Крыша культурного наследия Калуги потекла после капремонта

Здание на улице Пушкина,16 в Калуге является памятником истории и культуры регионального значения, рядовой застройки начала XIX века. Даже в нынешнее время там продолжают жить люди. Правда, человеческими условиями это можно назвать с большой натяжкой.

Управляющая компания «МЖД Московского округа» обещала устранить дефекты кровли дома еще весной 2017 года, однако с того времени ничего с места не сдвинулось, говорят жильцы.

Несмотря на многочисленные обращения во все возможные инстанции, проблема остается нерешенной.

Такую историю нам рассказали жильцы многострадального дома, которые обратились к нам за помощью, когда в рождественские каникулы, 8 января, у них случился очередной потоп.

Вход в памятник истории

Железная винтовая лестница, ведущая на второй жилой этаж, единственное, что не пропиталось сыростью и грибком в доме на Пушкина. Подниматься наверх жителям не очень удобно и безопасно, но и к этому они давно привыкли.

Тазики и тряпки – традиционный атрибут каждой квартиры в доме.

Поднявшись на второй этаж, невозможно остаться сухим. С потолка повсеместно капает вода. Жильцы с утра поставили ведра и тазы, чтобы спасти полы от нее.

- После капитального ремонта крыши в 2014 году у нас начались проблемы, - говорит пенсионерка Антонина КРЮКОВА. - Каждый раз заливает квартиру. Обращались в управляющую компанию и жилищную инспекцию. Составлялись акты, и на этом все заканчивалось.

- Это какой-то беспредел, - подхватывает сын Крюковой - Максим. - Как начинается таяние снега, сразу же потоп. Прокуратура, суды - все идет по кругу.

Льет отовсюду так, что даже шторку пришлось повесить. Вода стекает по ней в емкость. Увиденное повергает в шок.

Во время нашего визита в дом, туда приехали сотрудники городской аварийной службы.

- Как только вызов поступил, мы сразу приехали, - сообщил один из рабочих Павел АНТОНКИН. - Перекроем отопление в комнате, чтобы не текла вода с потолка.

Как оказалось, дело в протечке трубы отопления.

Подъем в казематы

Вместе мы отправились на чердак, чтобы найти течь в трубе и устранить ее.

Бродя по темному чердаку, вспомнился персонаж «Старухи Изергиль» Данко с горящим сердцем в руках. Вот только вместо него у нас фонарик.

Рабочие заклеили трубу скотчем и благополучно выбрались с чердака, составили акт о проделанной работе.

После этого, сотрудники городской аварийной службы сказали жильцам вызвать в понедельник, 10 января, мастеров, чтобы они поменяли трубу. Они так и сделали, обратившись в свою управляющую компанию.

Мы уточнили у внучки Антонины Крюковой - Валерии приехал ли кто-нибудь по вызову. Оказалось, что нет.

По данным управляющей компании, официальной заявки на замены трубы на чердаке им не поступало.

- Жильцы должны обращаться с заявкой в письменной форме, устно такие заявки не принимаются, - говорят в управляющей компании.

По словам пресс-секретаря ГЖИ по Калужской области Светланы КУЗНЕЦОВОЙ, сделать это можно, заполнив онлайн заявку на сайте ГИС ЖКХ, либо через госуслуги, либо подав бумагу лично в управляющую компанию.

Уважаемые читатели, а с какими коммунальными проблемами сталкивались вы? Удалось оперативно починить текущую крышу? Добиться от управляющей компании уборки подъездов? Поделитесь своим опытом общения с коммунальщиками в комментариях!

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