаватель Калужского колледжа культуры и искусств

В ноябре ушла из жизни 67-летняя преподаватель Калужского областного колледжа культуры и искусств Ольга ПАХУТОВА. Она была одним из самых опытных педагогов колледжа. Более 40 лет учила детей русскому языку и литературе.

Люди культуры

Людмила Киселева, художник

В возрасте 78 лет умерла художник, журналист, писатель, почетный гражданин Боровска Людмила КИСЕЛЕВА. У женщины было сложное генетическое заболевание - спинальная мышечная атрофия. Она с раннего детства была прикована к инвалидному креслу, а после перенесенного инфаркта и вовсе не могла вставать с постели.

Вячеслав Голоднов, актер драматического театра

На 73 году жизни скончался актер Калужского драматического театра Вячеслав ГОЛОДНОВ. Он пришел в драмтеатр из ТЮЗа в 2005 году. Актер играл в спектаклях «За двумя зайцами», «Если любишь - найди», «Плоды просвещения», «Шоу для настоящих леди», «Попытка полета» и многих других. Также Голоднов сыграл роль доминошника в знаменитом фильме «Ворошиловский стрелок», который снимался в Калуге.

Дмитрий Галицкий, музыкант

Осенью не стало известного калужского певца и композитора, бессменного клавишника ВИА «Синяя птица» Дмитрия ГАЛИЦКОГО. Ему было 65 лет.

Галицкий пришел с «Синюю птицу» в 1978 году. Работал также в ансамбле «Саквояж» и группе «ДДТ». Каждый год в свой день рождения, 4 января, Галицкий давал концерт в Калуге.

Владимир Ткаченко, создатель музея ремесла, архитектуры и быта

Также в ноябре умер заместитель директора Музея ремесла, архитектуры и быта в Калуге, его создатель и бессменный хранитель Владимир ТКАЧЕНКО. Ткаченко был аттестованным экспертом министерства культуры РФ, мастером народного художественного промысла глиняной игрушки Калуги. Негосударственный музей, посвященный истории ремесла, архитектуры и быта, был открыт 1991 году в бывшем особняке купца Цыплакова на улице Кирова.

Достигли многого в спорте

Владимир Царев, директор спортивной школы «Многоборец»

В возрасте 46 лет в калужской больнице скончался директор спортивной школы «Многоборец» Владимир ЦАРЕВ. В 1999 году Царев был назначен директором ТОЦ «Орленок». При нем открылась лыжероллерная трасса, стало развиваться спортивное ориентирование, была организована спортшкола. При руководстве Царева спортивная школа приобрела статус спортивной школы олимпийского резерва.

Василий Ярзуткин, волейбольный тренер

После тяжелой болезни на 53 году скончался известный волейбольный тренер Василий ЯРЗУТКИН. Василий Ярзуткин – член президиума Всероссийской федерации волейбола (с 2013), председатель Федерации волейбола Калужской области (с 2005), президент Фонда развития физической культуры и спорта Олимпийского чемпиона Александра Савина. Ярзуткин создал центр пляжного волейбола в Обнинске, где занимаются десятки юных спортсменов. Именно в этом центре воспитывался Олег Стояновский, который в 2014 году победил на юношеских Олимпийских играх в Нанкине, в 2019 году выиграл чемпионат мира, а на Олимпийских играх 2020 в Токио завоевал серебряную медаль.

Владимир Милый, директор спортивно-оздоровительного центра «Дельфин»

На 74 году скончался заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Калужской области, директор спортивно-оздоровительного центра «Дельфин» Владимир МИЛЫЙ. Он с начала 70-х годов работал слесарем на КТЗ, затем стал председателем совета физкультуры завода, а в 1999 году назначен директором СОЦ «Дельфин».

Галина Макаричева, член Совета старейшин

В Калуге на 83 году жизни умерла член Совета старейшин при городском голове, представительница ветеранского спорта Галина Алексеевна МАКАРИЧЕВА. Она – яркая представительница ветеранского калужского спорта. Была чемпионкой области по велоспорту, по водным лыжам, по легкой атлетике и конькобежному спорту. Многократная победительница первенства России, Чемпионка Кубков Мира Мастеров 2004, 2005, 2007 гг. в Италии, Барселоне, Член сборной команды России по лыжным гонкам среди ветеранов, Член Российского любительского лыжного Союза.

Трудились для людей

Василий Кузнецов, бывший министр труда, занятости и социальных выплат Калужской области

Ушел из жизни бывший министр труда, занятости и социальных выплат Калужской области, бывший директор Центра занятости населения Калуги Василий КУЗНЕЦОВ. Кузнецов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За особые заслуги перед Калужской областью» всех трех степеней, медалью «За заслуги в социально-трудовой сфере» II степени Министерства труда и социального развития РФ.

Александр Одиночников, депутат городской думы Калуги

После тяжелой болезни на 64 году жизни скончался депутат Городской Думы Калуги Александр ОДИНОЧНИКОВ. Александр Владимирович был депутатом Городской Думы пяти созывов, с 2004 по 2010 гг. занимал пост заместителя председателя Городской Думы, на протяжении десяти лет возглавлял комитет по правовому обеспечению местного самоуправления. Одиночников 28 лет отдал армейской службе. С 1979 по 1981 год в должности командира мотострелкового взвода, а затем роты участвовал в боевых действиях в Республике Афганистан. Был ранен, награжден орденом Красной Звезды. Награжден орденом «Дружба», медалями «За особые заслуги перед Калужской областью» 2-й и 3-й степени.

Николай Бутрин, бывший депутат Заксобрания

На 70 году жизни скончался бывший депутат Законодательного собрания области Николай БУТРИН. Он родом из Белевского района Тульской области. В 1970 году учился в техническом училище №16 в Калуге. В 1980 году окончил Московский индустриальный педагогический техникум, а в 1990 году – Калужский филиал Всесоюзного заочного финансово-экономического института по специальности «Планирование промышленности».

Иеромонах Пафнутий, наместник Боровского монастыря

На 79 году жизни скончался наместник Боровского монастыря иеромонах Пафнутий (Архипов). В миру его звали Павел Иосифович Архипов. Он родился в 1942 году в Москве в семье художников. Мать принадлежала к купеческому роду из Калуги. Рукоположен в сан иеродиакона, был насельником Богородице-Рождественского Пафнутьева мужского монастыря города Боровска Калужской области. 28 марта 2009 года рукоположен в сан иеромонаха митрополитом Калужским и Боровским Климентом (Капалиным) в Свято-Троицком кафедральном соборе. В сентябре 2009 года назначен настоятелем архиерейского подворья - Лаврентьева монастыря города Калуги. 12 апреля 2016 года назначен исполняющим обязанности наместника Богородице-Рождественского Пафнутьева мужского монастыря Боровска.

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