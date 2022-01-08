В Калуге на Театральной площади барабанщики Маракату растопили зиму зажигательными ритмами

В четверг, 6 января, в Калуге на Театральной площади состоялось шоу барабанщиков Маракату.

Гости из Москвы порадовали калужских зрителей разнообразными весёлыми композициями. На выступление пришли десятки людей. Глаза загорелись как у детей, так и у взрослых.

Как это было, покажем в нашем фотоотчёте ниже.

Дети разучивали незнакомые танцы.

Местные музыканты оценивали гостей из столицы.

На последней композиции - “We will rock you” - танцевали все.

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