В Калуге на Театральной площади барабанщики Маракату растопили зиму зажигательными ритмами
В четверг, 6 января, в Калуге на Театральной площади состоялось шоу барабанщиков Маракату.
Гости из Москвы порадовали калужских зрителей разнообразными весёлыми композициями. На выступление пришли десятки людей. Глаза загорелись как у детей, так и у взрослых.
Как это было, покажем в нашем фотоотчёте ниже.
Дети разучивали незнакомые танцы.
Местные музыканты оценивали гостей из столицы.
На последней композиции - “We will rock you” - танцевали все.
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