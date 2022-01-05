Спасение утопающих - дело рук самих утопающих: снежный буран накрыл Калугу

Сильная метель, сковавшая улицы Калуги, началась ночью 5 января. За считанные часы она замела областной центр.

Снегопад образовал заторы на дорогах и полосу препятствий на тротуарах.

Коммунальные службы города вышли на борьбу с бураном. Правда, их сил для противостояния стихии было явно недостаточно.

Коммунальщики убирают снег.

- Убираем снег и делаем, все что возможно, - рассказала сотрудница компании по благоустройству Калуги Татьяна ДУРНОВА. - Нас в центре здесь 3 человека работает. Дежурство у нас в праздники, поэтому и чистим тротуары от снега.

Разгребаем снег не спеша. Калужане сами вышли на борьбу со снежной стихией.

- Мы и сами чистим снег, уборщиков не хватает, а передвигаться все равно нужно, - говорит Елена БАРИНОВНА. - В конце концов, все закончится тем, что снег будет некуда откидывать, и с его глыбами придется даже куда-то ходить. В общем, это тяжело и неэффективно. Поэтому и убираемся сами. Сами о себе не подумаем, потом только хуже станет.

Пожилым людям тяжело передвигаться по заснеженным калужским улицам.

На дорогах гололедица.

Дальше своего носа не видно ничего. В ход пошли зонтики.

Плохая видимость из-за стихийного бедствия - не главная проблема, с которой столкнулись калужане.

Любителям посидеть за новогодним столом c полным желудком приходится несладко. Люди еще и тяжести в такой мороз носят.

Люди ждут общественный транспорт. Малоприятные ощущения.

Дорогие читатели, вы прочувствовали последствия метели на себе. Как вам удалось сегодня передвигаться по городу? Справились ли коммунальные службы города с непогодой в разных частях Калуги?

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