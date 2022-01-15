В Калуге показали рисунки Марка Шагала к «Мёртвым душам»

В Музее изобразительных искусств можно увидеть 70 работ самого загадочного художника ХХ века.

Выставка называется «Три эпохи Марка Шагала». И это подарок всем любителям прекрасного.

Шагал родился в Витебске, но большую часть жизни провёл во Франции. При жизни стал знаменит, его называют сказочным и летящим художником. Многие до сих пор пытаются разгадать его необычные картины.

Художник с характером

Накануне Нового года в Калугу привезли большую выставку графики Шагала из частной коллекции Марка и Павла Башмаковых. Марк Башмаков – профессор, доктор физико-математических наук. Живет заграницей и коллекционирует книги с оригинальной графикой известных художников XX века. Племянник Марка Башмакова Павел – питерский коллекционер, владелец галереи, которая и предоставила музею изобразительных искусств интереснейшие работы художника. В Калуге экспозиция пробудет до 8 марта.

Куратор выставки Ирина ГУЖОВА: «В 1960 году вышла серия «Рисунки к Библии». Шагал создал 25 работ на тему сотворения мира, грехопадения и рассказал истории Руфи и Эсфири».

- На выставке представлены произведения трех разных периодов творчества Шагала, - говорит старший научный сотрудник музея изобразительных искусств Ирина ГУЖОВА. - В 1922 году Шагал уезжает во Францию. Там издатель Макс Воллар предлагаем ему проиллюстрировать детскую книгу «Генерал Дуракин». Но Шагал отказался и предложил проиллюстрировать «Мертвые души» Гоголя. Он всегда рисовал то, что нравится, что трогает его душу, был художником с характером.

«Мертвые души». Павел Иванович возвращается в гостиницу».

«Туалет Чичикова»

- За два года Шагал создаёт около 100 офортов, причем в сложной технике. 28 работ из этой серии представлены у нас в первом зале. Изображая русскую провинцию в «Мёртвых душах», художник возвращается к образам родины. Причём, интерпретирует их по-своему. У него интересные многоплановые композиции, сложные пространства, иногда описываются конкретные детали.

«Ноздрёв». Характер героя Шагал уловил очень точно.

«Дама приятная и дама приятная во всех отношениях»

Воллар не успел издать эти работы. И полностью серия была выставлена в 1948 году на биенале в Венеции, получив Гран При. Это одна из лучших серий в раннем творчестве художника.

«Пререкания Плюшкина и Мавры»

Особый стиль

- Мощная тема работ Шагала – иллюстрации к Библии, тоже представлена, - говорит Ирина ГУЖОВА. - Он воспитывался в религиозной семье и сначала учился в еврейской школе. Хорошо изучил Библию, Тору. В 1931 году даже отправился в путешествие по Палестине, Сирии. Египту. Говорил: «Как можно писать, не видя этих мест». Возвращается он под большим впечатлением от поездки и создаёт серию офортов. А в 1950-х годах переводит офорты в цветную литографию. Цвет дал иллюзию витража. В храмах Европы витражи и делали на основе этих офортов.

«Рисунки к Библии: Руфь, подбирающая колосья и встреча Руфи и Вооза».

«Рисунки к Библии: Распятие».

- Шагал создал свой собственный стиль на основе экспрессионизма, кубизма и неопримитивизма. У него нет бытовизма. Работы очень поэтичны. Они имеют долю упрощенной формы, но не случайно. Шагал рассматривал Библейские сюжеты, как тему детства человечества. А выразить её можно только в лирической, мягкой, полудетской форме.

С философским смыслом

- В 1950 годы Шагал много работает в графике, потому что понимает, что живопись могут купить не все, а графика стоит дешевле. Он хочет донести свои работы до более широкого круга зрителя, - поясняет Ирина ГУЖОВА. - Это его авторское послание.

«Художник и его двойник».

- Очень интересна серия «И на земле…», выполненная в 1977 году по произведениям Андре Мальро - героя французского сопротивления, министра культуры в правительстве Шарля де Голля. Он написал воспоминания. Затронута тема войны, человеческий страданий, горя. И Шагал создает к ней иллюстрации, вложив философский смысл. Летящие самолеты, бомбящие город, в конце превращаются в голубей.

Из работы Шагала из серии «И на земле» посвящена войне в Испании.

Работа Шагала из серии «И на земле». Художник говорит о гуманизме. Самолёты он превращает в голубей.

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