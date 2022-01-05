Калужский футболист Николай Суханов играет за «Родину» с англичанами на Кипре

Атакующий полузащитник Николай Суханов родился в Калуге в 2000 году. Игрок получал футбольное образование в спортивной школе «Торпедо». После этого провел полтора года в академиях столичных «Локомотива» и «Динамо». А в 16 лет Николай подписал первый профессиональный контракт с ФК «Калуга».

Игрок в составе «космонавтов» за пять лет провел 113 матчей и забил 15 голов. В конце 2021 года полузащитник прошел просмотр на Кипре в столичном клубе «Родина».

Николай Суханов в межсезонье рассказал о становлении в футболе, примере Криштиану Роналду и голевой передаче за «Родину» в матче с английским «Брентфордом».

Футбол вместо ушу

- Николай, когда ты пришел в футбол?

- В 7 лет. Но сначала папа отдал меня на ушу. Он сам всю жизнь занимался борьбой. И, конечно, хотел, чтобы и я добивался успехов в этом виде спорта. Но с единоборствами у меня не очень сложилось. Я не хотел заниматься ушу.

В итоге получилось так, что в тайне от отца мама с бабушкой отвели меня на футбол.

- В какую спортивную школу ты попал? Что сказал отец, когда узнал об этом?

- Папа был, мягко скажем, не доволен. Но вскоре понял, что мне футбол ближе. На первой же своей тренировке в спортивной школе «Торпедо» я забил мячей 17. И мой первый тренер Андрей Никитин сказал моей маме, что я вырасту в настоящего футболиста.

- Наверное, как у любого мальчишки у тебя были кумиры.

- В детстве мне нравился Криштиану Роналду. В принципе и сейчас мои предпочтения не изменились. Нравится самоотдача, дисциплина и трудолюбие португальца. Он находит время на все. Не забывает о своей семье и при этом постоянно тренируется. В этом секрет его успеха и футбольного долголетия. Пример Роналду показывает, что только за счет трудолюбия можно вырасти в великого футболиста.

- В детстве ты грезил игрой?

- Я никогда не пропускал тренировки. Ни в детстве, ни в юношестве, ни тем более на профессиональном уровне. Учеба и внешние обстоятельства не влияли на тренировочный процесс. У меня было дикое желание, а сейчас оно только усиливается, постоянно совершенствоваться, прибавлять во всех компонентах игры.

Николай Суханов выбрал не медали в ушу, а забитые голы в футболе.

- На какой позиции ты играл в юношеских командах?

- Тренеры видели меня либо нападающим, либо крайним полузащитником. Я всегда очень много забивал. Команда часто играла именно на меня. Даже была такая установка у моих тренеров – Александра Сахарова и Владимира Кадыкова. Защитник отнимает мяч, отдает ближнему игроку в центр, а дальше шла диагональная передача на меня. После этого я обыгрывал, сам забивал или отдавал голевой пас.

- Антропометрическими данными ты, наверное, никогда не отличался. Но у тебя всегда была скорость.

- Она и сейчас при мне. Это все передалось генетически от отца и дедушки. У нас в семье мужчины всегда обладали характером и силой воли. Папа, как я уже сказал, занимался борьбой. А мама, кстати, в детстве играла в футбол. Не профессионально, но этот вид спорта ей нравился.

- Помимо тренировок ты играл в дворовый футбол?

- Конечно. У нас едва ли не каждый день в шесть часов вечера собирались ребята на коробке возле третьей калужской школы. Эта площадка и сейчас есть, но футболистов там редко увидишь. Все-таки у нынешних школьников другие увлечения.

А мы рубились до позднего вечера. Собиралось минимум три команды. Ребята были разновозрастные: от 10-12 и до 40 лет.

- Увлечение футболом не мешало учебе?

- Я окончил пятую калужскую школу. Класса до седьмого, пока со мной занималась мама, были только отличные оценки. Потом немного стал учиться хуже. В интернате все-таки можно было где-то списать, где-то что-то недоучить.

- На юношеском уровне удалось что-то выиграть?

- У нас была сильная команда ребят 2000 года рождения в спортивной школе «Торпедо». Я в 14 лет уже уехал в столичный «Локомотив». Со мной туда перешел центральный защитник Роман Судаков. В последствие на просмотр приехал Владислав Василюк. Давид Агекян сейчас играет в «Сахалинце».

На уровне Черноземья мы выигрывали серебряные медали.

Николай Суханов в игре за московское «Динамо».

Золотые горы, «Локомотив» и «Динамо»

- До переезда в «Локомотив» у тебя были предложения от других академий и спортивных школ?

- Очень много раз подходили скауты и агенты. Но в моей семье не доверяют таким людям, которые постоянно хотят искренне помочь. Отец всегда говорил, что будут подходить агенты, будут обещать золотые горы, но в итоге у них в мыслях только одно - использовать меня.

Так что до определенного момента не было даже разговора по поводу отъезда из Калуги. Только после товарищеского матча с «Локомотивом» я и моя семья серьезно задумались о переходе.

- Семейный совет перед отъездом в «Локомотив» был?

- Да. Отец был за этот переход. А мама сильно волновалась, все-таки мне было только 14 лет. Хорошо, что мы вдвоем с Ромой Судаковым уезжали, это успокаивало немного.

Уже в интернат родители часто приезжали ко мне.

- Но в «Локомотиве» ты пробыл недолго?

- Всего полгода. Не нашел общего языка с новым тренером. Вернулся потом в Калугу. И через какое-то время поступило предложение от столичного «Динамо». Там мне сразу дали 11-ый номер. Было очень приятно. Тренировались и жили мы в Новогорске, где очень хорошая футбольная база.

В «Динамо» я задержался на один год. Главная команда тогда вылетела из Премьер-лиги и руководство клуба стало сокращать расходы на дублирующий состав и спортивную школу. Поэтому я вернулся в Калугу.

- И почти сразу подписал первый профессиональный контракт…

- Да, мы встретились с тренерами футбольного клуба «Калуга» Виталием Сафроновым и Николаем Сидоровым. Они видели во мне перспективу. Клуб предложил подписать контракт. В 16 лет я получил первую зарплату в статусе профессионального футболиста. Как сейчас помню, 14700 рублей.

- Что сделал с этими деньгами?

- Пошел в магазин на Московской и купил два больших пакета продуктов. Принес домой и сказал, что это я заработал.

За ФК «Калуга» Николай Суханов провел больше 100 матчей.

Мотивация от хейтеров

- Ты продолжаешь сейчас получать образование?

- Конечно. Я учусь в Калужском государственном университете на учителя физкультуры и ОБЖ. Но в планах есть получение второго высшего образования. Пока еще не решил, по какому направлению пойду дальше. Но понимаю, что учиться нужно.

- Ты провел в «Калуге» почти пять лет. Местные болельщики сейчас очень часто обращают внимание именно на тебя. На трибунах можно услышать фамилию Суханов, в комментариях в социальных сетях обсуждают твою игру. В этом сезоне в основном говорят о том, что ты остановился в своем прогрессе. Читаешь эти высказывания? Как относишься к такой критике?

- Меня такие негативные комментарии не обижают, наоборот, закаляют. Хейтеров в интернете много. Хочется доказать прежде всего себе, что эти люди ошибаются.

- В команде читают комментарии в социальных сетях, вы обсуждаете их?

- Мы стараемся не обращать внимания на это. Критика зачастую обоснованная, но нам от ее прочтения лучше не становится. После поражений мы и сами понимаем, что надо исправлять ситуацию. Продолжаем тренироваться, чтобы в игре допускать как можно меньше ошибок.

Красивый гол Николая Суханова в ворота саратовского «Сокола».

- Весной 2021 года ФК «Калуга» бил рекорды. Было много побед, команда долгое время не проигрывала. Но осенью ситуация кардинально изменилась. Хотя футболисты остались все те же. Почему стали проигрывать?

- Я не буду списывать все на то, что в нашей команде заболели коронавирусом много игроков. Все равно такое объяснение никому не нужно. Это просто футбол. Бывает белая полоса, потом наступает черная.

- Ты переболел коронавирусом?

- Да. Хорошо, что в легкой форме. Только один день было очень плохо, температура под 40.

- Последствия какие-то от ковида чувствовал?

- У меня осложнений не было. После болезни я провел несколько тренировок и сразу же сыграл полный матч в чемпионате России.

- После серии поражений на матчи «Калуги» нельзя увидеть большого числа болельщиков. Тяжело играть практически при пустых трибунах?

- Во-первых, я благодарен всем тем, кто приходит нас поддержать. Каждый такой человек очень важен для нашей команды. Во-вторых, я уверен, что уже весной мы вновь начнем побеждать. Тогда и болельщики потянутся на стадион.

- За время, которое ты провел в «Калуге», у тебя было много предложений из других клубов?

- Хватало. Это не секрет. Я провел двухнедельный сбор с московским «Торпедо». Полгода назад мог перебраться к Вадиму Евсееву в «Шинник». Но тогда клуб меня не отпустил. И я понимаю руководство «Калуги». Хотелось тогда сохранить костяк команды и попробовать показать хороший результат в чемпионате.

- Еще больше обсуждают главного тренера «Калуги» Контстантина Дзуцева. Очень много негатива вылилось на этого специалиста. Как тебе работается с ним?

- Не в обиду всем тренерам, с которыми я раньше работал, но это лучший специалист в моей карьере. Он большой профессионал. Дзуцев разговаривает с каждым игроком индивидуально, подсказывает до, во время и после тренировки. Тренер хорошо готовит команду физически. В тактике я прибавил. Мы ведь постоянно разбираем матчи. Тренер ни разу не позволил себе кого-то оскорбить, не говорит ничего лишнего, только по делу. Я очень благодарен Константину Хазбиевичу.

- Но ФНЛ-2 – это ведь не предел твоих мечтаний?

- Конечно, нет. Я чувствую в себе силы заиграть в Премьер-лиге. Если бы не ощущал в себе потенциал, то можно было бы уже заканчивать с футболом. Я хочу дальше прогрессировать, повышать свое мастерство. Мне только 21 год. Хотя некоторые футболисты уже и в таком возрасте говорят, что перспектив нет.

У меня есть живой пример перед глазами. Калужанин Владимир Кисенков в 27 лет перешел в «Спартак» из Нальчика, а потом подписал контракт с московским «Динамо». Человек просто работал. Я знаю, как много Кисенков дополнительно занимался с тренером по легкой атлетике, чтобы добиться такого прогресса. Тяжелый труд – это единственный путь к любой цели.

Николай Суханов в матче на Кипре.

Кипр и «Родина»

- После последнего матча осенью 2021 года ты отправился на просмотр в московский клуб «Родина». Эта команда сейчас возглавляет свою группу в ФНЛ-2. Где вы тренировались, как удалось себя показать?

- Мне поступило предложение от «Родины» за несколько дней до игры в Воронеже. После матча с «Факелом-м» я сразу полетел на Кипр. «Родина» провела там серию товарищеских матчей. Мы сыграли с двумя местными командами, с «Ригой» и академией клуба английской Премьер-лиги «Брентфорд».

На Кипре провел с «Родиной» практически две недели. Как я считаю, мне удалось себя хорошо проявить. В матче с англичанами отдал голевую передачу.

Голевая передача Николая Суханова на Кипре в игре «Родина» - «Брентфорд».

- Но контракт с «Родиной» ты не подписал?

- Пока нет. Хотя мне очень понравился коллектив. В команде собраны перспективные молодые игроки. Футбол, который проповедует «Родина», мне импонирует.

Сейчас продолжаю тренироваться в индивидуальном режиме. Я вообще против отпусков и каких-то каникул. Мне нравится позиция по этому поводу Илона Маска. Я также не понимаю, когда люди ждут с понедельника по пятницу выходных дней. Работа должна приносить удовольствие. Только тогда можно стать лучшим в своем деле.

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