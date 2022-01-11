Во дворах Калуги скапливаются сугробы, а проезды жильцы чистят сами

Снегопад, обрушившийся на Калугу утром в понедельник, 10 января, буквально завалил дворы и улицы снегом.

Чиновники весь день отчитывались об уборке улиц в городе, но самой большой проблемой в Калуге в такой ситуации всегда были дворы.

Потому мы прошлись по ним и посмотрели, как обстоит дело с уборкой снега там.

Весь город, конечно же, обойти мы не в состоянии, но за несколько часов осилили следующий маршрут: начав с Гагарина, заскочили на Баумана, плавно перейдя на Кирова. Оттуда на Плеханова и Суворова, затем поехали на площадь Победы, посетив Фридриха Энгельса и Маршала Жукова, рядом находилась Степана Разина. После этого отправились на Ленина и вернулись обратно в редакцию, по пути заскочив на Смоленскую улицу.

- Каждую зиму все возвращается на круги своя, - говорит житель Михаил, дома по улице Гагарина, 4. - Вечно под балконами насыпет возле подъезда, приходится самому расчищать.

- Не первый раз сталкиваемся с проблемой, когда на голову падает снег, а то и что-то тяжелее него, - говорят люди с улицы Баумана, 4. - На всякий случай лучше самим убрать все с крыш, куда дотянемся.

- Очень бурно год начался, - говорит Игорь КРИМКИН с Кирова, 6. - Снега очень много, людям трудно ходить, машинам трудно ездить, не успеваем убираться. Почти каждый день метет. Я только на Рождество отдыхал, а так всегда убираюсь. Сугробы кидать уже некуда.

Вот такой холм навалили в ходе уборки на ул. Кирова, 6.

Послнепраздничный сугроб вырос на Площади Победы, 10.

- Безобразие до возмущения, - эмоционально начинает разговор с нами жилец дома на улице Фридриха Энгельса, 40 пенсионер Александр СЕРГЕЕВ. - Дворников и тракторов нет, приходится самим работать. Где наши власти? Убираем с самого утра свои площадки. Сил нет никаких.

На Маршала Жукова, 3 к.1 коммунальщиков тоже нет.

- Сами убираем дорогу, чтобы люди ходили, - говорит местный труженик с улицы Маршала Жукова 3к1 Евгений. - Техника вообще по идее должна быть, но ее почему-то нет. Вон только дороги и тротуары убирают, а дворы мы сами чистим.

- Часть снега уборщики сгребли ближе к обочине, убираться не удобно, - говорит жительница дома по ул. Маршала Жукова, 3 Лидия ФАДЕЕВА. - Деваться некуда, власти еще празднуют, наверное, поэтому сами все делаем. А на улице Степана Разина, 1 мы повстречали дворника.

- Мой участок работы начался с Никитина, 65 и до площади Победы, - говорит калужанин Алексей. - Убираюсь с 9 утра. Машин не хватает, поэтому приходится все делать вручную. После того, как закончу на одной стороне, перейду на противоположную сторону улицы.

Пешеходы на Плеханова там, где не почищено с трудом преодолевают сугробы, а там, где почищено и не посыпано, наледь.

Вообще же видно, что на улицах ситуация получше, чем во дворах. На все той же Суворова тротуар почищен трактором, но его постепенно заметало.

Подснежники на ул. Ленина, 119 и ул. Смоленская 1\32.

На Ленина, 117 снегоуборочная техника работала. Эту кучу явно собрали с ее помощью.

Еще одна проблема, которую принес снегопад, резкий рост стоимости такси. И в том числе из-за неубранных дворов.

- В понедельник после праздника все спешат на работу, творится сумасшествие, - рассказывает нам таксист, работающий через известного агрегатора Виктор К. - В последние дни я возил сотрудника ЖКХ. По его словам, снегоуборочные машины не выезжают, пока идет снегопад. Говорит, какой смысл чистить дороги, если снег валит? Это очень неудобно для тех, кто постоянно ездит по городу, особенно таксистам. Нарастает каша из снега, становится все хуже и тяжелее.

Онлайн наблюдение за всей этой снегоуборочной техникой показывает, что она стоит на базах, - продолжает Виктор. - Выедут машины только ближе к концу снегопада, или же когда он вовсе закончится. Спорное решение на мой взгляд. Дороги убирают ночью, но до сих пор во дворах у многих не расчищено. Трудно подъехать, есть риск столкнуться со встречной машиной. Разъехаться негде. Невозможно сдать по колее назад.

Согласно предоставленным нам горуправой официальным данным, в понедельник, 10 января, с улиц Калуги было вывезено 2320 кубических метров снега. Сколько из этого объема вывезено из дворов, а сколько с улиц – неизвестно. Подсчет снега, вывезенного со дворов, не ведется.

Также в горуправе сообщили, что жителям дворов, где снег не убирается, можно подавать жалобы на горячую линию ГЖИ по телефонам:

+7-800-450-01-01

+7 (4842)27-77-77

Поинтересовались мы и тем, будут ли применять к управляющим компаниям, которые не расчищают проезды и проходы, какие-либо санкции?

По информации горуправы, за несвоевременную или ненадлежащую уборку дворов и прилегающих территорий, нарушение правил по удалению наледи и сосулек с крыш многоквартирных домов в отношении юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 000 до 110 000 рублей.

Так же мы сделали запрос о количестве управляющих компаний, которых оштрафовали и на какую сумму, с декабря прошлого года по нынешнее время.

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