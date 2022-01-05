Не подшиты стареньки: в Калуге прошел праздник русского валенка

Во вторник, 4 января, в парке культуры и отдыха прошло культурно-спортивное мероприятие "Праздник русского валенка". Жителей и гостей города радовали песнями, танцами, конкурсами, фотозонами и мастер-классами.

На наши вопросы отвечала Лариса Александровна, директор Обуховского СДК.

- Как часто вы приезжаете на мероприятия в Калугу?

- Здесь насыщенная культурная программа, поддерживаем, почти каждые выходные проводим мероприятия в составе Культурно-досугового объединения.

- Что привезли в этот раз?

- В этот раз мы подготовили домино с картинками - валенками. Оно вызывает азарт у калужан, юных и не только, развивает ловкость.

- Какое из последних мероприятий больше понравилось?

- Вчера был новогодний карнавал. Очень красочно и интересно!

- Удалось почувствовать праздники не в качестве организатора?

- Нет. У нас очень плотный график: если здесь не работаю, то обязательно что-то проходит у нас в ДК.

- Не утомляет такой темп?

- Я уже 30 лет в профессии, мне всё нравится!

Каждый ДК представил свою фотозону, конкурс или мастер-класс.

Валенок предсказаний.

Победители, получившие Золотой валенок.

Танцевальный флешмоб.

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