Митрополит Калужский и Боровский Климент обратился с рождественским посланием

Возлюбленные о Господе пастыри,

всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

От всего сердца поздравляю вас с Рождеством по плоти Господа нашего Иисуса Христа!

Ныне свершается «великая благочестия тайна»: вечный Бог рождается в мир, чтобы восстановить прерванную связь Творца с Его творением. Для того, чтобы заживить раны, нанесенные человеческой природе прародительским грехом, Он избирает дивный способ. Принимая физическую плоть, бестелесный и незримый Дух приходит в этот мир, подобно каждому из нас, беззащитным младенцем. Почему не во всемогуществе и славе? Открывая эту тайну, Господь говорит апостолу Павлу: «Сила Моя совершается в немощи». Только на Своем примере Спаситель может научить людей во всем уповать на Бога, а не на собственные силы и способности.

Чем старше и самодостаточнее человек, тем труднее ему всецело довериться Господу. Неслучайно Христос обращается к Богу со словами: «Ты утаил сие от мудрых и разумных, открыл то младенцам». Малое дитя неспособно позаботиться о себе, поэтому полностью надеется на родителей. Так и нам с детской непосредственностью надо доверять нашему Творцу — Подателю всех благ. Пока человек цепляется за иссохшие терния эгоизма и самоугодия, пока всеми силами души сопротивляется божественному попечению о его спасении, он не может принять плоды Древа Жизни, не способен стать гражданином Небесного Царства. Вспоминая божественное обнищание в воплощении Сына Божия, нам легче хранить апостольский наказ: «Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа».

Божий Промысл противостоит твердыне падшего мира — человеческой гордыне, и дает каждому человеку возможность духовного совершенствования, приобретения качеств небесного гражданства — обновленного во Христе человечества. Людям с достатком Он посылает нуждающихся для проявления к ним милосердия и сострадания, а бедным — состоятельных для преодоления в себе зависти и осуждения. Он сочетает супругов, детей и родителей, сослуживцев и компаньонов так, чтобы они научились переносить недостатки друг друга, компенсируя любовью индивидуальные несовершенства. Стоит лишь принять с благодарностью все свои жизненные обстоятельства, и в них откроется благое промыслительное действие Творца о нашем спасении.

Участь тех, кто сопротивляется Ему, незавидна. Царь Ирод, известный современникам как великий реформатор и попечитель об Иудеи, был уязвлен, узнав от странников из Месопотамии, что сбылись слова пророка Даниила: грядет вечное неотмирное Царство. Богомладенец Христос пришел вовсе не за тем, чтобы отнять власть у земного царя, а, наоборот — чтобы даровать всем людям вечное Царство благодати Божией. Но всецело устремленный к деспотии человек даже воплотившегося Бога встречает завистью и коварством. «Соперник! Устранить его», — первая мысль Ирода. «Вся жизнь на земле, и нет у нее другого измерения», — полагают те, чьи устремления и цели, как у Ирода, ограничены временным бытием.

Иродово неверие в Божий Промысл лишило земной жизни тысячи детей Вифлеема. Человечество, существующее без благодати Божией, так или иначе, всегда отвергает детей. Это одинаково подтверждают и языческие культуры, и постхристианское сознание. Заповедь Господня, прозвучавшая еще в раю, гласит: «Плодитесь и размножайтесь», — а люди берут на себя дерзость решать за Бога, ‑ кому родиться, а кому нет.

Подобно тому, как Ирод страшится, что у него отнимет власть родившийся в Вифлееме Младенец, так и сегодня человек опасается, что его благополучию угрожает появление в семье ребенка. Каждый человек предстанет на суд Божий вместе с детьми, которых ему посылал Господь, чтобы дать ответ за то, как он распорядился с этим Божиим даром. Участь царя Ирода призывает нас поступать противоположно ему. Если с легким сердцем расставаться с земными благами, даже если приходится отдавать приобретенное великим трудом, то Господь дарует несоизмеримо большее — Свое Царство славы. Тогда и Промысл Божий будет проявляться не как бич, обличающий отступление от Христа, а как путеводная рождественская звезда, указующая на врата Царства Божия — место пребывания Небесного Царя.

Поздравляя всех с великим праздником Рождества Христова, от души желаю, чтобы смиренный Богомладенец открылся каждому человеку как драгоценный бисер вечной жизни, ради Которого не жаль расточить любые временные богатства. Внимая вместе с пастухами ангельскому благовестию о пришествии в мир Спасителя, или путешествуя издалека вместе с волхвами к колыбели Царя царствующих, потрудимся принести Ему благоуханный ладан молитвы, золото добрых дел и смирну упования на Него, делающее наше естество неподверженным греховному тлению.

Пусть прославление Богомладенца наполнит храмы, улицы, дома и, главное, — наши верующие сердца.

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