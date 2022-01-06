"С Новым годом, Калуга!": праздники на Театральной площади в самом разгаре

С Новым годом, Калуга! Концерт на Театральной площади продолжил праздники.

Коллективы города поздравили калужан и гостей Калуги с наступившим Новым годом.

Всем знакомые песни звучали в исполнении солистов и шоу-групп. Танцы, русские народные, современные, заряжали публику радостью и лёгкостью.

Фотоотчёт с мероприятия – ниже.

Начало концерта.

Весь праздник - в одной ёлочной игрушке.

Каждый подпевает как может.

У калужан было праздничное настроение.

Перед выходом на сцену.

Калужане аплодировали артистам.

Калужане старались снять выступления на видео.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!