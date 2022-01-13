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Актриса калужской драмы Ирина Бургонова-Мостовая: «На коленях, на корячках с самого раннего детства моя дочь ползла на сцену»

Татьяна Светлова
Опубликовано: 13.01.2022 12:00 0 333
Актриса калужской драмы Ирина Бургонова-Мостовая: «На коленях, на корячках с самого раннего детства моя дочь ползла на сцену»

В Калужском драмтеатре примерно раз в месяц проходят творческие встречи, где артисты общаются со зрителями в неформальной обстановке. 

В этот раз  обаятельная, невероятно позитивная актриса Ирина БУРГОНОВА устроила на театральной кухне квартирник семьи Мостовых. Вечер назывался «Ирония семьи». И его главной темой стал Новый год.

Гостей Ирина угощала чаем с пирогами и сладостями. Пирог был необычным.

- Он без теста, яиц и сливочного масла, зато с яблоками и смородиной с собственной дачи на Муратовке. Это - сухой пирог, там слои пересыпаются: манка и мука, - раскрыла секретный рецепт Ирина. – Пирог получается постным, попробуйте, сейчас горячий чай будет!

По кусочку фирменного пирога досталось всем.

Всегда вместе

Семья Мостовых в нашем городе хорошо известна. Многие помнят или даже были знакомы с Александром МОСТОВЫМ – музыкантом-виртуозом, который безудержным роком сводил с ума зрителей на концертах «Синей птицы», а потом руководил ансамблем «Орион».

Харизматичный, талантливый, он всегда был лидером и выделялся среди других оригинальными импровизациями. Его жена Ирина Бургонова-Мостовая закончила актерский факультет Воронежского института искусств и с 1986 года служит в Калужском драмтеатре.

Она великолепно поет, играет на гитаре и аккордеоне. 25 лет Ирина Александр прожили вместе, у них трое детей. Но в 2014 году Александра Мостового не стало.

Ирина БУРГОНОВА для гостей накрыла сладкий стол.

Старший сын Мостовых Родион - специалист по IT-технологиям, играет на музыкальных инструментах и прекрасно поёт.

Дочь Карина - актриса и певица, окончила ГИТИС и работает в театрах Москвы.

Младший сын Аркадий МОСТОВОЙ окончил Колледж музыкально-театрального искусства имени Вишневской (класс вокала), композитор.

И если вся семья в сборе, значит, жди чего-то невероятного: народные песни,  эстрадные хиты, джаз, рок – они могут всё! 

Ирина сразу создала на квартирнике тёплую дружескую атмосферу.

- Мы всегда стараемся отмечать Новый год вместе, и где только его не отмечали, однажды даже в лесу, - рассказала Ирина. - И в тяжелые для нас годы, когда в новогоднюю ночь работали в кафе или ресторане, я была Снегурочкой, а мой муж - Дедом Морозом, дети были с нами. Помню, младшему был годик, он в подсобке спал.

На протяжении последних 20 лет стараемся быть вместе, и у нас получается. Сейчас дети живут в Москве. У дочери 1 января было два спектакля, 2, 3 января – по четыре спектакля. Но мы всё равно собрались все вместе. Встретили Новый год в столице.

Все тёти - змеи

- Сегодня на разогреве у молодёжи, - объявила Ирина и взяла в руки гитару.  Вечер начался с романсов. После лирической гитары настала очередь аккордеона. А на втором аккордеоне актрисе аккомпанировал Павел ГРЕЧИШНИКОВ.    

- Время летит неумолимо, и в Новый год хочется подводить итоги, - обратилась к зрителям Ирина. - В 2021 году на сцене под крышей состоялась премьера моего моноспектакля «Дочь-генерала». И в 2021 году я, наконец-то, записала альбом романсов. Мне помогали два замечательных музыканта - Николай Назаров и Михаил Стрельцов. На подготовку у нас было всего два с половиной часа. Мы с перепугу сели и сразу 16 песен записали!

Ирина любит романсы ХIХ века и называет их «чистокровными».

Друзья Ирины – музыканты Николай НАЗАРОВ и Михаил СТРЕЛЬЦОВ тоже выходили на сцену с музыкальными номерами, исполнив и авторскую новогоднюю песню. А Ирина читала эмоциональный отрывок из своего моно-спектакля и рассказывала новогодние истории:

- В театре есть традиция отмечать детский утренник. Мы собираем всех детей наших сотрудников в Зеркальном фойе. Обычно кто-то из молодых артистов их развлекает. И вот наступал год Змеи (а тогда были в моде гороскопы). И ко мне, молодой артистке, всего два-три года проработавшей в театре, подходят и говорят: «Будешь Змеёй! С тебя - развлечения, игры, костюм». Я нахожу зелёный комбинезон, чалму, делаю яркий грим. Всё красиво, я старалась.

 В дуэте с Павлом ГРЕЧИШНИКОВЫМ. Аккордеоном Ирина владеет не хуже, чем гитарой.

И с малышами мы возле ёлки - змейку одну, другую и змейкой извиваемся, и бегаем змейкой. Я такая королева Нового года. Нам казалась, что это здорово, мы соответствуем гороскопу! Утренник закончился, дети довольны, с подарками выходят. Я переодеваюсь и тоже выхожу. И вдруг 5-летняя дочка одной нашей сотрудницы показывает на меня: «Мама, я эту тётю узнала, это – Змея!» На что мама ей говорит: «Доченька, успокойся, все тёти – змеи!»

Часто вспоминаю эту историю. Недавно видела эту девочку, она уже выросла, я ей рассказала, она, конечно, этого не помнила.

Ползла на сцену

Вскоре вечер плавно перешел в руки детей Ирины Бургоновой. Карина с таким эмоциональным напором исполняла русские народные песни, что пробирало до мурашек. У самой певицы во время песни «Лети, пёрышко» в глазах стояли слёзы.

- Дочь практически с рождения стремилась на сцену, - шутит Ирина. - Это были 1990-е годы. Летом у меня родилась Карина, а через три месяца меня приглашают в театр на репетицию сказки «Тайна домовых», которую написал Геннадий Скоков. Отказаться нельзя, это новогодняя кампания.

У Карины очень сильный и красивый голос. Молодая певица не раз была отмечена наградами на престижных вокальных российских и международных конкурсах.

- А в это время в театре шёл капитальный ремонт. Нет отопления, холодно. Я прихожу с трехмесячным ребеночком на репетиции, в 38-ю гримёрку. Ставлю на стол верхнюю часть от коляски – люльку, там спит дочь. Каждый час у нас перерыв: все - курить, а я – кормить. Дочь была на грудном вскармливании. Так и репетировали. У меня в спектакле была одна из главных ролей – Русалка. И она так выписана, что что ни минуты нет, чтобы уйти со сцены.

Прошло 2-3 месяца, дочь подросла, ей уже пять с половиной месяцев. Она не могла находиться в люльке на столе, начинала вылезать. И меня перевели в другую гримерку, там было побольше места. Я стала ставить люльку на пол. И однажды я играю на сцене, а в спектакле есть момент, когда Русалка вбегает в избушку и остается там. И вот я вбегаю и вижу, что мой ребенок не просто перелез через люльку, а ползёт за кулисами и уже буквально на сцене. А дочь у меня крепкая такая была.

Так что на коленях, на корячках с самого раннего детства моя дочь ползла на сцену, упорная и настойчивая.

Артист-программист

Когда к Карине присоединились младший брат Аркадий и старший Родион, зазвучали мировые рок-хиты, песни собственного сочинения. Они тут же импровизировали. Зажгли мощно! 

Аркадий Мостовой – просто копия Александра Мостового.

В семье Мостовых каждый играет на нескольких музыкальных инструментах и поёт.

Про Родиона, которого Ирина в шутку называет «артист-программист», была припасена новогодняя история.

- В актерских семьях все актрисы, как правило, бывают Снегурочками, - говорит Ирина. - Я – не исключение. Я была Снегурочкой и долго, лет 15, собиралась уходить на снегурочную пенсию, каждый год думала, что всё, последний утренник. 

Однажды, когда мои дети подросли, одна знакомая попросила: «Пожалуйста, проведите утренник в 5 классе». А это сложный возраст, но отказать я не могла. Стала распределять роли. Решила, что буду клоуном. Дочери тогда было 14 лет, говорю: «Карина, будешь Снегурочкой». А Родиону было 16. Он вообще - программист, всегда задумчивым мальчиком был, серьёзным. Я дала ему роль Деда Мороза. Он стал переживать, что не справиться: «Ой, да я не смогу…»

Взяв гитару, Родион Мостовой перевоплощается из программиста в артисты. 

- И вот на утреннике сначала выходит Клоун, потом приглашает Снегурочку. Она играет с детьми, разогревает их. А потом, естественно, выходит Дед Мороз.

Родион был худенький, мы ему пододели курточку, чтоб он посолидней выглядел. Он вышел, всех поприветствовал, голос хороший, летящий. Были подарки, игры зажигательные. И самое интересное: включатся музыка и Дед Мороз пускается в пляс со всем классом, с родителями, с учителями.

Толи Родион перенервничал, толи что-то ещё, но он так зажигал в своем костюме Деда Мороза. А на следующий день - звонок: «Спасибо! Всё было прекрасно! Но больше всех понравился Дед Мороз, откуда вы такого взяли?» Я говорю: «Родили и вырастили»!

Сейчас ребята живут в Москве, загружены работой и своими проектами, но для калужских зрителей всегда находят время. 

С такими талантами Мостовым скучно не бывает никогда! Представляете, какие концерты они устраивают дома!    

«Надеюсь на чудо»

Квартирник закончился, всех зрителей семья Мостовых пригласила к столу. Расходиться никто не хотел.

Ирина поделилась своими планами:

- В процессе подготовки у нас возникла идея провести квартирник в более широком варианте. Дольше, веселей и ещё душевнее! Примерно в марте. Сейчас поступают варианты, где можно это сделать, если у вас есть предложения по поводу помещения, мы выпендриваться не будем.

В завершении вечера - фото с друзьями и коллегами.

Всех калужан актриса поздравила с Новым годом:

- Сил вам в Новом году! Я надеюсь на чудо! А чудо – это, если все мы снимем маски. И когда это произойдет, главное, чтобы мы не потеряли своего лица. Будьте счастливы!

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Татьяна Светлова
Опубликовано: 13.01.2022 12:00 0 333
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