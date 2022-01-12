Председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев подвел итоги 2021 года

В Законодательном собрании Калужской области представлено шесть фракций. Каждая имеет свою политическую платформу и отстаивает ее при принятии решений, поэтому любой вопрос, внесённый на рассмотрение депутатов, обсуждается тщательно не только на комитетах, но и фракциями парламента.

- Уходящий год был непростым в политическом плане. Состоялись выборы в Государственную Думу, это наложило свой отпечаток на те заявления, которые озвучивали руководители фракций, - отметил председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. - Тем не менее, по ключевым социальным вопросам в 2021 году Законодательное собрание работало единой командой.

Так, на февральском заседании сессии депутаты приняли закон, предусматривающий индексацию ежеквартальных выплат и ежегодных пособий молодым специалистам сельхозпроизводства.

К примеру, ежегодное пособие по окончании первого, второго и третьего года работы для них составило: 33421 рубль, 55702 рубля и 83553 рубля.

Документом также увеличен возраст получателей выплат до 35 лет включительно (ранее это право имели граждане до 30 лет).

- Законопроекты об индексации выплат всегда находили единогласную поддержку, - продолжил Геннадий Новосельцев, - например, мы это сделали в отношении калужских спортсменов, имеющих почётные звания и принимавших участие в соревнования международного уровня, и многих других категорий граждан.

В апреле Почетное звание «Трудовая слава Калужской области» было присвоено ПАО «Приборный завод «Сигнал» и АО «Людиновский тепловозостроительный завод». А в конце года 28 населенных пунктов Думиничского района решением депутатов удостоены звания «Рубеж воинской доблести».

В июне 2021 года была поддержана инициатива Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области об установлении нового праздника - Дня отца. По словам председателя Законодательного собрания региона, это послужит укреплению семей, будет пропагандой семейных ценностей.

- Одним из ключевых вопросов в реализации регионального закона о благоустройстве является определение границ прилегающих территорий, закрепленных за тем или иным собственником. Только так можно понять, с кого спрашивать за своевременную уборку, - отметил Геннадий Новосельцев.

Раньше эту границу можно было установить только на основании схемы, которая была связана с данными кадастрового учета. Но не все здания стоят на этом учете. Депутаты Законодательного собрания дали муниципалитетам возможность устанавливать границы в метрах по периметру здания. Это поможет работать с нерадивыми собственниками.

Расширен также перечень предприятий, которые могут воспользоваться льготой по налогу на прибыль. В него вошли резиденты особой экономической зоны, занимающиеся производством бумаги и картона, полиграфической деятельностью. Но воспользоваться льготой смогут только те организации-налогоплательщики, в которых размер среднемесячной заработной платы составляет не ниже пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Калужской области.

- Принят региональный закон, который предусматривает предоставление инвесторам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для строительства многоквартирных домов при условии, что застройщик предоставит не менее 15 квартир обманутым дольщикам в собственность бесплатно, - продолжил Геннадий Новосельцев. - Наряду с дополнительными средствами, выделенными в областном бюджете на восстановление прав участников долевого строительства, это поможет решению данной проблемы.

Также депутаты Законодательного Собрания Калужской области приняли закон «О предоставлении компенсационных выплат гражданам – участникам долевого строительства». Документ призван защитить права дольщиков, вложивших средства в строительство многоквартирных домов, включенных в единый реестр проблемных объектов. Компенсации будут выплачиваться в тех случаях, когда применение других механизмов решения проблем обманутых дольщиков невозможно. Она будет рассчитываться из рыночной стоимости 1 квадратного метра равнозначного жилья в данных муниципалитетах на первичном рынке. Эта стоимость будет умножаться на количество оплаченных дольщиком метров. При этом верхним лимитом для компенсации будет отметка в 120 квадратных метров.

По инициативе молодежного парламента при Законодательном Собрании принят закон о запрете на территории Калужской области розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Он вступит в силу с 1 марта 2022 года. Под запрет попадут безалкогольные тонизирующие напитки, содержащие кофеин и другие тонизирующие компоненты, которые могут нанести вред здоровью подростков (за исключением кофе, чая и безалкогольных напитков на основе кофейных и чайных экстрактов).

По предложению сенатора РФ Александра Савина депутаты разработали инициативу о внесении изменений в Жилищный кодекс России. Это должно помочь гражданам приватизировать жилые помещения, которые находятся в общежитиях, принадлежавших ранее частным обанкротившимся организациям.

Депутаты также поддержали инициативу губернатора Калужской области Владислава Шапши о предоставлении льготы по налогу на имущество потребительским обществам, осуществляющим свою деятельность на территории сельских поселений региона.

В региональном парламенте плодотворно поработала рабочая группа по науке, разработав около трёх десятков предложений. Была создана комиссия по здравоохранению, чтобы в первую очередь помочь решить кадровые вопросы в этой сфере.

Основной документ, который приняли депутаты, - это бюджет на 2022 год. Калужская область сохранит статус региона-донора, а бюджет сохранит социальную направленность. Расходы на эти нужды составят 62 процента.

Фракция «Единая Россия» внесла предложения, направленные на увеличение финансирования инициативного бюджетирования. Те программы, которые были намечены в муниципалитетах, должны быть реализованы, несмотря на повышение цен на строительные материалы. Также будут увеличены средства, выделяемые на приобретение жилья для детей-сирот и финансирование программы «Чистая вода».

Все предложения были поддержаны.

Уже под занавес 2021 года депутатами были приняты изменения в закон Калужской области «О патентной системе налогообложения». Они призваны снизить размер потенциально возможного годового дохода по виду предпринимательской деятельности «Развозная и разносная розничная торговля». Данная мера поддержит, в первую очередь, автолавки, которые снабжают товарами населенные пункты, в которых нет стационарных магазинов.

В областной закон «Об установлении нормативов» депутаты внесли изменения, которые позволят увеличить зарплату педагогических работников и приведут ее в соответствие со средней зарплатой по экономике региона согласно Указам Президента. Согласно ещё одному закону увеличится и зарплата работников предприятия «Школьный автобус».

Депутаты Законодательного собрания вносили изменения в областной бюджет прошлого года.

Доходы 2021 года увеличены на 8 млрд 125 млн рублей. Дополнительные средства, в первую очередь, направлены на оказание медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией, приобретение лекарственных препаратов для лечения COVID-19, выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам.

- Дополнительные средства выделены и в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования, - сказал председатель Законодательного собрания. - Они направлялись на финансирование программы ОМС, оказание медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией, проведение углубленной диспансеризации застрахованных по ОМС граждан, перенесших COVID-19.

В закон «О ветеранах труда Калужской области» депутаты Законодательного собрания внесли изменения, которые позволят получить это звание людям, награжденным региональной медалью «За медицинскую доблесть».

Депутаты утвердили 12 членов региональной Общественной палаты и шесть членов Избирательной комиссии Калужской области.

- Думаю, что в следующем году нам придётся не раз возвращаться к теме борьбы с пандемией, - подытожил Геннадий Новосельцев.

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