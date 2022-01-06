"С Новым годом, Калуга!": праздники на Театральной площади в самом разгаре
С Новым годом, Калуга! Концерт на Театральной площади продолжил праздники.
Коллективы города поздравили калужан и гостей Калуги с наступившим Новым годом.
Всем знакомые песни звучали в исполнении солистов и шоу-групп. Танцы, русские народные, современные, заряжали публику радостью и лёгкостью.
Фотоотчёт с мероприятия – ниже.
Начало концерта.
Весь праздник - в одной ёлочной игрушке.
Каждый подпевает как может.
У калужан было праздничное настроение.
Перед выходом на сцену.
Калужане аплодировали артистам.
Калужане старались снять выступления на видео.
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